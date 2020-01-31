В декабре исполнился год, как на станции Шиес активисты заблокировали дорогу для бензовозов и выставили круглосуточные вахты. Чем сегодня живет лагерь защитников, выступающих против строительства полигона для московского мусора?

Лондонец Коля

— Кто завтра возьмет дежурство на посту «Станция»?

— Я пойду: Катя. Запишите, что из Краснодара, а то нас, Катерин, тут много.

— Кто вместе с ней? Николаус пойдешь? Записываю: Николай, Лондон.

В 18 часов по звону рельса-гонга на Шиесе в лагере активистов на посту «Ленинград» происходит сбор в столовой. Этот пост уже мало напоминает тот непрочный палаточный лагерь, который появился здесь прошлой зимой. Теперь это обустроенная территория, которую волонтеры предпочитают называть коммуной, а себя, ее обитателей, соответственно, коммунарами.

Вместо нескольких палаток, появившихся в феврале прошлого года, здесь построили крытую столовую, где хранят продукты, медикаменты и проводят общие собрания. На территории коммуны поставили теплые армейские палатки, обогреваемые печками-буржуйками, и несколько палаток для хозяйственных нужд. Рядом дровяник, место для курения, турник и на одном из столбов камера видеонаблюдения, чтобы визит полиции или охранников не стал неожиданностью.

Люди рассаживаются по лавкам, пристраиваются, где могут, наливают из чайника с печки кипяток. Распределяют жилье для вновь прибывших, ставят дежурство на кухню, баню и костер, делятся новостями. Появлению иностранца на Шиесе никто не удивляется. За этот год здесь побывали зарубежные журналисты из десятков стран. Зато приезд какого-нибудь чиновника — хоть из Коми, хоть из Архангельской области, да любого — точно бы стал экзотикой. Но те с визитами не спешат.

27-летнего Николауса, преподавателя МГИМО, из любопытства расспрашивают о цели приезда, интересуются впечатлениями от русских морозов. И заметив, что тот приехал в тонких ботиночках, обещают выдать валенки и тулуп. Николаус, не очень хорошо говорящий по-русски, одобрительно кивает головой. Да-да, слово «валенки» ему знакомо.

Коммунары тут же вспоминают, как осенью в лагере полтора месяца прожила француженка из протестных «желтых жилетов», отлично знала русский язык и даже изящно и мудрено выражалась нецензурно. А вот немецкий студент Лукас Латц, приехавший изучать экологические движения в России, добраться до Шиеса не успел. После интервью с экоактивистами Челябинска парня внезапно исключили из СПбГУ и выслали на родину. И этот молодой студент, ни разу не видевший Шиеса, сам того не подозревая, для местных коммунаров заочно стал сторонником их протеста.

«Повод забрать найдется»

Практически каждый день к лагерю активистов приходят сотрудники полиции. Однако в столовую, где постоянно люди снуют туда-сюда, они войти не смеют. На их стук в дверь кто-нибудь из активистов выходит наружу. Двое полицейских просят вызвать некоего Дениса. Мол, видели в соцсетях видео, как у того один из рабочих этнопарка выбил телефон. И хотят, чтобы Денис оформил заявление как потерпевший.

Их объяснение выглядит более чем сомнительно. Тем более что на памяти у всех инциденты, когда полиция открыто игнорировала столкновения волонтеров с охранниками этнопарка. Вспомнить хотя бы громкую историю, когда 10 мая активисты пытались воспрепятствовать поставке топлива на Шиес и заняли вертолетную площадку. Нескольких человек тогда увезла «скорая» с побоями и сотрясением мозга, а полицейские смотрели на заварушку со стороны.

Поэтому объяснению полицейских не верят. И раз зашел такой разговор, то старожилы коммуны дают наставления новосибирцу Антону, уже месяц обитающему на Шиесе. В начале января он написал заявление в полицию о том, что чоповцы доставили на станцию в пассажирском вагоне запрещенное для провоза горючее. А сейчас его приглашают пройти в полицейский участок на станции, чтобы взять показания. Но активисты в столовой хором убеждают его этого не делать.

— Это только повод заманить тебя в дежурку! Заберут потом, будут возить из одного участка на другой, найдут к чему привязаться, заведут дело, а нам тебя вызволяй, — горячо убеждает Ирина Костина из Коряжмы.

— Да ничего такого не будет… — неуверенно возражает парень, и в ответ слышит бурю эмоций. Обсудив, все сообща решают: если полицейские вновь придут по делу Антона, пригласить их в столовую. Пусть здесь под прицелом видеокамер коммунаров берут показания, а в полицейский участок — ни-ни.

