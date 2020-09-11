6 августа два десятка жителей усть-куломского поселка Зимстан создали живой щит на пути лесовозов. Вскоре на дороге образовалась длинная колонна большегрузов, а вывозка древесины с делянок остановилась.



Устроив на дороге заставу, зимстанцы таким образом решили привлечь внимание к плачевному состоянию дороги общего пользования Усть-Кулом–Керчомья–Дзель, которую разбивают лесовозы. Грейдеры время от времени выравнивали дорожное полотно, благодаря чему автобусы и легковушки с горем пополам преодолевали «полосу препятствий». В конце августа ситуация обострилась – на дорогу вышло большое количество большегрузов. Прошедшие дожди довершили дело: дорога стала непроезжей.

По словам главы поселения Владимира Лодыгина, жители просят отремонтировать дорогу еще с 2013 года. Зимстанцы обращались в различные министерства, прокуратуру, даже к президенту, направляли письма главам региона Вячеславу Гайзеру и Сергею Гапликову. Они рассказали о проблеме и временно исполняющему обязанности главы Коми Владимиру Уйба, приезжавшему в Усть-Куломский район в середине июля.

В. Лодыгин отметил, что даже в нынешнее сухое лето на грунтовой дороге образуется колея, а после дождей трасса вообще становится непроезжей — легковые автомобили застревают, а «скорая» преодолевает 70-километровый участок до Усть-Кулома за два-три часа.

«Вам детей не жалко?»

Как это часто бывает в последнее время, проблема попала в социальные сети, была создана группа со своим сайтом под названием «Дорога на Зимстан!!!».

31 августа на сайте этой группы появилось обращение жительницы поселка Жанны Кочановой к главе поселения, в котором она задавала простой вопрос: как власть намерена возить детей в школу? Ведь дорога от Логинъяга до Зимстана находится в ужасном состоянии. Ездить по ней опасно – на этом участке лесовозы часто идут по встречке. Завершалось письмо риторическим обращением: «Не понимаю, почему родители Логинъяга молчат? Или вам совсем детей не жалко, боитесь рот открыть?»

Зимстанцы ждали хоть какого-то решения, однако ничего не менялось. Наоборот, в конце лета лесовозы стали наращивать вывозку древесины. И терпение местных лопнуло – они вышли на дорогу. По данным Владимира Лодыгина, 6 августа возле Зимстана скопилось больше двух десятков лесовозов. Жители дежурили и не давали машинам тронуться с места, хотя «водилы» порой пытались прорваться через людской заслон.

Вскоре на место прибыли полицейские, но противостояние продолжалось до тех пор, пока «на заставу» не прибыло большое начальство.

«Убитые» километры

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Некрасов и руководитель администрации главы Коми Дмитрий Самоваров, проехавшись по дороге, лично удостоверились, что требования жителей правомерны. Глава района Сергей Рубан на встрече с жителями Зимстана заявил о приостановке вывозки древесины до наступления зимы. Руководитель муниципалитета добавил, что будет отремонтировано 10-15 км самых разбитых участков, после чего можно будет планировать и составлять сметную документацию для дальнейшего ремонта.

В минувшую среду глава поселения Владимир Лодыгин сообщил «Трибуне», что в Зимстане начала работу комиссия, в которую вошли трое жителей поселения, а также представители управления «УправтодорКоми» и администрации района. Комиссия проведет обследование дороги Усть-Кулом – Керчомья – Зимстан – Дзель и определит те участки, ремонт которых должен быть произведен в первую очередь. Он сообщил также, что дорогу уже выровняли на всем протяжении до Усть-Кулома и теперь автобусам со школьниками не придется уступать дорогу лесовозам…

Анатолий ПОЛЬКИН.