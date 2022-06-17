Считается, будто в целомудренные советские времена маньяки-педофилы были большой редкостью. Однако история уголовного розыска даже отдельно взятой Республики Коми доказывает обратное. Взять, к примеру, сыктывкарского извращенца, который в течение нескольких лет вел свою гнусную охоту на девочек-малолеток. Теперь эта драма уже обросла легендами, но сегодня мы расскажем о том, как все было на самом деле.

«Злой дядя»

Северное лето – короткое, и маленькие горожане используют любой водоем, чтобы искупаться. В сыктывкарском микрорайоне «Орбита» излюбленным местом для детворы издавна считалось маленькое озеро близ железной дороги и мясокомбината. Малыши, которых далеко от дома не отпускали, часто резвились здесь без присмотра родителей.

Однако жарким летом 1984 года в этом месте случилась беда. Одна из девочек вернулась домой позже обычного, грязная и в слезах. На вопросы матери 6-летняя малышка, рыдая, пролепетала: «Злой дядя… Он был из кустов. Притащил меня в лес и сделал больно…»

Родители заявили в милицию, а через некоторое время в ОВД стали обращаться и другие горожане: над их детьми тоже надругался неизвестный извращенец. Вскоре это озеро на краю «Орбиты» стали называть «Черным» – за ним закрепилась недобрая слава.

Преступник действовал по одной схеме. Он караулил в кустах и ждал, пока дети накупаются, начнут расходиться. Выбирал момент, когда кто-то из них ненадолго отстанет от общей группы. Затем мгновенно хватал девчушку за ручку и под угрозой ножа тащил в перелесок. Надругавшись над жертвой, он ее отпускал. Маньяк был уверен, что напуганный до смерти ребенок не сможет толком ничего рассказать. А тем более – описать внешность извращенца.

Сыщики косили траву

Конечно, родители запрещали своим чадам ходить на Черное озеро. Но дети есть дети, они все равно продолжали здесь купаться. И три лета подряд их караулил маньяк, которого никак не могли изловить.

На озере то и дело дежурили оперативники в штатском. Они то сидели на берегу с удочками, то рыскали по ближайшему лесочку с лукошками, изображая грибников. И даже косили траву «литовками», громко обмениваясь характерными репликами типа: «А вот моя корова жрет, как лошадь, сена не напасешься!»

Увы, ничего не помогало… У маньяка, видать, было звериное чутье. На ряженых оперов он ни разу не купился. И за несколько лет совершил более 30 сексуальных преступлений. Причем среди бела дня, вблизи все того же маленького озера.

Возникло предположение, что педофил каким-то образом связан с милицией. Ведь не сработала ни одна оперативная западня. Дело было взято под конт-

роль Главного управления угрозыска МВД СССР.

– У нас на Севере купальный сезон длится всего месяц-полтора. А потом преступник «залегал на дно» – где его искать? –вспоминал эту историю ветеран милиции, в 80-е годы – инспектор угрозыска Анатолий Новиков. – Главное, не понятно было, как он по одиночке подлавливает детей, а при этом остальная ребятня ничего не видит.

Не на ту напал!

Летним днем 1985 года на тропинке, ведущей от рокового озера в сторону «Орбиты», появилась миниатюрная фигурка женщины лет 30-ти. Она работала в одной из местных парикмахерских.

Кто-то подкрался к ней со спины и схватил за плечо. Обернувшись, парикмахерша увидела высокого мужика в кепке. В руке у него был огромный нож с коричневой рукояткой.

Как ни странно, мужик сам оторопел, когда понял, что перед ним не ребенок, а взрослая дама. Минуту он стоял в замешательстве, потом взмахнул ножом и попытался ударить ее прямо в сердце. Но женщина заслонилась рукой, и клинок вонзился в кисть. Парикмахер истошно закричала, привлекая внимание прохожих, и нападавший скрылся.

Инспектор Новиков опросил раненую женщину. Она довольно подробно описала приметы злодея. У сыщиков наконец-то появился фоторобот, и они начали «шерстить» город, проверяя всех подозрительных – от матерых уголовников до мелких хулиганов.

«Милиционер-трансвестит»

После «накладки» со взрослой маньяк на время затихарился, но потом вновь стал нападать на детей. Фоторобот, к сожалению, не помог, а счет жертв шел уже на десятки.

Горожане возмущались беспомощностью милиции, да и сами сыщики были в бешенстве. И тогда Анатолий Новиков решился на авантюру. Он позаимствовал у жены модные джинсы, джемпер, кроссовки и отправился в музтеатр к гримерам: «Сделайте мне нормальное женское лицо!» Мастера по гриму постарались – и вместо сурового инспектора угро из здания театра вышла эффектная блондинка в парике. Для убедительности оперу прицепили на грудь бюстгальтер, набитый ватой.

