Звезды говорят

Овен

(21 марта – 20 апреля)

В год Желтой Земляной Собаки Овнов ждет много чудес и приключений. Все, что не сбылось в 2017 году, обязательно исполнится в 2018-м. Желтая Земляная Собака будет особенно благосклонна к тем представителям этого знака, кто чтит такие ценности, как верность, преданность и честность.

Почти всем знакам Зодиака звезды сулят найти свою вторую половинку в 2018-м. Поэтому Овнам надо быть начеку и не упустить именно того человека, который подарит вам счастье на всю жизнь.

Год будет финансово стабильный, поэтому можно подумать и о каких-то больших покупках, таких как авто или даже недвижимость.

Телец

(21 апреля – 20 мая)

Особенно склонной Собака, хозяйка 2018 года, будет к знакам, которым покровительствует земля. Тельцы будут Собаке по душе, ведь и ее стихия – земля. До середины февраля 2018 года Тельцы будут находиться под активным воздействием Петуха, который в середине этого месяца уступит свои права на правление Собаке. С весны Тельцов ждут приятные перемены не только в личной жизни.

Тельцам будет оглушительно везти, их будут повышать на работе, а финансы будут сами литься им в карман. Главное – не предавайте своих ценностей и всегда старайтесь поступать справедливо и честно.

Тем Тельцам, кто останется преданным своему делу и своей семье или второй половинке, Собака сулит огромное счастье.

Близнецы

(21 мая — 21 июня)

В год Красного Петуха беззаботные Близнецы радовались жизни и почти ни о чем не беспокоились, а вот с приходом Желтой Собаки ситуация изменится. Близнецов ожидают какие-то препятствия на пути к успеху, стрессовые ситуации и даже проблемы как в личной жизни, так и в общественной.

Но важно помнить, что подопечные Меркурия не могут не нравиться Желтой Земляной Собаке, поэтому ближе к концу года и Близнецы смогут расслабиться, чтобы получить от жизни приятные бонусы.

Рак

(22 июня — 22 июля)

Весь прошлый год Огненный Петух оберегал Раков. Первые месяцы вступления Собаки в свою должность хозяйки 2018 года станут для Раков небольшим испытанием. Но уже под конец весны станет понятно, что Собака – друг для Раков. И при некоторых условиях, которые Рак будет стараться соблюдать, удача улыбнется этому знаку Зодиака.

Под покровительством Собаки Раки смогут воплотить свои планы в жизнь. Радостные перемены в личной жизни возможны, если вы этого захотите. Верность и преданность не ваш конек, но Собака научит вас этим важным жизненным качествам.

Лев

(23 июля — 23 августа)

Темпераментные и импульсивные Львы сумели достичь определенных высот в 2017 году. Однако и в 2018-м Собака будет помогать вам исполнить все мечты и желания. Львы смогут добиться намеченного только при поддержке близких людей.

2018 год готовит Львам испытания и даже какие-то проблемы со здоровьем, благодаря которым Львы смогут понять, что нет ничего важнее семьи и поддержки. Тем Львам, кто пока одинок, Собака поможет встретить свою любовь, а вот тем, кто никак не отваживался завести детей или оформить свои отношения, Собака покажет пути разрешения этой проблемы.

Дева

(24 августа — 23 сентября)

Девы – трудоголики, а последние три года были для них тяжелыми. Приходилось бороться, отстаивая свое мнение, карабкаться по служебной лестнице, уделять внимание родным. Но Собака принесет в их жизнь радость, а представители этого знака Зодиака наконец-то почувствуют, как на выращенных ими деревьях появятся плоды. Собака наградит их карьерными и финансовыми радостями, судьбоносными переменами и обязательно любовью. Не рассчитывайте, что год будет простой, но он будет благодарным и позволит ощутить себя счастливее.

