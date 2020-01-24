21 января Владимир Путин назначил Ольгу Любимову министром культуры. Как пишет «КоммерсантЪ», раньше она работала на телевидении, в том числе на канале «Культура». В 2018 году она возглавила Департамент кинематографии Министерства культуры.



В числе прочего Любимова курировала выдачу прокатных удостоверений (в связи с этим многие припоминают историю с запретом проката фильма «Смерть Сталина», однако решение об этом принимал сам экс-министр культуры Владимир Мединский).

Но пользователей «Твиттера» привлекла не столько личность нового министра, сколько ее, как считают в сети, старая фотография. Она появилась в телеграм-канале журналиста Олега Кашина с лаконичным комментарием: «Крутая». В соцсетях раскопали давнишнее фото госпожи Любимовой, на котором будущий министр культуры позирует в майке с цитатой-мемом 2008 года «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на***». Точнее, мем принадлежит известному драматургу Николаю Коляде, но первоисточником цитаты является отшельник Николай Тарасов, у которого репортеры НТВ в свое время брали интервью.