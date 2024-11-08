В Сыктывкаре из випов, желающих присягнуть очередному назначенцу, выстроилась целая очередь. Все так устали от старого губера, что готовы расцеловать даже 55-летнего мужчину из Биробиджана, свалившегося на них как снег на голову. А ведь еще несколько дней назад те же люди курили фимиам его предшественнику.

Господин Гольдштейн, вслед за Гайзером и Уйбой, пополнил список чудных фамилий руководителей Коми. Согласно еврейской традиции, слово «гольдштейн» переводится как «золотой камень» или «камешек». Возможно, первыми носителями этой фамилии в средние века были ювелиры, ростовщики или торговцы.

Именно благодаря торговле поднялся из «грязи в князи» и нынешний предводитель республики.

Крепче за баранку держись, шофер!

В восторгах, которые сейчас раздаются в адрес Гольдштейна, его почему-то называют «местным» и чуть ли не «родным». Хотя родился он в Тверской (Калининской) области, детство и юность провел на Сахалине. Трудовой путь начал на том же далеком острове (работал слесарем и монтажником), а в Коми попал лишь в 1990 году, будучи уже вполне зрелым человеком.

Переехав в Ухту, слесарь Ростислав уселся за баранку авто. Сначала шоферил в АО «Северпрогресс», а в 1991-92 годах работал в одном из первых тогда совместных предприятий – СП «АмКоми».

«Лихие» девяностые – эпоха «золотой лихорадки», когда баснословные капиталы создавались буквально из воздуха. И простой шофер, зато с красивой фамилией, тоже решил в этом поучаствовать.

Семейный бизнес

Ухтинские старожилы вспоминают, что Ростислав начинал с небольшого оптового склада временного хранения товаров в окрестностях города.

На продуктовых товарах он, собственно, и поднялся. Стал владельцем нескольких ухтинских магазинов, а в середине 1990-х основал Торговый дом «Гольдштейн», деятельность которого вскоре вышла за пределы Ухты (Усинск, Печора), а затем и за границы Коми, вплоть до ямальского города Лабытнанги.

Некоторые ухтинцы, хорошо знавшие в тот период Гольдштейна, утверждают, что основную прибыль новоиспеченному предпринимателю якобы приносила торговля водкой, хотя в справочных документах указано, что ТД «Гольдштейн», помимо продуктов, занимался реализацией напитков. Но каких именно – не указано. То есть лимонад и томатный сок тоже не исключаются.

В Ухте до сих пор бытует мнение, что успехами в торговле Ростислав Эрнстович во многом обязан своей супруге Галине Гольдштейн – бизнес-леди с настоящей деловой хваткой. На нее, как утверждают СМИ, в свое время были оформлены значительные активы: здания мучного склада и промышленного холодильника на 30 тонн, мелкооптовый магазин, супермаркет, пять нежилых помещений, продовольственная база, здание ресторана, кафе, а также дача и пять квартир.

В общем, семейный бизнес быстро шел в гору (кстати, один из гольдштейновских магазинов так и назвали – «Горка»). Но затем у Ростислава появились и другие амбиции – политические. Ведь деньги и власть, как говорится, ходят рядышком и в обнимку.

Для начала он создал и возглавил ухтинское общественное объединение «Любимый город». Своего рода «клуб по интересам», куда входили влиятельные ухтинцы, среди них, к примеру, Олег Казарцев, который впоследствии стал мэром Ухты и был осужден за коррупционные преступления.

Скандал с «липовым» дипломом

Но чтобы строить политическую карьеру, нужны не только деньги и связи, а еще и образование. То есть какие-нибудь вузовские «корочки». Но первая попытка их получить обернулась для Гольдштейна скандалом.

Когда он стал уже депутатом Госсовета, в прессе появилась информация, что у него «липовый» диплом Рязанской академии экономики и права. Республиканская прокуратура была вынуждена провести проверку и выяснила, что в списках выпускников академии за 1997 год фамилия г-на Гольдштейна не значится.

Сам он впоследствии утверждал, что «грыз гранит» науки не в самой Рязани, а якобы в Московском филиале этой академии. И слишком поздно узнал, что столичный филиал не был официально зарегистрирован. По словам Гольдштейна получалось, что он стал жертвой неких мошенников. Зато потом он учился (вполне легально) в других вузах, включая Северо-Западную академию госслужбы.