Весы

(24 сентября — 23 октября)

Вечно сомневающимся Весам в 2018 году придется еще труднее. Эти приятные и неконфликтные люди не вступают в спор и не переходят на сторону одного из конфликтующих. Но в год Собаки придется принимать решения, чтобы решать проблемы близких. Не беспокойтесь, Желтая Собака будет на вашей стороне, однако следите за тем, чтобы рассуждения и разбирательства не перешли в пустой лай и огрызания. Уже в начале года Весы засомневаются в правильности собственных решений еще сильнее, чем им это свойственно. Спокойнее и увереннее чувствовать себя им помогут верные друзья.

Скорпион

(24 октября — 22 ноября)

Скорпионы не сильно симпатичны верной, честной и искренней Собаке. Но это не значит, что 2018 год будет годом потрясений для Скорпионов. Просто в этом году представители этого знака Зодиака будут более самостоятельными и понесут ответственность за все свои поступки и решения.

Особое внимание Скорпионам стоит обратить на свое

здоровье.

Возможны потрясения в личной жизни, от которых Скорпионы не смогут оправиться так быстро, как им хотелось бы. Но позитив, вера в лучшее и самонадеянность смогут встряхнуть Скорпионов.

Стрелец

(23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам не захочется прощаться с годом Петуха, который их оберегал. Но 2018 год понравится этому знаку Зодиака во всех отношениях. Будет сложно, иногда будет казаться, что выхода нет, но в борьбе Стрельцы закалят свой характер, сформируют мировоззрение и поймут, в чем ошибались раньше.

Стрельцам придется пожертвовать весельем, развлечениями и понять, что семья и вторая половинка намного важнее друзей и постоянных вечеринок. Те Стрельцы, кто еще не успел завести семью, наконец-то решатся на этот шаг.

Собака покажет Стрельцам, как надо любить, и поможет понять, что верность, преданность и честность – это те ценности, ради которых стоит жить.

Козерог

(22 декабря — 20 января)

Предыдущий год был нестабильным для Козерогов. Они то взлетали на высоту, то падали вниз, теряя результаты труда. Несмотря на то, что упрямство некоторых представителей этого знака Зодиака даст фору даже Овнам, многим Козерогам в год Петуха могло показаться, что удача покинула их дом и больше не вернется.

Собака внесет долю позитива и вернет уверенность, появится стабильность и душевный покой. Козероги больше не будут терзать себя, они смело пойдут вперед со свойственным им упорством и будут вознаграждены. Правда, для этого нужно правильно использовать накопившийся позитивный и негативный жизненный опыт.

Водолей

(21 января — 20 февраля)

Петух, который благоговел к Водолеям, сделает так, что Собака станет покровителем и надежным другом и этого знака зодиака. Водолеям придется много работать не только в профессиональном плане, но и в духовном. Водолеи обретут новую форму благодаря занятиям спортом и правильному питанию. Некоторые Водолеи смогут получить второе образование или закончить какие-то курсы, благодаря которым их жизнь кардинально изменится в лучшую сторону.

Не исключено увлечение какими-то духовными практиками, изучение новых языков. Благодаря самообразованию Водолеи смогут отправиться в путешествие мечты или даже осесть в далекой зарубежной стране.

Рыбы

(21 февраля — 20 марта)

В 2017 году Рыбы делали все для того, чтобы достичь успеха. Но не все задуманное удалось воплотить в жизнь. Собака поймет намерения Рыб и поможет им во всех сферах жизни. Финансовый успех, удачная работа, прекрасная семья и крепкое здоровье – вот основные успехи, которые сулят звезды Рыбам в год Собаки.

Конечно, придется потрудиться не только над собой, но и над своими отношениями. 2018 год станет судьбоносным для Рыб, которые захотят изменить свой семейный статус. К сожалению, большой риск разводов в наступающем году. Ведь Рыбы не терпят предательства и вранья, как и хозяйка 2018 года – Желтая Земляная Собака.