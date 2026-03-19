Браво, Ваня! (Блиц от 20 марта)

Иван Голубков вернулся с Паралимпиады с двумя золотыми медалями.

К своему триумфу в Милане спортсмен шел три олимпийских цикла. Его Паралимпиада могла быть в 2014, 2018, в 2022-м. Но не случилось. И вот сейчас мечта исполнилась. 9-кратный обладатель Кубка мира, 6-кратный чемпион мира среди спортсменов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата), многократный победитель и призер чемпионатов России стал дважды олимпийским чемпионом. В Италии он выиграл две гонки на 10 и 20 км. Ранее сообщалось, что Голубков планирует заканчивать спортивную карьеру, но теперь лыжник говорит так: «Дай бог, сил мне хватит еще на четыре года. Гарантировать, конечно, не могу: пару лет еще поработаю… Главное, чтобы мотивация никуда не ушла».



Список потерь пополнился



Из зоны специальной военной операции продолжают поступать печальные вести о наших земляках.

На этой неделе стало известно, что в ходе СВО погибли Андрей Мизернюк из Вуктыла, Дмитрий Вахрушев и Дмитрий Каракчеев из Инты, Алексей Артеев и Аким Терентьев из Ижемского района, Евгений Филиппов и Алексей Меньщиков из Печоры, Виктор Ширяев, уроженец села Важгорт Удорского района, Илья Пинежанинов из Сыктывкара, Василий Ракин, уроженец села Шиладор Сыктывдинского района, Владислав Петров из Воркуты, Валерий Ярапов из Емвы.



Из Красноярска в Москву



Экс-директор Театра оперы и балета Коми стал замдиректора филармонии столицы.

Дмитрий Степанов, напомним, девять лет (с 2015 по 2024 годы) руководил Академическим театром оперы и балета Коми. За это время ему удалось сплотить коллектив, вывести театр на высокий профессиональный уровень и добиться признания публики. В 2024 году срок контракта с ним закончился, и Микульт Коми продлевать его не стал. Обиженный Степанов покинул республику и, выиграв конкурс, занял пост директора Красноярской филармонии. И вот новое назначение. В должности замдиректора Московской филармонии Д. Степанов будет координировать и направлять деятельность творческих коллективов учреждения.



Ветслужба отчиталась



На совещании в Инте руководитель Службы ветеринарии Коми Андрей Белых подвел итоги работы в оленеводстве за 2025 год.

К 1 июля прошлого года поголовье северных оленей достигало почти 79 тысяч, но после убойной кампании к январю 2026-го сократилось до 56 тысяч. Все плановые ветмероприятия выполнили полностью, против сибирской язвы привили 54 269 оленей, против бешенства – больше 9 тысяч, от эдемагеноза обработали почти 33 тысячи голов. Весь скот внесли в систему «Хорриот» и промаркировали по группам. Ветеринарно-санитарную экспертизу прошли 16 328 туш, из них больше 3,6 тысячи (22%) забраковали, 10,3 тонны мяса и субпродуктов отправили на уничтожение. В 2026 году ветслужба планирует завершить маркировку оленей в частных хозяйствах и усилить контроль за соблюдением правил вакцинации и сроков убоя.

Останется под арестом



Суд продлил срок содержания под стражей интинца Алексея Левковского.

Напомним, он обвиняется в убийстве 14-летней девочки и приготовлении к убийству ее отца. В январе полиция и волонтеры искали девочку больше суток. Ее тело обнаружили в подъезде дома, где она жила, в одной из нежилых квартир. Как выяснилось, она была убита выстрелами из огнестрельного механизма. По подозрению в убийстве задержан сосед. В ходе расследования выяснилось, что у Левковского с семьей девочки был длительный затяжной конфликт, из-за которого он, как полагает следствие, выместил неприязнь на ребенке.Обвиняемый останется под арестом по 20 мая.



С баллонами возникли перебои



В Летке и Объячево люди столкнулись с трудностями при покупке газовых баллонов.

В соцсетях появились сообщения, что в селе Летка Прилузского района нет баллонов с газом уже с конца февраля. Прилузцы ездят за ними в Сысольский район и даже в соседний Мурашинский район Кировской области. Позже появились данные об отсутствии газа и на станции в селе Объячево. Местным жителям приходится заправляться в селе Визинга. На станции в Летке сообщили, что у них имеются лишь газовые баллоны объемом 27 литров. Когда будет очередная поставка – не знают. На станции в Визинге, по словам продавцов, вообще нет никакого газа. Предположили, что баллоны могут привезти к концу марта. Администрация Прилузского района обращалась с запросом в ООО «СГснаб», но он остался без ответа.



Навоз утек…



Ферма не смогла оспорить многомиллионную выплату за стекшие в лес нечистоты.

Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Коми и НАО обратилось в Арбитражный суд республики с иском к ООО «Южное» о взыскании 33,7 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного почвам. Площадь загрязненной территории, по их подсчетам, превысила 3,3 тысячи квадратных метров. Предприятие оспорило судебный акт, но в итоге его апелляционная жалоба была удовлетворена лишь частично: ООО «Южное» должно будет выплатить 29,6 млн рублей в пользу управления Росприроднадзора, 493,5 тысячи рублей госпошлины и 3,7 тысячи рублей судебных расходов.



13 тонн «нелегальной» рыбы



Полиция изъяла продукцию у двух предпринимателей почти на 5 млн рублей.

54-летний бизнесмен из Усть-Цилемского района привез в Сыктывкар фуру, в которой находилось почти 8 тонн немаркированной свежемороженой рыбы. Документы, подтверждающие легальность происхождения продукции, отсутствовали. Партия рыбы без маркировки общей стоимостью 3 млн рублей была изъята полицейскими, а водитель задержан. Во время разбирательства выяснилось, что всю продукцию он планировал сбыть знакомому 53-летнему предпринимателю из столицы Коми. При обследовании принадлежащих тому складских помещений было обнаружено и изъято еще 5 тонн немаркированной рыбы стоимостью свыше 2,6 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.



Переправы закрываются



18 марта закроется автомобильная ледовая переправа через реку Вычегду в районе поселка Трехозерка.

Об этом сообщает администрация столицы Коми. Кроме того, администрация информирует жителей о том, что с 18 марта на автомобильной ледовой переправе в местечке Алешино ограничение максимальной разрешенной массы транспортного средства будет составлять 3,5 тонны. С 16 марта в связи с резким потеплением и потерей несущей способности проезжей части временно закрыты также автозимник Акись – Ошкурья – Усть-Уса и ледовые переправы через реки Печора, Виловатник, Ыджид-Ошкурья.