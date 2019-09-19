Зоозащитница предлагает угощать медведей морковкой

Зоозащитница из Синдора (Княжпогостский район) Ульяна Ляутова предлагает ставить в лесу кормушки для медведей.

Свою инициативу девушка назвала «гуманитарной помощью медведям». Она считает, что, если накормить голодных зверей, это избавит их от необходимости приходить в села в поисках еды, сообщает Комиинформ.

По мнению Ульяны, нам по силам сделать медведей менее агрессивными, немного отвадить от поселка и уменьшить вероятность весенних шатунов.

Девушка предлагает каждому собрать что-либо из продуктов: оставшийся мелкий картофель и мелкая морковь, которые не пойдут в суп; просроченные крупы, макароны, очистки от картошки, любые домашние съедобные отходы; старые заготовки, которые несколько лет залежались в погребе; скинуться на 10-20 мешков пшеницы, овса, комбикорма; собрать рябину.

Профессиональные охотники не согласны с ее мнением. Они считают, что привада для медведя делается только в одном случае – дабы приманить зверя для отстрела.