В последнее время (в связи с недавним заявлением врио главы республики В. Уйба о разработке месторождения золота «Чудное») резко возрос интерес к судьбе национального парка «Югыд ва» – как со стороны инициаторов разрушения жемчужины Приполярного Урала, так и со стороны ее защитников.

Один из аргументов, приводимых сторонниками золотодобычи, сводится к тому, что в 90-е, когда создавался парк, в его границы якобы ошибочно включили бассейн Кожима и теперь пора эту ошибку исправить. Но в данном случае желаемое выдается за действительное.

Кожимские страсти

Идея создания национального парка на западных склонах Северного и Приполярного Урала (бассейны рек Кожим, Косью, Вангыр, Большая Сыня, Щугор, Подчерем) была предложена Комиссией по охране природы при президиуме Коми филиала АН СССР еще в 1968 году.

А в начале 70-х годов создание парка именно в существующих сегодня границах было всесторонне обосновано учеными Института биологии и поддержано президиумом Коми филиала АН СССР.

Промышленные круги республики уже тогда пытались исключить северную часть из границ парка. Однако в начале 1993 года Комиссия государственной экологической экспертизы обосновала необходимость сохранения бассейна Кожима в границах парка и таким образом поддержала требования общественности.

Кроме того, требование о создании парка в проектных границах поддержало и правительство республики, и Верховный Совет Республики Коми (постановление ВС РК «О требованиях инициативной группы о проведении референдума в Республике Коми» от 3 апреля 1993 г.). Так что аргумент о случайности, ошибочности включения бассейна Кожима в границы парка не выдерживает критики.

Прощай, олень!

Что касается заявлений о том, что золотодобыча спасет Инту (это второй неизменный аргумент сторонников изъятия «Чудного» из состава нацпарка), то это и вовсе из области фантастики. Специфика этой отрасли такова, что бригады (артели), работающие на золотых приисках, – это практически всегда отнюдь не местные жители. Посмотрите: у нас даже на нефтедобыче работают нынче вахтовики из всех регионов страны!

Сегодня власти озвучивают намерения о разработке титанового месторождения в Усть-Цилемском районе силами заключенных УФСИН! Разве с десяток не самых денежных рабочих мест, которые могут быть предоставлены для интинцев пришлыми «золотарями», стоят разрушения уникальных природных комплексов?!

Еще один момент. Золотодобычей в бассейне реки Кожим будет затронута среда обитания и жизнедеятельности коренных народов. На этой территории издавна пасут свои оленьи стада коми-ижемцы, локально проживающие за Уралом и мигрирующие на летний период со своими оленями на западный склон, на территорию национального парка. Разработки золота в бассейне Кожима разрушат традиционную среду обитания и лишат коренные народы (коми-ижемцев, ханты, манси) возможностей традиционного хозяйствования.

Туристов здесь не будет

Два слова о важности сохранения реки Кожим с ее притоками в составе парка. Ценность бассейна Кожима не только в высоком биоразнообразии этой территории (что подтверждают исследования ученых Института биологии Коми НЦ УрО РАН), но еще и в том, что территория эта отличается развитой гидрографической сетью, а особенности водосбора определяют здесь формирование поверхностных вод очень высокого качества.

Таким образом, бассейн Кожима играет важнейшую роль в сохранении гидрологического баланса огромной территории – всего среднего и нижнего Припечорья. Благодаря реке Косью и ее притоку Кожиму очищаются воды Усы, важнейшего притока Печоры, который уже на протяжении десятилетий загрязняется нефтедобывающими компаниями. Изъятие участка в бассейне Кожима значительно снизит природоохранное значение «Югыд ва» как территории, питающей одну из крупнейших рек Европы – Печору – чистой водой.

Кроме того, именно здесь, в северной части парка, наиболее привлекательные для туристов маршруты – как пешие, горные, так и водные. Именно через северную часть (через Инту или ст. Кожим) заходит на территорию «Югыд ва» большая часть туристов – и тех, кто идет к Манараге и Народе, и тех, кто отправляется на сплав, и тех, кто держит путь в центральную часть парка – к Сабле…

Это значит, что разрушение бассейна Кожима промышленным освоением постепенно сведет на нет интерес туристов к «Югыд ва» (кому охота ходить под грохот взрывов и сплавляться по мутной, грязной реке?!).

К сожалению, мы в нашей стране привыкли жить за счет богатств наших недр. Но ведь девственная природа «Югыд ва» – тоже огромная ценность, это тоже ресурс, причем ресурс

возобновляемый (в отличие от золота), ресурс востребованный. Важно только умело и разумно им воспользоваться. За счет туризма благополучно живут целые страны. Но, наверное, развивать отрасль туризма сложнее. Куда как проще выкопать несколько килограммов золота в угоду чужой компании «Голд Минералс» и ее покровителям и отрапортовать об этом в Москву.

Валентина СЕМЯШКИНА,

член Комитета спасения Печоры.