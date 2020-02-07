В Сыктывкаре двухлетнего ребенка покусала крыса. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 января в доме № 68 по ул. Пушкина. Семья с тремя детьми проживает в малосемейке на первом этаже. Мать проснулась от крика малыша и обнаружила у ребенка раны на руках и ногах.

Утром женщина отвезла сынишку в Детскую республиканскую больницу. Малышу обработали раны и сделали прививку против бешенства.

По словам матери, жильцы дома № 68 не раз обращались в управляющую компанию, но мер не было принято. Жильцам пришлось самим бороться с бандой «грызунов».

– Расставляем яды, мышеловки. Мы сами убили четырех крыс палкой. Как-то крыса прыгнула на мужа, он ее стряхнул, а я ее палкой прибила. Сейчас попросили у соседей кота, чтобы он поймал крысу, – рассказала сыктывкарка.

В городской администрации сообщили, что общежитие под свой контроль взяла новая управляющая компа-

ния – ООО УК «АльянсСпецСервис». Коммунальщики предприняли дополнительные работы, чтобы расправиться с грызунами.

Вредитель мирового масштаба

Сыктывкарец Михаил Кустов рассказал «Трибуне», что две недели назад он стал свидетелем необычной уличной сцены: крысы ловили голубей на лету!

– Возле перекрестка улиц Карла Маркса и Красных партизан, рядом с домом

№ 66, где проходит теплотрасса, всегда сидит стая голубей. Вдруг из канализации выскочила огромная крыса. Голуби взмыли в небо. А крыса прыгнула за ними, схватила одного за лапки и утащила под землю… Может, в Сыктывкаре появились крысы-мутанты, раз они стали охотиться на птиц и нападают на человека? – интересуется Михаил Юрьевич.

Этот вопрос мы адресовали научному сотруднику Института биологии Коми научного центра Анатолию Петрову.

– Мутанты – навряд ли. Во всяком случае у меня нет такой информации. А вот сам факт, что крысы напали на ребенка, не удивителен. Такие случаи редки, но время от времени все-таки происходят. Что же касается охоты на птиц – то для крыс это дело обычное. Ведь крысы по сути хищники, они гораздо плотояднее других грызунов. При этом в дикой северной природе крысы не живут, только рядом с человеком. Они обитают также там, где тепло и есть корм – это канализационные системы, свалки с пищевыми отходами, магазины, склады и так далее.

– Численность крыс у нас как-то регулируется?

– Вообще-то во всех организациях обязаны травить крыс. В городе для этого есть специализированные службы. Какая-то часть при дератизации гибнет, но остальные продолжают размножаться. Уничтожить всех крыс невозможно, это общемировая проблема.

– Анатолий Николаевич, а хоть какая-то польза от крыс есть?

– Ученые, в том числе физиологи, генетики, используют крыс в качестве модельных организмов для различных исследований. Но вреда от крыс гораздо больше – они являются переносчиками многих заболеваний, опасных для человека.

Екатерина МАКАРОВА.