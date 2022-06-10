Зырянская кровь текла в жилах знаменитого разведчика-диверсанта, а начинал он в столице Коми

Это был человек-легенда. Николай Кузнецов уничтожил 11 фашистских генералов и высших чинов оккупантов. Именно он сообщил в Москву координаты полевой ставки Гитлера под Винницей и о подготовке покушения на Рузвельта, Черчилля, Сталина в Тегеране, а также о планах наступления немцев под Курском.

Про Кузнецова написано десятки книг и снято немало кинофильмов, самые известные из которых – «Сильные духом» и «Отряд специального назначения». Но они повествуют о военных подвигах разведчика. Между тем его довоенная жизнь тоже была весьма драматической, хотя и содержала совсем негероические страницы. И мало кто знает, что помимо шести диалектов немецкого языка Николай Иванович в совершенстве владел еще и языком коми. А Сыктывкар стал его первой ступенью на поприще разведки.

«Сын кулака-белогвардейца»

Будущий народный мститель появился на свет в 1911 году в деревне Зырянка, ныне входящей в Свердловскую область. Само ее название говорит о том, что она основана выходцами из Коми края, кои довольно часто покидали свои худородные земли и уходили на поиски счастья за Урал. Своего отпрыска крестьяне-староверы Кузнецовы нарекли неблагозвучным именем Никанор.

Разумеется, ни о какой разведке Никанор не помышлял – его вполне устраивала карьера агронома или лесовода. После окончания семилетки он сначала поступил в Тюменский сельскохозяйственный техникум, а затем продолжил образование в Талицком лесном техникуме. Сейчас это учебное заведение носит имя легендарного разведчика, хотя Кузнецову не дали его окончить. В 1929 году его обвинили в том, что он скрыл свое «белогвардейско-кулацкое происхождение», и исключили из техникума и комсомола.

За пару лет до этого неприятного события скончался отец Никанора Иван, который в свое время семь лет служил в Петербурге в гренадерском полку, имел в качестве награды серебряный рубль, часы и голубую кружку с портретом царя. Комсомолец Кузнецов сей факт не рекламировал, за что и поплатился.

Получив вместо полноценного диплома справку о прослушанных лекциях, Никанор Иванович перебрался в Кудымкар – столицу Коми-Пермяцкого автономного округа.

Секретный агент

Кузнецов устроился на работу в Коми-Пермяцкое окружное земельное управление на должность помощника таксатора, то есть специалиста по учету лесных ресурсов. Его восстановили в комсомоле, и он даже женился на медсестре Елене Чугаевой.

Кузнецов так и остался бы лесником, но тут грянула насильственная коллективизация. Коми-пермяцкие крестьяне сопротивлялись колхозам как могли – уходили в леса, создавали повстанческие отряды. Кузнецову, сменившему к этому времени свое имя Никанор на более распространенное Николай, органы ОГПУ предложили принять участие в борьбе с повстанцами. Желая избавиться от ярлыка «кулацкого сынка», он согласился.

Этот довольно мутный период жизни будущего разведчика до сих пор вызывает яростные споры. Одни публицисты прямо обвиняют Кузнецова в участии в политических репрессиях, в ходе которых была уничтожена лучшая часть коми-пермяцкой интеллигенции. Другие, не желая марать героя, ссылаются на то, что достоверных источников на сей счет не существует. Однако факт сотрудничества с органами в эти годы не отрицается, как, кстати, и отличное знание коми языка. Известно также, что в Кудымкаре он получил свой первый оперативный псевдоним «Кулик».

В 1934 году Кузнецов расстался с женой, перебрался в Свердловск, и весь его дальнейший путь полон загадок.

Имея за плечами всего лишь семилетку и неоконченный техникум, он каким-то образом сумел поступить на заочное отделение Уральского индустриального института, где руководитель кафедры иностранных языков Ольга Веселкина обратила внимание, что 23-летний студент делает большие успехи в изучении немецкого языка, и всячески помогала ему совершенствоваться.

Учебу Николай совмещал с работой статистика в тресте «Свердлес», а с мая 1935 года перешел в конструкторское бюро «Уралмашзавод».

По сведениям екатеринбургского исследователя Леонида Павлова, Кузнецов за время пребывания в Свердловске умудрился дважды побывать за решеткой. Во время работы в «Свердлесе» его арестовали по ложному доносу. Николай Иванович почему-то не стал ничего отрицать, а отпечатал на машинке признание, что он будто бы полностью осознал свою вину и просит отпустить его из тюрьмы, чтобы он мог выполнять секретную работу.

