Несмотря на бодрые рапорты чиновников о плановой подготовке муниципалитетов к зимнему периоду, все может пойти не по плану. Более того, никогда раньше так остро не стоял вопрос о сохранении в рабочем состоянии коммунального хозяйства региона, которое в любой момент может дать сбои с непредсказуемыми последствиями.

Совсем прохудился

Впервые в современной истории о неполноценной готовности Коми к зимнему периоду на этой неделе говорили в российском парламенте. Депутат Госдумы Олег Михайлов обратил внимание на проблему с Усинским водоводом в Воркуте, износ которого составляет 100 процентов.

Усинский водовод – единственный источник водоснабжения «столицы мира». Приезжавшая весной в Воркуту первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева предложила рассмотреть альтернативный вариант снабжения водой – через артезианские скважины. В конце августа она признала свою ошибку. Но ведь от этого не легче – Воркута вошла в зиму с дырявым водоводом. В конце октября на нем была зафиксирована первая серьезная авария.

Выстоит ли водовод при серьезных морозах, которыми здесь никого не удивить? Вопрос в прямом смысле жизни и смерти, поскольку в случае разрушения водовода город останется без воды и тепла. Куда девать людей? Как их эвакуировать? К сожалению, это не теоретический, а один из рабочих вариантов развития событий.

«Латание дыр»

На данный момент реализацией начального этапа реконструкции Усинского водовода занимается АО «Воркутауголь». Компания взяла на себя все расходы, до конца года все ждут первых результатов. Если бы у Желтого дома был государственный подход к решению проблем Воркуты, то сегодня проект реконструкции Усинского водовода мог быть уже готов и направлен в Госэкспертизу.

Напомним, что Усинский водовод был сдан в эксплуатацию в 1970 году, с тех пор капитально не ремонтировался. Цена вопроса – далеко за миллиард, если уже не за два.

Еще в 2020 году называлась сумма в 1,12 млрд рублей, необходимых для реконструкции. Что касается сроков, то все работы по восстановлению рабочего состояния Усинского водовода, по тогдашним заверениям местных чиновников, должны быть завершены до конца 2024 года. Но за прошедшие годы так толком ничего и не было сделано, власти занимались лишь «латанием дыр», да надеялись на теплую зиму.

Но лимит везения рано или поздно будет исчерпан. Как ни грустно констатировать, непоправимые последствия от безалаберности властей могут наступить в любой момент.

«Золотой» дизель

Яркий пример – вопиющий случай у наших соседей в Ненецком округе, о котором также говорил в российском парламенте Олег Михайлов.

Окружные власти сорвали северный завоз, что расценивается как ЧП федерального масштаба. Отдаленные населенные пункты остались без дизельного топлива, которое дает тепло и электричество. Сегодня топливо в бочках завозят авиацией. Стоимость одного часа работы вертолета – 750 тысяч рублей. Топливо получается «золотым», если бы не был сорван традиционный завоз по морю в период навигации, то речь шла бы о расходах в 30-40 раз меньше!

«Голые» трубы

В связи с наступлением зимнего периода хотелось бы затронуть еще одну актуальную тему – это сохранение тепла. В конце сентября в Емве (Княжпогостский район) показали местные теплосети, которые по сути «голые». Как пояснили местные жители, теплоизоляцию из-за бедности с труб попросту снимают и используют затем в своих подсобных хозяйствах. И нет смысла ставить новую, поскольку будет тот же эффект. Народ к такому «мародерству» относится спокойно, хотя всем понятно, что потеря тепла отражается в коммунальных платежках.

В поселке Войвож Сосногорского района ситуация еще хуже. Мало того, что трубы без изоляции, так они еще и сильно изношены, что также грозит коммунальной бедой.

Снеговик в ванной

Каждый год приход зимы у нас воспринимается весьма болезненно, все ждут каких-то неприятностей. Особенно в Вуктыле, где в феврале-марте 2021 года температура в квартирах уходила в минус. И вся эта «заморозка» продолжалась более месяца! Кто-то даже слепил снеговика у себя в ванной комнате, чтобы подчеркнуть весь этот коммунальный ужас.

А что там сейчас? Как сообщил 9 ноября депутат горсовета Идрис Таибов, Вуктыл до сих пор не получил паспорт готовности к зиме. «Но в принципе глобальных проблем нет, надеемся, что и не будет», – считает депутат.

Действительно, остается только надеяться. Авось на этот раз пронесет.

Сергей МОРОХИН.