На заседании правительства 25 июля заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов рассказал о том, как продвигается работа по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения Воркуты. Выяснилось, что руководство республики до сих пор не выбрало один из двух вариантов: реконструировать и продолжать использовать Усинский водовод или переходить на подземные источники водоснабжения.

По словам А. Чибисова, по соглашению о социально-экономическом партнерстве и сотрудничестве между правительством Коми и АО «Воркутауголь», в июне 2023 года предприятие объявило тендер по определению подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования по эффективности альтернативных источников водоснабжения города. Если же будет выбран вариант с модернизацией Усинского водовода, то должны быть проведены расчеты по уменьшению мощности, потому что существенно сократилось количество населения Воркуты. «Надеюсь, что после принятия этих решений мы перейдем к проектно-изыскательским работам по проектированию, реконструкции или модернизации водовода или строительству новых подземных водозаборов для того, чтобы со следующего года перейти уже к выполнению строительно-монтажных работ», – заключил он.

Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева поправила министра. «Воркутауголь» объявила тендер на проведение обследования Усинского водовода 5 июля, на него поступили три заявки, которые находятся в работе. Подрядчик будет выбран до 2 августа, с ним будет заключен договор на проведение обследования действующего водовода», – сообщила она. Что касается подземных вод и разработки скважины, то принято решение заключить также договор на разработку скважины и поиск подземных вод. Вода из скважины будет использоваться в досуговом центре с аквапарком, который планирует открыть компания «Воркутауголь».

Высокие риски

Между тем администрация города принципиально настаивает на том, чтобы возобновить разработку проектно-сметной документации по реконструкции Усинского водовода. Эти работы были приостановлены весной этого года, когда вариант с альтернативными источниками стал «перевешивать».

«Воркута – арктический город. Надежность подземных источников не отвечает требованиям гарантированного водоснабжения. Оно затратно и не может приниматься в качестве основного источника водоснабжения населения, шахт и предприятий, – пояснил позицию администрации и.о. мэра города Александр Камкин, общаясь недавно с депутатами Госсовета Коми по видеоконференцсвязи. – Надежное водоснабжение возможно лишь с подачей усинской воды».

Пока с вариантами не определились, текущую работу на водоводе никто не отменял. В презентации Андрея Чибисова было сказано, что в этом году на восстановление тепловой изоляции Усинского водовода выделено 15,3 млн рублей, на восстановление проектного положения – 3,3 млн, на замену катушек – 2,5 млн.

Напомним, Усинский водовод протяженностью 27 км был введен в эксплуатацию в 1970 году. К его строительству приступили в срочном порядке в

1969-м после того, как заполярную Воркуту чуть было не пришлось эвакуировать – в холодную и бесснежную зиму река Воркута, откуда велся водозабор, промерзла до дна, город оказался на грани замерзания. Тогда встал вопрос о более надежном водоснабжении. Водовод был спроектирован на город в 200 тыс. населения – Воркута в те годы стремительно росла, на работу в строящихся угольных шахтах ежегодно прибывало от 2 до 7 тыс. человек. Поэтому проектная мощность нового водозабора на реке Усе и водовода была рассчитана на 150 тыс. кубометров воды в сутки.

Сейчас из-за резкого сокращения численности населения и закрытия предприятий объем потребления воды упал в 2,5 раза – до 60 тыс. кубометров в сутки. Из-за неполного заполнения трубы возникли риски промерзания водовода, поскольку он поверхностный: две стальные трубы проложены на опорах по тундре, с подогревом на отдельных участках. Для исключения аварий на воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в случае ограничения подачи от Усинского водовода есть возможность резервной подпитки от реки Воркуты. В 2017 году были проведены определенные ремонтные работы, и риск промерзания водовода был снижен в разы, но вопрос реконструкции объекта остается актуальным.

Игорь АРТЕМОВ.

Фото из официальной группы «ВК» администрации Воркуты.