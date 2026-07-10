За чужой стол не садись? Все дети у нас равны, но некоторые – «равнее»

Недавно в парламенте Коми обсуждалась «горячая», как первое блюдо, тема – питание школьников. Общая установка вроде понятна: питание должно быть доступным и качественным для каждого ученика. Но на самом деле не все так просто…

Медики не устают повторять: правильное питание – ключевой фактор сохранения физического и психического здоровья детей. Особенно в условиях современных высоких учебных нагрузок.

А статистика «кричит» о том, что здоровых детей (особенно ближе к старшим классам) из года в год становится все меньше. Идет рост заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, холецистит), эндокринных нарушений, ожирения и анемии среди детей, что во многом связано именно с несбалансированным рационом.



Мне бы супчику похлебать!



В Коми горячее питание получают все школьники с 1 по 4 классы. А дальше начинается дробление: меню и цена зависят от социального статуса (многодетные, малоимущие, с ОВЗ, дети участников СВО), что, с одной стороны, порождает неравенство и осложняет воспитательную работу, а с другой, опять же влияет на здоровье.

Что мы видим сегодня в школах? Дети (а точнее, все же родители, ведь решение остается за ними) отказываются от завтраков. В меню школьных обедов практически отсутствует рыба, очень мало фруктов и овощей. Непривыкшие есть суп дома дети и в школьных столовых, как правило, оставляют его нетронутым. Предпочтение дается полуфабрикатам, сладким газированным напиткам, сухим перекусам.

Питание должно быть одинаковым для всех школьников, без деления на категории, и горячим – для каждого ребенка. На этом настаивает руководитель Общественного совета при Министерстве образования и науки Коми Галина Кравченко.

– Школьные столовые обеспечивают питание примерно для десяти социальных категорий детей по разной цене и разному меню. Разделение здоровых детей на «особые» категории культивирует среди них недоброжелательные отношения друг с другом на основе социального расслоения, что значительно затрудняет работу педагогического сообщества по многим направлениям образовательного и воспитательного процессов. Горячим питанием нужно обеспечить всех школьников, без исключения. При этом дети должны питаться одинаково, без разделения на категории. Ситуация, когда дети садятся за разные столы с разным меню, не приемлема, – считает Галина Кравченко.



Обед за 68 рублей



Общественница озвучила также тему допуска на школьный стол местных продуктов. По информации Минсельхоза Коми, доля региональной продукции незначительна: лишь по молоку она составляет 82%, а по мясу и мясопродуктам – всего 32%, по яйцу – 36%, картофелю – 26%, овощам – 15%. Оленина в школах отсутствует в принципе, даже в школе-интернате для детей оленеводов.

При этом, конечно, очень низкий тариф школьного обеда – всего 68,5 рубля в день (с учетом районного коэффициента – 82 рубля). Этот тариф не индексировался с 2022 года!

По информации председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Коми Натальи Кораблевой, в школах республики обучается сегодня 4495 детей с ограниченными возможностями здоровья и пищевыми особенностями. Школы испытывают потребность в привлечении специалистов системы здравоохранения, специалистов-диетологов. Только в 192 (74,7%) школах есть лицензированные медпункты.

Система школьного питания в республике страдает от межведомственной разобщенности, считают общественники. Но главная проблема – не финансовая, а социально-этическая: деление детей на льготные группы создает неравенство, которое дети чувствуют острее взрослых.

Решение – переход к единому качественному горячему питанию для всех учащихся, с пересмотром стоимости рациона, привлечением диетологов и устранением ведомственных барьеров. Иначе принцип «доступно и качественно для всех» останется декларацией, а здоровье подрастающего поколения продолжит ухудшаться.



Игорь ВОЛКОВ.