Впрочем, Антон и Денис — лишь часть активистов, к которым полиция проявила неожиданный интерес. Посетив пост «Костер», правоохранители оставили там бумагу со списком лиц, которым рекомендуют подойти для дачи показаний в дежурную часть на станции. Но листок на гвозде провисел недолго…

Костры у дороги

Охранный пост «Костер» находится в паре километров от станции на заброшенной лесной дороге. Она упирается в техническую трассу «Газпрома», вдоль которой тянутся ветки газопровода «Северного потока» и нити нефтепровода. Здесь в январе-феврале 2019 года жители Урдомы и Мадмаса стали впервые перекрывать эту забытую просеку, чтобы не пропустить по ней бензовозы на станцию и тем самым остановить строительство. Тогда местные пенсионеры выходили на дневное дежурство, жгли костры, чтобы согреться. А ночью, продолжая круглосуточную вахту, им на смену приходили уже люди среднего возраста.

Забытая всеми просека за этот год стала перевалочным пунктом для прибывающих волонтеров. Сначала костры у дороги сменили навесы и печки. Теперь, как и на посту «Ленинград» на железнодорожной станции, создали полноценный лагерь. Кухня, где на полках аккуратно подписаны все продукты, сарайчик, будка для обеспечивающего светом генератора, приют для ночных дежурств, дровяник и зеркало в полный рост, прикрепленное на дереве. Для тех, кто идет проселочной дорогой на Шиес, оно словно портал в другой мир. Возвращающиеся же по домам после Шиеса волонтеры будто сравнивают себя прежних с тем, что они видят в зеркале сейчас.

Прибывшие издалека активисты рвутся поскорее попасть на станцию, но их помощь нужна и здесь. Приехавший из Котласа Сергей Мордовский задерживается у «Костра» на день, чтобы настроить сотовую связь и интернет. Другие активисты, как правило, сразу на несколько дней, выбирают дежурство на постах «Баня» — рядом с проселочной дорогой и «Брестская крепость». Там еще остались кое-какие напоминания о прежнем жилом поселке Шиес, и сохранившийся с тех времен колодец обеспечивает коммуну питьевой водой.

Ночное дежурство

Но самым козырным считается пост «Щебенка», или «Станция» — это протянувшаяся вдоль железнодорожных путей гора щебня. С нее открывается вид на общежитие охранников, на прибывающие поезда, на поднимающиеся над коммуной дымки. На эту гору взбирались активисты 20 июня во время «прямой линии» с президентом. Люди надеялись, что их подключат к разговору и они смогут выразить свой протест. Но подключения не случилось, а сотни людей на горе, взявшись за руки, подняли их вверх. Тогда гора щебня, словно оживший динозавр с зубьями хребта, стала новым образом Шиеса и попала на обложку «Русского репортера».

Дежурство Кати из Краснодара и англичанина Николауса назначено на завтра, а мы в компании с сыктывкарцами Дмитрием Поволокиным и Анастасией Орешиной встречаем полночь на горе. Укутанная с ног до головы в самые теплые одежды, готовлюсь к двухчасовому дежурству. Но меня предусмотрительно останавливают: «И куда ты в таком наряде собралась?». И тут же отправляемся в каптерку, где находим ватные штаны невообразимой ширины, в которые я легко ныряю. А поверх пуховика еще натягивают овчинный тулуп, коих здесь тоже на любой размер.

Днем постовые с горы щебня приветственно размахивают флагом проезжающим поездам, а ночью мы сигналим фонариком и слышим в ответ короткие одобряющие гудки. С высоты как на ладони видны все действия на станции. Так что в час ночи замечаем, как у общежития ЧОП начинается движение, и три десятка охранников расходятся по своим постам. По рации на пост «Ленинград» сообщаем, сколько чоповцев и куда отправились. Два часа дежурства за разговорами, за бодрыми подпрыгиваниями, чтобы не замерзнуть на ветру, проходят весело. И когда нам на смену приходят волонтеры из Сольвычегодска, мы с рацией и биноклем передаем им пожелания бодрой ночи.

Ночью на кухне в «Ленинграде» всегда кто-то поддерживает огонь в печи, звучат разговоры, и лагерь не засыпает ни на час.

Валенки на роту

Следующим утром на кухне уже по традиции под видеозапись распаковывают пачку посылок – из Воронежа, Котласа, Сыктывкара, Северодвинска… Среди подарков для коммуны — полуторакилограммовый кусок сала, коробка конфет от некой Валентины из Мадмаса, коробка с новыми носками и даже книга Олега Куваева с самодельной закладкой. Внутри картонных ящиков от адресатов находятся и молитвы, и ободряющие призывы, и сложенные по-фронтовому треугольниками письма. Женщины все послания читают на камеру, чтобы потом люди через интернет смогли убедиться — посылки здесь принимают с благодарностью.

