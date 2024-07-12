11 июля в Филатовской больнице Москвы ушел из жизни Вадим Туманов. Крупный золотопромышленник, заслуженный строитель, друг Владимира Высоцкого чуть-чуть не дотянул до 97 лет.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. Затем его семья переехала на Дальний Восток, где он окончил школу штурманов. Туманов служил на Тихоокеанском флоте и участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1948 году 20-летний штурман парохода «Урал» был арестован и осужден на восемь лет колымских лагерей по печально известной 58-й статье (за «шпионаж, террор и антисоветскую агитацию»). Ему поставили в вину пластинки Вертинского, симпатию к Есенину, а, главное, слишком горячий нрав, которым обладал член сборной флота по боксу. Однажды под тумановский «хук справа» попал сержант, некстати упавший на портрет Сталина… В общем, советская власть посчитала, что «сорокатрубный пароход» (так в то время называли тюрьму во Владивостоке) это то самое место, которое подходит строптивому штурману.

За регулярные попытки побега (за 8 лет – 8 побегов) срок Туманову увеличили с 5 до 25 лет. После каждого «рывка» вертухаи травили его овчарками и избивали до полусмерти: «Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил — аж два раза устал». Это слова из песни Владимира Высоцкого «Был побег на рывок», посвященной Туманову.

«Колымские лагеря – самое страшное в моей жизни, – признавался Вадим Иванович корреспонденту «Трибуны». – И, конечно, никогда я не согласился бы повторить эти «страницы» заново.

В 1956-м Туманов был признан невиновным и вышел на свободу.

Вам и не снилось

После освобождения Вадим Туманов окончил курсы горных мастеров и организовал артели по добыче золота, которые работали на Колыме, в Якутии, на Дальнем Востоке. Его авторитет был непререкаем. На Колыме, кстати, с ним познакомился и будущий первый глава Коми Юрий Спиридонов.

В середине 80-х годов прошлого века Туманов работал в Коми АССР. Его артель «Печора» гремела на всю страну. В Интинский район к Туманову ехали со всей страны. «Мы будем получать деньги не за то, что косим, а за то, сколько накосим», – шутил Туманов.

Всего в артели трудились 1200 человек (шоферы, строители, бульдозеристы): добывали золото, строили дороги и жилье, работая по 12 часов в день без выходных. При этом жили они не в палатках или бараках, а в добротных домах, обедали в столовых, где для них готовили повара, выписанные из лучших московских ресторанов, отдыхали в саунах. А главное, зарабатывали за сезон более 10 тысяч рублей. В общем, «вам и не снилось».

А в мае 1987-го в газете ЦК КПСС «Социалистическая индустрия» вышла статья как раз с таким заголовком. В ней с упоением громились принципы работы «капиталиста» Туманова.

Посадить Туманова вновь не удалось, но артельщиков оттеснили. Сначала от добычи золота, а затем и от других строительных дел. Даже обоснование приговора, вынесенного артели Минцветметом, звучит дико: «За перевыполнение плана строительства дорог в Коми АССР».

Чуть позже Туманов хотел еще раз поучаствовать в освоении месторождений Коми, на этот раз тиманских бокситов. Были привлечены проектные институты, закуплены бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Он был готов начать добывать бокситы, требовалось лишь принципиальное решение руководства страны. Неугомонный Туманов надел костюм и пошел по «кабинетам», был у Бурбулиса, Гайдара, Скокова. Время шло, а ни на какой тендер его не приглашали. Позже знакомый чиновник из аппарата правительства объяснил: «На закупку бокситов за рубежом Россия ежегодно затрачивает два миллиарда долларов. Ну кто тебе позволит разрушать сферу, где крутятся такие деньги?»

Золото манит нас

В 2015-м корреспондент «Трибуны» встречался с Вадимом Тумановым в Москве. Ему было тогда 88 лет, но он был полон азарта и желания работать. Разговор, конечно же, зашел о Коми и золоте.

– А нужно ли нам вообще золото? 21 век на дворе, новые технологии, – прозвучал тогда вопрос журналиста.

– Когда начнется борьба между такими странами, как Америка и Китай, золото будет играть очень большую роль. Даже не сомневайтесь! – безапелляционно заявил старатель.

У Туманова было свое видение, где добывать золото. Очень перспективным, к примеру, он считал разработку Кедьюской площадки, что находится в 90-150 км к северо-западу от Ухты. Площадь относится к Вольско-Вымскому золоторудно-россыпному району. В непосредственной близости от ее западной границы проходят ж/д магистраль и ЛЭП, а также грунтовая автодорога, соединяющая станцию Чиньяворык и Средне-Тиманский бокситовый рудник. Там есть как россыпное, так и рудное золото, которое могло бы сегодня очень пригодиться республике…

Прощание с Вадимом Тумановым пройдет 13 июля на Троекуровском кладбище.

Лиля ВОВК.