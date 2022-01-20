Золотой парень (Блиц от 21 января)

Иван Голубков завоевал четыре золотых медали на чемпионате мира в Норвегии.

Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта проходит с 12 по 23 января в Лиллехаммере. 16 января Иван завоевал две золотые медали в биатлоне, а ранее победил также в лыжной гонке. 18 января спортсмен выиграл еще одну гонку на 18 км с четырьмя огневыми рубежами. Напомним, что данный ЧМ стал первым в истории Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

Плюс семь тысяч имен

На мемориале «Вечная слава» увековечат имена всех бойцов, призванных в Сыктывкаре.

Сегодня на плитах мемориального комплекса увековечены фамилии и имена 5693 солдат, павших в боях, умерших от ран и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Между тем поименный список Книги памяти Республики Коми насчитывает 12 617 военнослужащих, призванных Военным комиссариатом Сыктывкара. Администрация города планирует провести реконструкцию мемориала и увековечить всех призванных из столицы Коми.

Главный мытарь Коми

В Управлении налоговой службы по Коми сменилось руководство.

Альберт Новиков руководил региональным ведомством с 2016 года. Теперь он занял в Москве пост начальника межрегиональной инспекции федеральной налоговой службы по управлению долгом. Руководителем налоговой службы Коми стала Галина Пилипенко, ранее занимавшая должность заместителя руководителя УФНС.

Огрела волка лопатой

Жительница ухтинского поселка Веселый Кут спасла свою собаку, ударив волка по голове.

После двух лет затишья в поселок вновь повадились волки. Причем в этом году – волк-одиночка. Один раз незваного гостя запечатлели камеры – тогда он приходил «на разведку». А в ночь на 15 января дикий зверь хотел съесть собаку на привязи. Увидев волка в окно, хозяйка собаки не растерялась, выскочила на улицу и «огрела» волка по голове лопатой. Хищник, не ожидавший такого отпора, поспешил ретироваться. На другой день волк снова пришел в Веселый Кут и на этот раз без добычи не остался: утащил маленькую черную собаку.

В Небдино – на ярмарку!

Традиционная «Афанасьевская ярмарка» состоится 30 января.

Эта ярмарка проходит в корткеросском селе уже более 120 лет. Здесь можно будет купить мясо, выпечку, пимы, вязаные носки, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров, продегустировать национальные коми блюда и, возможно, выиграть главный приз – телевизор! Вход на концерт и выставку-продажу в фойе Дома культуры – по куар-кодам и результатам ПЦР-тестов.

Два из девятнадцати

В деревнях Диюр и Вертеп Ижемского района возвели фельдшерские пункты.

Но пациентов там пока не принимают. Чтобы ФАПы могли начать прием больных, ведется работа по получению разрешений. Еще два ФАПа (в селе Сизябск и деревне Бакур) готовы на 50%. Заложен фундамент, и начато возведение металлического каркаса ФАПа с жильем и стоматологическим кабинетом в селе Брыкаланск. Всего, напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году в регионе началось строительство 19 ФАПов.

«Лохматый Оскар»

Жительница усинского поселка Парма претендует на премию «Мой ласковый и нужный зверь-2021».

Елена Яковлева вот уже несколько лет выхаживает диких птиц и помогает животным найти новый дом. У них с супругом частный дом, который стал приютом для бездомных животных. Так, например, Елена выходила лисенка, который остался без матери, диких лебедей, полярную сову и ястреба. Благодаря Елене новый дом нашли около 500 кошек. На премию Елену выдвинула редакция БНК. На победу претендует еще 21 человек из 18 российских регионов и Великобритании. Победителей объявят в марте.

Оценили готовность

Представители FIB и Федерации хоккея с мячом России проверили подготовку к чемпионату мира.

В Сыктывкар с рабочим визитом прибыли ответственный секретарь ФХМР Алексей Плешаков и представитель Международной Федерации хоккея с мячом (FIB) Юрий Молотков. Гости осмотрели инфраструктуру Республиканского стадиона и пообщались с тренерским штабом спортивной сборной команды России по хоккею с мячом. Подготовка идет согласно утвержденному плану, отметили они.

Сыктывкарцы сдали кровь

Центр крови Коми подвел итоги за 2021 год.

В 2021 году, как сообщает Республиканский центр крови, на донацию в Сыктывкаре пришли 5 700 человек. Центр работает по заявкам лечебных учреждений, которые уже много лет подряд выполняются в полном объеме без исключений.Больше всего доноров было первой группы крови (35%). Чаще всего на сдачу крови приходили люди в возрасте 30-39 лет (36%). Причем мужчины идут на донацию охотнее женщин (56% против 44%). Самому возрастному донору было 69 лет. 43 человека пришли на сдачу крови в… свой день рождения.

Электронные паспорта

Срок начала выдачи электронных паспортов в России назначен на январь 2023 года.

Удостоверение личности будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации, для которой разработают мобильное приложение с QR-кодом. Сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца. Количество оформляемых пластиковых удостоверений личности будет зависеть от желания граждан. До конца 2022 года электронные паспорта начнут выдавать в трех регионах страны, в том числе в Москве. В других субъектах — по мере технической готовности, но не позже, чем с июля 2023-го.

Оружие – это всегда опасно

С этого года любое оружие в России считается источником повышенной опасности.

Ранее такой нормы в законодательстве не было. Новая формулировка содержится в изменениях в федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го, сообщает РИА Новости. Суть новации в том, что владелец оружия теперь будет нести ответственность даже в том случае, если, к примеру, злоумышленники завладели оружием без его ведома и согласия и этим оружием был причинен вред третьим лицам. Сегодня аналогичную ответственность несет владелец автомобиля, если его машина нанесла кому-либо ущерб.