Подарки распределяются по местам: книга — в библиотеку из пары сотен томов, продукты — по полкам, а одежда — в каптерку. Еще одним складом для одежды служит огромная палатка, которая при необходимости вместит несколько десятков человек. Но поскольку обогреть ее сложно, то коммунары используют ее как сушилку. По кроватям, полкам здесь разложены валенки в таком количестве, что их хватит на роту. А любой, неосмотрительно приехавший на Шиес налегке, будет экипирован, как положено северянину.

«Летом, когда приедет больше людей, в этой палатке можно собрания проводить, кинотеатры устраивать», — рассуждают активисты. И тут же спохватываются: хочется завершить борьбу с «мусорщиками» пораньше. И этот разговор начинает раскручиваться, разворачиваться, как спираль, — когда все-таки удастся закончить борьбу. И фантазируют, что же при таком масштабе поддержки появится в лагере на следующий год, если противостояние затянется.

Учителя, пожарные, повара, предприниматели, пенсионеры, представители разных партий… Узнать, кем является активист Шиеса в обычной жизни, можно, только если специально поинтересуешься. Или профессия раскроется по тем умениям, которые востребованы в коммуне. Из разговоров узнаешь, что освещение по всему лагерю оказывается делом рук одного из приехавшего издалека парнишки. «Он тут целую неделю по всей территории провода протягивал. На обед только и приходил, не встречались почти с ним», — с восхищением говорит одна из женщин. Так что сейчас в темное время над лагерем освещены все дорожки, на кухне свет, а в каждой палатке ­­— лампочки, выключатели и даже полочки с розетками под зарядку телефонов. Имя парня запомнили разве что те, кто приехал сюда с ним в одно время, для остальных же — это уже общее достояние активистов.

Новый пост на Мадмасе

На обратном пути в Сыктывкар заезжаем на новый пост у деревни Мадмас. Прежний пост у переправы через Вычегду закрыли, когда по реке пошла шуга и остановился паром. Активисты думали, что перерыв случится на два месяца, на время ледостава, но из-за теплой зимы лед через реку встал позже. Легковую переправу открыли только в январе, и выдерживает она всего 1,5 тонны — достаточно для легковых машин, читай для активистов, едущих на Шиес, но мало для бензовозов, которых могли бы отправить для поддержания работы технопарка.

Такая погода на руку активистам — значит, через реку бензовозы не пойдут. Но все подозревают, что топливо доставят на стройку дорогостоящим, но зато исключающим участие активистов способом — по воздуху, на вертолетах. Так, как это было летом. А то, что над Шиесом со дня на день загудят вертолеты, — не нужно и гадать. Несколько дней подряд на огороженной территории чоповцы усиленно очищают от метровых сугробов территорию — квадрат будущей вертолетной площадки активисты особенно четко видят с горы щебня.

Но на днях январское затишье закончилось. Лесозаготовитель из Мадмаса наладил в лесу зимнюю дорогу, которая выводит прямо к Сыктывкару, на «Монди». И активисты, стратегически просчитывающие шаги «мусорщиков», понимают, что владельцы технопарка не преминут ей воспользоваться. Поедет ли по этой дороге техника на Шиес или доставят топливо вертолетам — неизвестно. Но жители Мадмаса предусмотрительно поставили у дороги новый деревянный балок и наладили там круглосуточное дежурство. Чтобы в любой момент, как и год назад, перекрыть дорогу.

Технопарк — под снос

9 января Архангельский суд признал постройку полигона незаконной. Теперь, согласно решению суда, ООО «Технопарк» должен снести свои самовольные постройки в течение месяца после его вступления в силу. Но активисты отнеслись к этой новости скептически: «На Шиесе все по-прежнему: чоповцы дежурят, технику не вывозят, а борьба не закончилась».

На официальном сайте застройщика — ООО «Экотехнопарк Шиес» — появилось заявление, где утверждается, что компания намерена обжаловать решение суда. Апелляция будет подаваться в Федеральный арбитражный суд в Вологде. И, как предполагают активисты, технопарк будет тянуть время и подаст апелляцию.

Эти опасения подтвердились. 30 января стало известно, что ООО «Технопарк» подало апелляцию на решение Архангельского суда. «Трибуна» будет следить за развитием ситуации.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.