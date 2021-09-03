1 сентября Владимир Путин, выступая перед школьниками на форуме «Новое знание», оговорился и назвал Северную войну, которую вел Петр Первый, семилетней. Лидера страны поправил 11-классник Никанор Толстых.

Федеральные СМИ тут же подхватили новость, вышли на директора школы

№ 35 Юлию Рябцеву и взяли у нее комментарий. «Я горжусь мальчиком», – сказала она. Но все крупные информагентства вышли с иными заголовками. Суть их свелась к критике мальчика: «Директор осудила школьника, который имел наглость поправить президента». Историю вынужден был прокомментировать даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакая это не наглость, – сказал он. – Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более, такого талантливого». Отметим, что Путин поблагодарил Никанора за то, что тот внес поправку в его спич.

Кто он такой?

Одноклассники отзываются о Никаноре как о прилежном ученике. Он победитель различных литературных и исторических олимпиад и конкурсов.

Особое пристрастие Никанор питает к истории России. Все, что связано с периодом Советского Союза, системным устройством и достижениями государства того времени, у подростка вызывает неподдельный интерес и гордость. Третий год Никанор носит подаренный бабушкой пионерский значок и, как сам говорит, лично посвятил себя в пионеры.

Один из кураторов подростка в Воркуте – преподаватель русского языка и литературы Елена Грозных – считает Никанора не просто одаренным учеником. «Это ребенок, который определенно знает свою дорогу в жизни. У меня такое впечатление, что он четко проложит себе путь к звездам, пусть через какие-то тернии, но он добьется своего».

Ошибка президента

На встрече с Владимиром Путиным в детском центре «Океан» были подростки из почти двух десятков регионов страны. Когда президент предложил вспомнить людей, знаковых для истории Дальнего Востока, Никанор взял слово одним из первых. У него на памяти были Ерофей Хабаров и капитан Геннадий Невельской, а Путин добавил к ним Витуса Беринга и Николая Муравьева-Амурского. С Никанора же начиналась очередь желающих задать вопрос президенту позже, когда Путин «внепланово» вспомнил о полтавской битве.

– Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Чего он со шведами семь лет там воевал? И вообще… Битва под Полтавой… Вы представляете, где Полтава?! Где Швеция, а где Полтава… А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой! Извините, ни фига себе! – поражался президент. – Чего это там все делали, под этой Полтавой? Это же все имеет значение!

– Вы хотели что-то еще сказать? – посмотрел Владимир Путин на Никанора Толстых.

– Не сочтите за мою как бы… – заерзал на стуле школьник… – В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война.

Получилось, что он стал первым, кто поправил Владимира Путина на публике и прямой трансляции на одном из главных телеканалов страны. Более того, он продолжил!

– Раз у нас урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. Северная война длилась с 1700 года по 1721 год. Представьте, 21 год длилась война с одной из совершеннейших морских держав! Ну, это очень серьезно!.. И вот как раз Владимир Владимирович сказал про Полтавскую битву… Тогда русские после трех, четырех… В общем, мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли! Вот так!

– Да, да, да… Это Северная война, конечно, спасибо за поправочку… – улыбнулся Путин. – Первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже, в конце концов, под Полтавой.

Пользуясь случаем, Никанор Толстых предложил президенту усовершенствовать учебники истории, чтобы ученикам было понятнее, почему и как происходили те или иные события. Учебники истории нужно снабдить QR-кодами, чтобы при его сканировании можно было «встретиться» с героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе, предложил он. «Идея очень интересная, чтобы на экране появлялся тот или иной исторический персонаж, рассказывал о себе, о том, что и как происходит, было бы понятнее, как люди жили, чем они жили», – одобрил идею Путин.

«Дерзкая, но не наглая»

Директор школы назвала Толстых мальчиком с активной гражданской позицией. «Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости…Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций», – призналась Юлия Рябцева.

Но в ответ она получила сотни злых комментариев. «Позорище, причем рафинированное. Холуизм, возведенный в абсолют, – писали в соцсетях. – Гнать такого директора из школы!»

Под впечатлением этих комментариев директор записала видеообращение. Его разместил «Комиинформ».

«Сегодня, 1 сентября, день насыщенный, очень яркий, много встреч с первоклассниками, родителями, с детьми. Череда линеек, поздравлений, посещений, встреч гостей. Когда раздался звонок у меня в приемной и человек, назвавшийся представителем какого-то издательства, даже не сделал акцент на том, что это интервью. Задавал вопросы по поводу открытого урока, проходившего в городе Владивосток вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В одной школьной группе я увидела комментарии наших учителей о том, что Никанор задает вопросы президенту. И не только задает вопросы, но и со знанием истории сделал поправки.

Когда меня попросили прокомментировать данную ситуацию, я говорила в большей степени о себе самой, как о человеке, который не позволяет себе комментировать, поправлять не только людей старших по должности, а даже старше меня по возрасту.

Я сказала, что наша молодежь более амбициозная, смелая, я бы сказала, в некоторых моментах даже дерзкая. Но ни в коем случае не наглая.

Комментарии, прозвучавшие в СМИ о том, что я считаю нашу молодежь наглой, не соответствуют моему восприятию современной молодежи. Кроме того, с Никанором в этот день я не созванивалась, не общалась, не видела, поэтому говорить о том, что я его отругала, пожурила или еще каким-то образом отметила, нельзя.

Я верю в нашу молодежь и в Толстых Никанора, что он добьется очень многого. И горжусь тем, что он учится в нашей школе», –подытожила Юлия Рябцева.

Виктор СЕМЕНОВ.