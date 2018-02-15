Звериная жестокость

Осенью прошлого года пьяный ухтинец «постирал» в стиральной машинке кота. Весь процесс «экзекуции» он записал на видео и выложил в интернет. За жестокое обращение с животными суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

А в конце прошлой недели ухтинцев потрясла еще одна жуткая история. В поселке Шудаяг, в пятидесяти метрах от школы, заживо сожгли щенков. Живодеры пытались сделать это и раньше, но местные жители, подкармливавшие семейство, специально для собак сколотили будку. Тела обугленных щенков видели и поселковые дети, которые утром шли в школу…

Кровь на переходе

7 сентября минувшего года на перекрестке сыктывкарских улиц Бабушкина и Интернациональной черная автомашина «Тойота Камри» на пешеходном переходе сбила собаку, протащив ее несколько метров. Авария случилась в полдень на глазах многочисленных прохожих, в том числе и детей. Пес получил переломы лап и травмы. Пес очень страдал, и впоследствии несчастного лабрадора по кличке Оскар пришлось усыпить.

— Это случилось на пешеходном переходе, когда отец с собакой переходил на зеленый свет. В тот момент иномарка выскочила на переход, при этом зацепив пса. Собака уже не смогла самостоятельно идти, лапы оказались перебиты, — говорит хозяин Оскара Андрей Юркин. — Водитель даже не остановился, не поинтересовался, что с собакой, что с пожилым человеком, для которого ситуация была шоковой.

Оскару было 12 лет. Семья Юркиных приобрела его в специальном питомнике в Москве. Воспитанием и спецобучением пса занималась известный в республике кинолог Ирина Степанова. Результатом кропотливого труда специалиста стали многочисленные награды и медали, которые завоевывал лабрадор. Но у Оскара была и особая миссия — он помогал больным детишкам.

Дай лапу, «доктор»

С 2011 года в Сыктывкаре заработал совместный проект «Друзья человека», запущенный Коми региональным некоммерческим детским благотворительным фондом «Сила Добра», клубом собаководства «Кинология Севера плюс» и Сыктывкарским реабилитационным центром «Надежда». Основой проекта стал комплекс лечебно-реабилитационных действий, направленных на адаптацию «особых» детей с помощью специально обученных собак. Одним из первых Оскар стал «терапевтом» для особых детишек. Прежде чем стать «доктором», он прошел тщательный «фейсконтроль» — отбор и обучение. Сначала раз в неделю, а затем дважды регулярно на занятия его водил пожилой хозяин Вячеслав Юркин.

— В центре пять хвостатых «лекарей», которые активно контактируют с детьми, помогают ребятишкам с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и другими неврологическими расстройствами. С помощью четвероногих дети адаптируются к условиям окружающего мира. Собаки, как тренажер, развивают у детей координацию, моторику, скорость реакции, раскрепощают, помогают лучше ориентироваться в пространстве и управлять своим телом, — говорит инструктор по физкультуре реабилитационного центра «Надежда» Елена Низовцева. — Оскар отличался особым дружелюбием. Хвостатый лекарь смягчал боль и улучшал самочувствие «пациента». Оскар покорял детей добрым нравом.

Странное дело

В этой собачьей истории, которая закончилась так печально, виновник так и не понес наказания. Он даже не соизволил извиниться перед хозяевами.

Удивляет позиция и ГИБДД. Ответ на обращение в столичный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и вовсе удивил семью Юркиных. В нем сказано, что, мол, установить лицо, совершившее правонарушение, не представилось возможным. Принято решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

При этом пострадавшая сторона указывает конкретный номер машины и марку автомобиля, есть несколько свидетелей происшествия. К тому же машина оформлена на физлицо. И это конкретное «физлицо» заявило автоинспекторам, что никого не сбивало и машина цела. После этого у многочисленных очевидцев возникает резонный вопрос: что же это за «лицо», которого, видимо, покрывают?

Наталья КОЛОДИНОВА.