Перед операцией Новиков решил испытать свой «новый имидж» на ком-нибудь из коллег. «Жертвой розыгрыша» стал начальник столичного ОВД Иван Бихерт.

Начальник постоянно курил трубку, хотя коллеги называли его «наш Мегрэ» не только за это. Бихерт был опытным, проницательным детективом, о его наблюдательности ходили легенды.

Когда Анатолий Новиков появился в здании ОВД и вошел в кабинет босса, тот внимательно оглядел милиционера и раздраженно спросил: «Вам чего, гражданка?»

И молодая блондинка, похожая на французскую актрису Мирей Дарк из популярного тогда фильма «Высокий блондин в черном ботинке», неожиданно заявила: «Иван Иванович, не узнали? Это я, инспектор Новиков!»

То была эффектная сцена! Трубка выпала у Бихерта изо рта, челюсть отвисла: «Толя, ты с ума сошел?» В том смысле, что, дескать, был нормальный опер, а теперь трансвестит какой-то!

И тогда «Мирей Дарк» голосом милиционера «доложила» Бихерту свой оперативный план.

«А если преступник тебя распознает, ножом пырнет?!» – кричал начальник.

«Вы же меня не узнали», – ехидно парировал Анатолий Новиков.

В итоге Бихерт план все-таки утвердил. При этом чувствовалось, что «наш Мегрэ» немного сконфужен…

Дама с пистолетом

Уже через полчаса инспектор в своем «боевом наряде» разгуливал вблизи рокового озера. На «блондинку» тут же клюнули двое досужих ловеласов. Одного из них инспектор сразу узнал – на него уже жаловались работницы сыктывкарской фабрики «Комсомолка». Но то был обычный эксгибиционист (раздевался в лифте и показывал женщинам свое жалкое «хозяйство»), а Новиков в тот день выслеживал серьезную добычу. Поэтому «Мирей Дарк» довольно грубо отшила приставал – они были явно не «при делах».

Однако вскоре случилась еще одна неприятность – от жары с лица оперативного работника «поплыл» густой макияж. Пришлось Новикову смывать краску в озере, для этого он разделся по пояс. И тут, как на грех, на железной дороге появился пассажирский поезд. «Поднимаю голову, а из всех окон глазеют пассажиры, тычут в меня пальцами, – вспоминал потом Анатолий Новиков. – Вроде видят перед собой женщину, но с пистолетом, который торчит из лифчика… В общем, плюнул я на все и отправился восвояси. А потом, «до кучи», и жена пригрозила: «Еще раз переоденешься женщиной – домой можешь не приходить!»

Без портвейна не обошлось

После этой неудачи руководство ОВД решилось на крайнюю меру – провести большую облаву на озере, задействовав весь личный состав угрозыска и сотрудников других подразделений.

К делу Новиков привлек своего лучшего секретного агента. Тот должен был изображать пьяницу и «дежурить» возле автобусной остановки с двумя бутылками «Агдама». Новиков поставил агенту задачу: определить по приметам маньяка, вступить с ним в контакт и угостить портвейном. Кто же откажется от дармовой выпивки? Даже извращенец – вряд ли.

– А мы с коллегой Анатолием Точеным в это время, как завзятые грибники, ходили с корзинками по лесочку вблизи озера, – рассказывал А. Новиков.

Но на деле вышло иначе. Спустя четверть часа инспектор Новиков и замначальника угрозыска Точеный сначала увидели у озера стайку девочек лет 6-7-ми, а потом неожиданно – бутылки «Агдама» в траве. Это значило, что секретный агент покинул свой «пост» на остановке, а бутылки портвейна – знак, что преступник где-то рядом.

Там, в кустах, рядом с бутылками-«указателями» они его и нашли. Мужик (его лицо совпадало с приметами фоторобота) в тот момент сидел в засаде, курил и подглядывал за девочками, которые купались в озере.

Извращенца немедленно скрутили. У него был при себе нож с той самой коричневой рукояткой.

Парикмахерша потом узнала и нож, и самого мужика. Опознали его и пострадавшие детки. Так что отпираться было бессмысленно.

Постскриптум

Извращенец из «органов»

Но главный «сюрприз» ждал оперов впереди. Маньяком оказался житель Эжвинского района, примерный семьянин (растил двух дочек) и… бывший сотрудник местной милиции. Он был в курсе всей информации по его розыску и поэтому легко уходил от ловушек, которые сыщики расставляли.

За более чем 30 эпизодов развратных действий и несколько изнасилований злодей получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.