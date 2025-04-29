«Золотая» Диана (Блиц от 2 мая)

Сыктывкарка стала победительницей Кубка России по бодибилдингу.

Диана Бобрецова завоевала золотую медаль в своей категории («фитнес эстетический до 158 см»). Соревнования прошли 26 апреля в Ульяновске. Напомним, всего за несколько дней до этого Диана выиграла чемпионат Москвы, став трехкратной чемпионкой столицы. А в начале апреля в Екатеринбурге завоевала также титул «Титан Урала». 29-летний тренер по фитнесу является также трехкратной абсолютной чемпионкой Республики Коми по бодибилдингу.

Список потерь растет

В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

Скорбный список пополнился новыми именами: Вячеслав Витязев и Андрей Пияхин из Воркуты, Анатолий Касека, Андрей Зайков и Алексей Торлопов из Сыктывкара, Денис Ануфриев, уроженец села Кипиево Ижемского района, Михаил Козлов из Сосногорска, Сергей Коробка из Сосногорска, Павел Ращупкин из села Усть-Ухта Сосногорского района.

Деньги кончаются, фирмы разоряются

За три месяца в республике обанкротились 14 юридических лиц.

В первом квартале 2025 года в республике было опубликовано 14 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц, в то время как в первые три месяца 2024 года таких сообщений было только одно. Коми занимает 22-е место в России по количеству обанкротившихся компаний.

Клещи погубили зайцев

В Усть-Вымском районе отмечено резкое снижение количества зайцев.

Охотоведы связывают это с приходом в местные леса таежных иксодовых клещей. Пушные звери – излюбленный источник пищи для них. Люди реже заражаются только потому, что многие привиты от клещевого энцефалита или же быстро после обнаружения удаляют их с тела. А вот на зайцах клещи могут находиться длительное время. Кстати, пик активности клещей в Сыктывкаре ждут в июне. В южных районах – на майские праздники. Границей распространения пока остается Сосногорский район. Севернее клещей еще не видели.

Заповеднику «стукнет» 95

В Национальном музее РК откроется фотовыставка к юбилею Печоро-Илычского заповедника.

4 мая один из старейших заповедников России – Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник – отметит 95 лет. Он входит в международную систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. Ценность заповедной территории – в первозданности его ландшафтов, наличии уникальной возможности для природы развиваться естественным путем. Заповедник – истинно русское слово, означающее территорию, на которой запрещена деятельность человека.

Вокуев – дважды папа

Двукратный чемпион России по лыжным гонкам опубликовал фото с новорожденной дочкой.

33-летний спортсмен из Ижемского района Ермил Вокуев этот спортивный сезон провел отлично. В январе 2025 года спортсмен опередил Александра Большунова в спринте на Кубке России и завоевал «серебро». А буквально накануне радостного семейного события выиграл «золото» на соревнованиях к 80-летию Победы. С будущей супругой – лыжницей сборной Тюменской области Ольгой Репницыной – они познакомились на Универсиаде в Италии в 2018 году. Через год у них родилась дочка Аглая. И вот теперь у девочки появилась сестренка.

Коммунальщики обанкротились

Арбитражный суд Коми признал вуктыльское коммунальное предприятие «Аквасервис» несостоятельным и ввел на нем конкурсное производство.

Общая сумма требований кредиторов на 23 апреля составила более 457 миллионов рублей. В отношении «Аквасервиса» введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 8 октября 2025 года. Конкурсным управляющим назначен Иван Русских.

На реконструкцию – миллион

В ижемской деревне Новикбож приведут в порядок памятник участникам оленно-лыжных батальонов.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил руководитель администрации Усинска Николай Такаев. Проект реконструкции победил в республиканском отборе инициативных проектов. Работы начнутся летом. Напомним, что памятник появился на средства бюджета районной администрации 10 лет назад. Инициатором был ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Батманов. Торжественное открытие мемориала состоялось 28 августа 2015-го. Известно, что из Новикбожа на фронт в Великую Отечественную войну ушли в общей сложности 190 человек, 120 из них домой не вернулись.

Резидент откроет комнату

24 апреля статус резидента Арктической зоны РФ получила еще одна организация из Коми.

В Усинске резидент откроет игровую комнату для детей от 3 до 8 лет «Усинск-Лэнд». Запуск проекта позволит привлечь 15 млн рублей инвестиций и создать 5 новых рабочих мест. Всего в реестр резидентов Арктической зоны РФ включено 38 предприятий республики.

Депутаты едут в Луганск

Госсовет Коми подпишет межпарламентское Соглашение о сотрудничестве с Народным Советом ЛНР.

По приглашению Народного Совета ЛНР делегация депутатов Коми во главе со спикером Сергеем Усачевым отправится в Луганск для подписания Соглашения, которое состоится 12 мая, в рамках мероприятий, посвященных Дню образования ЛНР.

Легендарная сосна из деревни Прокопьевка

400-летнее дерево из Прилузского района поборется за звание главного дерева России.

Коми представила в конкурсе «Российское дерево года – 2025» уникальную «Прокопьевскую сосну». Цель конкурса – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев. По информации Минприроды Коми, эта сосна растет в деревне Прокопьевка и несет на себе следы семи пережитых лесных пожаров. Место у этого дерева считается священным, у сосны просят помощи и здоровья. Рядом находится родник с целебной водой. Легенда гласит, что три сосны были посажены тремя братьями – основателями села Прокопьевка. Проголосовать можно будет на сайте rosdrevo.ru. Голосование стартует 1 мая и продлится до 1 августа.