Все выше и выше

Помимо диплома Гольдштейн решил обзавестись и депутатским мандатом. В 2003 году он баллотировался в Госсовет республики. Его тогдашний конкурент по избирательному округу, известный ухтинский общественник, экс-депутат ГС Валерий Торлопов вспоминает, что в предвыборной гонке 2003 года главной «политтехнологией» являлись не столько идеи, сколько деньги.

– Помню, как в качестве кандидата я посетил два детских садика в ухтинском поселке Водный. Встретился с коллективами, чтобы выслушать их проблемы, – рассказывает Валерий Петрович. – Я приехал туда на стареньком «Москвиче-412», а за мной все время следовала шикарная иномарка. Возникло подозрение, что за мною следят. А вскоре в те же детские садики завезли новые холодильники. Я, будучи бюджетником, конечно, не мог делать столь дорогие подарки своим избирателям…

В «нулевые» годы Гольдштейна активно поддерживали и в Желтом доме. Он быстро нашел общий язык и с Вячеславом Гайзером, и с «политкомиссаром» ЖД Алексеем Черновым.

При поддержке столь влиятельных фигур Ростислав Эрнстович быстро делал карьеру. Отсидев в Госсовете один срок (2003-2007 гг.), он пошел дальше и был избран депутатом Госдумы, где задержался подольше – с 2007 по 2015 гг. В Москве Гольдштейн оброс хорошими связями. Говорят, у него появились очень могущественные покровители, в их числе называют братьев Ковальчуков.

Плюсы и минусы

А в сентябре 2015 года губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь назначил Гольдштейна сенатором от этого региона.

Не прошло и двух лет, как пал и сам Левинталь, на его место пришел сенатор от ЕАО. В декабре 2019-го

Гольдштейн стал врио губернатора, а в сентябре 2020 года по итогам выборов – полноценным главой дальневосточного региона. В итоге он проработал там 4 года и 10 месяцев.

Что можно сказать про Еврейскую АО? Самое парадоксальное, что этнические евреи там встречаются, пожалуй, реже, чем, например, в Коми. «Титульный» народ составляет менее 1% от 145-тысячного населения АО. То есть вся автономная область по числу жителей чуть больше Ухты.

Соответственно, там и другие масштабы. Поэтому сравнивать социально-экономические параметры этого региона с нашей северной республикой – занятие неблагодарное.

Отметим только, что за годы правления Гольдштейна (2019-2024 гг.) население ЕАО сократилось на 8,8%. Рождаемость там снизилась на 14,2%, а смертность увеличилась на 0,7%.

Но есть и плюсы. За тот же период валовой региональный продукт ЕАО вырос с 56 млрд рублей до 109 млрд рублей. В регионе подросли зарплаты, снизилась безработица.

При этом бюджет области всего 28 млрд руб. – в несколько раз меньше, чем в Коми.

Поживем – увидим

На одном из совещаний вице-премьер РФ Марат Хуснуллин неожиданно заявил: «Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим».

Эти слова, похоже, тогда возмутили губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна: «Весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно – ЕАО, – сказал он. – Легко работать с экономически развитыми территориями, Еврейская автономная область – сложный субъект, здесь надо прикладывать усилия».

Теперь Ростислав Эрнстович будет «прикладывать усилия» в Коми. А это хотя и экономически развитый, но тоже довольно «сложный субъект». Посмотрим, что у г-на Гольдштейна получится. Но пока, как и у всякого нового руководителя, у него есть «кредит доверия». Хватит ли этого «аванса» до сентября 2025 года, когда состоятся выборы главы республики?

Судя по первым заявлениям, Гольдштейн пока не хочет делать резких движений и проводить широкую зачистку Желтого дома. И вообще, многие характеризуют его как человека осторожного. Он не любит «рубить с плеча» и рисковать без особой необходимости. При этом, по мнению одного из столичных экспертов, он способен «закатывать в асфальт» оппонентов, методично добиваясь своих целей.

Владимир СУМАРОКОВ.