Его не только отпустили, но даже приняли на должность на «Уралмашзавод». Более того, он получил роскошную квартиру в центре города. Объяснить эти странности можно лишь тем, что он действительно выполнял секретную миссию, а именно – контактировал с немецкими специалистами, приехавшими на Урал монтировать закупленное в Германии оборудование. Кузнецов общался с ними на их родном языке, и те зачастую принимали его за истинного арийца, хотя он не скрывал своего настоящего имени. Свои отчеты Николай Иванович подписывал псевдонимом «Ученый».

Во время второго ареста в 1935 году Кузнецову предъявили расстрельное обвинение по статьям 58-10 УК РСФСР («антисоветская агитация») и 58-11 («Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений»). Чем был вызван арест – неизвестно, однако спустя несколько месяцев Николая Ивановича выпустили, поскольку инкриминируемые ему преступления не подтвердились. Как предполагает Леонид Павлов, то ли он был посажен в камеру в качестве «наседки», то ли арест был частью какой-то хитроумной комбинации.

Путь в «Колонисты»

В конце 1930-х годов Кузнецов оказался в Сыктывкаре, где на него обратил внимание капитан госбезопасности Михаил Журавлев, только-только назначенный наркомом внутренних дел Коми АССР. Это был период, когда жесточайшая «ежовщина» сменилась относительно мягкой «бериевщиной».

Организатор большого террора – глава НКВД Николай Ежов – за полтора года основательно «почистил» возглавляемое им ведомство. Сменивший его на посту Лаврентий Берия первым делом постарался избавиться от людей Ежова. В результате наркомат стал испытывать дефицит кадров. Тогда при высшей школе НКВД СССР создали краткосрочные курсы, выпускники которых заступали на высокие должности. Среди них был и видный ленинградский партработник Михаил Журавлев.

Перед новоявленным силовиком поставили задачу бороться с преступностью и изжить недостатки в лесозаготовках. И если с первым ему было понятно, то в лесном деле он чувствовал себя профаном, а потому стал искать помощника. Тут-то ему и подвернулся секретный сотрудник с незаконченным высшим и средним образованием.

Журавлев и Кузнецов понравились друг другу и сдружились. У них оказалось немало общего: обоим стукнуло 27 лет, оба из крестьянских семей. Правда, Журавлев успел сделать неплохую советско-партийную карьеру, а вот будущий герой был в то время сплошным неудачником – из техникума исключен, дважды арестовывался, с женой расстался…

Именно Журавлев разглядел в своем друге перспективного разведчика, прекрасно владевшего немецким языком. И когда через год Михаила Ивановича перевели в Москву на высокую должность в секретно-политическом отделе Главного управления госбезопасности, он взял Кузнецова с собой.

В столице Николая Ивановича оформили как особо секретного спецагента со ставкой кадрового оперуполномоченного центрального аппарата, присвоили третий по счету оперативный псевдоним «Колонист» и выдали паспорт на имя Рудольфа Шмидта. Он был внедрен в дипломатическую среду, участвовал в перехвате дипломатической почты, вошел в окружение военного атташе Германии в Москве Эрнста Кестринга и помог наладить прослушивание его квартиры, выявлял агентов Абвера и СД.

В общем, так родился профессиональный разведчик, действовавший в 1942-43 гг. в Западной Украине под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта.

Постскриптум

Третий арест и гибель

Дабы не пачкать светлый облик легендарного разведчика, биографы зачастую не только избегают рассказывать о том, как в довоенные годы Кузнецов дважды оказывался за решеткой, но и не упоминают о третьем аресте в знаменитом отряде специального назначения «Победитель». Об этом неприятном факте лишь совсем недавно поведал историк спецслужб Николай Долгополов в книге «Легендарные разведчики-2».

Кузнецов получил задание убить рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Это должно было произойти 31 мая 1943 года в его личном кабинете. Однако охрана Коха столь пристально следила за обер-лейтенантом Зибертом, что не то что выстрелить, а хотя бы достать пистолет из кобуры не представлялось возможным.

За невыполнение задания командир «Победителя» Дмитрий Медведев приказал арестовать разведчика и запросил Центр, что с ним делать дальше. Заместитель наркома госбезопасности Богдан Кобулов составил расстрельную резолюцию. Но за Кузнецова заступился Павел Судоплатов, руководивший в системе НКВД разведывательно-диверсионными операциями в тылу врага. Опытному разведчику еще предстояло определить место ставки Гитлера, узнать о готовящемся германском наступлении под Курском и добыть сведения о секретных испытаниях немецкого сверхоружия, вероятно, ракетах ФАУ-2.

Погиб Николай Кузнецов 9 марта 1944 года при попытке покинуть Львов и пробиться к своим. 5 ноября того же года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Игорь БОБРАКОВ.