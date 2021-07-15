Золотой парень

Боксер из Сосногорска стал победителем первенства Европы.

Соревнования проходили в Тбилиси среди юношей и девушек 15-16 лет, в них участвовали более 300 спортсменов из 29 стран. В составе российской сборной республику представлял воспитанник спортивной школы Сосногорска Егор Колосков. В финале Егор бился с боксером из Грузии. Домашний ринг не помог сопернику – судьи отдали победу по всем раундам Колоскову.

Жара грозит урожаю

Аграрии Коми опасаются за урожай многолетних трав из-за жаркой погоды.

Такие сигналы Минсельхоз региона фиксирует практически во всех районах. «Очень сухо. Из-за недостатка влаги на полях можем собрать в два раза меньше кормов, чем запланировали. А это повлечет за собой снижение показателей продуктивности коров, объемов производства сельхозпродукции», – отмечают аграрии.

Пикантная ситуация

Суд отправил под домашний арест главного врача Печорской райбольницы Сергея Хорева.

С 12 июля он должен оставаться в Сыктывкаре, по месту прописки. С. Хорев проходит подозреваемым по ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следственные мероприятия продолжаются. Интересно, что буквально накануне ареста глава Коми привел врача Печорской ЦРБ в пример и похвалил его «за хорошую работу по привлечению в больницу новых кадров».

Устьцилемы отгуляли «Горку»

Несмотря на запрет, жители вышли на традиционный праздник.

Правда, провели его в сокращенном формате, ведь в регионе действует запрет на массовые мероприятия. Участников было значительно меньше, и были они в основном молодые. Стариков попросили поберечься.

16 миллионов родному городу

Столько заплатил бизнесмен Федор Овчинников в бюджет Сыктывкара.

«Сегодня перевел со своего личного счета 15,8 млн рублей в бюджет в виде налога на доходы физических лиц за 2020 год. Пока это самая большая сумма в моей личной бизнес-истории. Я специально не стал менять прописку и до сих пор зарегистрирован в Сыктывкаре, хотя уже третий год живу в Москве. 85% от НДФЛ поступает в бюджет субъекта и моего родного города. Менять прописку не планирую», – написал Федор в своем аккаунте в сети Instagram.

Сезон утопленников

С начала года на реках Коми утонули пятеро детей.

Как рассказал начальник СПАС-Коми Олег Семушин, на 15 июля найдены 18 утонувших. Пятеро из них – дети. Начальник спасателей напомнил, что купаться и отдыхать надо на официальных пляжах, где дежурят спасатели, а дно проверено и очищено. Ответственность за детей на воде лежит на родителях.

Не хватает врачей и коек

Общий отряд медработников в регионе – 2700 человек. Но даже этого количества недостаточно, считает глава Коми. Особенно острая нехватка врачей для работы в «красной зоне».

Владимир Уйба обратился за помощью в Минобороны России, после чего в республику прибыл сводный отряд военных медиков из десяти человек. В ближайшие дни приедут еще десять специалистов. Что же касается коечного фонда, то резерв тает на глазах. Из 2,6 тысячи больничных коек пациентами занято уже более 2 тысяч.

Сами по себе

Число самозанятых в Коми за год выросло на девять тысяч.

На начало июля численность самозанятых в Коми превысила отметку в 10 тысяч человек. За год рост составил 113 процентов. Напомним, с июля 2020 года в Коми действует специальный налог на профессиональный доход.

Перекур – 20 дней в году

В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих. В своем письме премьер-министру он отметил, что курящие тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году. Положительный пример мотивирует курящих сотрудников отказаться от вредной привычки, считает С. Хамзаев.

Шесть новеньких Toyota Camry

Администрация главы Коми намерена обновить свой парк машин.

Центр обеспечения организации и проведения торгов разместил на сайте госзакупок аукцион на поставку легковых автомобилей. Заказчиком выступает ГБУ «Автохозяйство», которое подведомственно администрации главы Коми.

Максимальная стоимость каждого автомобиля определена в 2,1 млн рублей. Торги состоятся 22 июля, срок исполнения контракта – ноябрь 2021 года. В техзадании указаны необходимые параметры и характеристики. В том числе цвет – черный металлик – «для обеспечения единообразия автопарка учреждения».

…И 6 тысяч – за куртку!

Хозяйка алабая заплатит 29 тысяч рублей. Сысольский районный суд удовлетворил иск местной жительницы к владелице укусившей ее собаки.

Инцидент произошел на сельской улице, где на женщину накинулась большая собака породы алабай. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и провела 12 дней на больничном. Она потребовала оплатить ей 100 тысяч рублей. Суд, учтя все обстоятельства, взыскал с хозяйки животного в общей сложности 29 тыс. руб., из которых 20 тысяч – компенсация морального вреда, 6 – стоимость куртки и лекарств и 3 тыс. руб. – стоимость юридических услуг.

Готовимся к шторму

Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», – сказал Гебрейесус, выступая в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Гендиректор обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости, а также смертности от последствий инфицирования коронавирусом.

«Вариант «дельта» является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения», – констатировал Гебрейесус.