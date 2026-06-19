Что ты наделал, малыш? Детская шалость может привести к роковым последствиям для сыктывкарских властей

История с 8-летним мальчиком из Сыктывкара, который во время игры случайно повредил праздничную инсталляцию, быстро облетела интернет. И в очередной раз Коми оказалась в центре информационного скандала, причем довольно глупого.

Сам инцидент произошел еще 17 апреля. Несколько ребятишек устроили «догонялки» на площади «под часами» возле городского бассейна. Трое из них залезли на расположенную здесь конструкцию из пластиковых кубов. После чего, как сообщили правоохранители, инсталляция была повреждена.

Однако последствия детской возни оказались шокирующими: полиция направила в суд материалы о помещении одного из мальчишек в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Изымать шалуна-первоклассника из семьи за мелкую порчу городского имущества – это вроде бы уже перебор. Но тут вся штука в том, какое это имущество. Инсталляцию соорудили к 9 Мая, поэтому дело приобрело, можно сказать, идеологический оборот. Уж не посягнул ли первоклассник на наши святыни?

К счастью, суд дело прекратил, а прокуратура отменила постановление полиции. Но история получила неожиданное продолжение – она вывела на свет куда более значимый вопрос: что это за конструкция, которую столь рьяно защищали, и как она вообще оказалась в центре столицы Коми?



Великолепная семерка



Кубы, вокруг которых разгорелся скандал, появились в Сыктывкаре не в этом году. Их приобрели в 2025-м – к 80-летию Великой Победы. Тогда мэрия организовала закупку на 12 миллионов 292 тысячи 662 рубля. Из них на изготовление и установку семи праздничных кубов ушло более 1,1 миллиона. То есть почти по 160 тысяч за каждый куб.

После праздника конструкции не выбросили – их аккуратно свезли в закрома администрации, чтобы использовать снова. И это, в общем, разумно: не пропадать же добру, пусть даже и пластиковому. Вот только, по имеющимся сведениям, кубы ломали и раньше. И тогда почему-то никто не искал виноватых, не собирал комиссии по делам несовершеннолетних и не пытался отправить детей в Центр временного содержания.

А в этом году – ищут. Хотя конструкция та же и пластик ничуть не прочнее, чем в прошлом году.



А где же «картинки»?



В документации прямо указано, что изделие должно было обладать интерактивностью с использованием технологии «дополненной реальности». Предполагалось, что посетители смогут сканировать QR-код, скачивать специальное приложение и видеть анимированные изображения, посвященные празднованию Дня Победы.

Жители Сыктывкара уже второй год наблюдают совсем другое. Никаких приложений, никакой анимации, никакой «дополненной реальности». Только суровый реализм – металлический каркас и пластиковые панели с фотопечатью. По оценкам специалистов, изготовление таких конструкций в местных мастерских не превысило бы 30 тысяч рублей за штуку. К слову, с иными фотозонами и «композициями» в рамках того же контракта ситуация обстоит точно так же.



Странный аукцион



Не менее любопытна история самого аукциона. Победитель – ИП Куликова А.А., работающая под брендом FORM-A. При изучении закупочной документации обнаруживается занятное совпадение: значительная часть иллюстраций в приложениях к техническому заданию идентична изображениям, размещенным на сайте предпринимательницы.

То есть иллюстративный ряд техзадания каким-то чудесным образом изначально совпал с параметрами товара, разработанного одним из потенциальных участников аукциона, а именно конкретным ИП. Возникает предположение, что принцип конкуренции был нарушен и закупка создавалась именно под этого поставщика.

Если по договору закупалось одно, а фактически поставлено другое, то каким образом были приняты работы и оплачены в полном объеме? Если речь идет не просто о некачественном исполнении контракта, а о поставке товара, не соответствующего условиям закупки, то правоохранительные органы должны проявить к этой истории интерес. Она может оказаться куда любопытнее, чем история про шалуна-первоклассника. «Шалости» с бюджетными деньгами могут повлечь тяжкие последствия.

Как стало известно «Трибуне», в Генеральную прокуратуру РФ уже направлен депутатский запрос с просьбой провести соответствующую проверку.



Скамейка vs куб



Украшать город к празднику – дело важное и нужное. Но не менее важно распоряжаться бюджетом разумно, а не тратить миллионы на инсталляции сомнительного качества, которые к тому же не соответствуют условиям контракта.

Для сравнения: антивандальная чугунная скамейка, которая прослужит десятилетия и не сломается от детских прыжков, стоит в розницу 40-60 тысяч рублей. За 1,1 миллиона можно было бы установить в городе около двадцати таких скамеек – в парках, у школ, на автобусных остановках. Или оборудовать восемь современных гимнастических комплексов для воркаута на детских и спортивных площадках. Или закупить семнадцать антивандальных уличных тренажеров – например, «Турник/Вертикальный пресс», которые так любят жители дворов.

Вместо этого мы получили семь конструкций, которые легко ломаются и даже не имеют той самой «дополненной реальности», которая была обещана в документах.



Резонанс на всю страну



Из-за широкой огласки этим делом заинтересовалась очень влиятельная в России дама – глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она резко раскритиковала действия местных властей и попытки изъять ребенка из семьи. Мизулина отметила, что вокруг сыктывкарских кубов не было ограждений, и задалась вопросом: правильно ли сохранять историческую память путем разрушения семей?

В общем, скандальная история «про нашего мальчика» вышла далеко за пределы Коми. И дошла, говорят, до самого «верха». Вероятно, поэтому губернатор Ростислав Гольдштейн на днях был вынужден прокомментировать ситуацию. Правда, он ограничился общими словами о патриотическом воспитании. И заявил, что детям надо больше рассказывать о героизме предков, а не устраивать игры на памятниках.

Однако кубы у городского бассейна – это вовсе не памятник и не мемориал, обладающий официальным статусом. Это временная декоративная конструкция, которую после праздника убирают в закрома. Кстати, до 9 Мая ее починили, и праздник от этого никак не пострадал.



Нина АНАНИНА.