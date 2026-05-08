Дырносский садоводческий комплекс – место для многих сыктывкарцев знаковое. Здесь не только отдыхают, но и живут круглый год. И когда привычный мир нескольких тысяч человек в одночасье переворачивается с ног на голову, молчать об этом нельзя.



Пассажирам-дачникам пришлось выходить из застрявших автобусов и дальше топать пешком.

Школьники не доехали



Точкой масштабного сбоя можно считать вечер 5 мая. Пассажиры 38-го автобуса, рейсом на 19.20 из города, до конечной так и не доехали. Машина намертво села на пузо в самом проблемном месте – на въезде с объездной. Среди тех, кто был вынужден выбираться из автобусного салона в холодную майскую жижу, оказались дети. «Со мной идет еще 13 школьников! Кому-то до «Нивы», «Ручейка» еще сколько километров топать по грязи!» – такой крик души, адресованный администрации, облетел в тот вечер дачные чаты.

Люди не стали сидеть сложа руки. Ближе к 22.00, подсвечивая ямы фонариками телефонов, садоводы вышли с лопатами. Мужчины пытались вручную закидать те самые «буераки», в которых тонули колеса. Ситуацию удалось немного разрулить лишь совместными усилиями – помогла техпомощь и подоспевший грейдер МКП «Дорожное хозяйство».

Но, как показало утро среды, это была лишь короткая передышка.



Лавина транспорта в первые майские праздники просто размолотила грунт до состояния «каши».

«Тупик» на въезде



6 мая около 10 утра в яму на том же злополучном участке провалился один автобус. Спустя полтора часа, не имея возможности маневра в сплошном месиве, за ним встал второй. Въезд для больших машин оказался перекрыт окончательно. Фактически целый микрорайон, где на дачах круглогодично живут семьи с детьми, оказался запертым.

Именно в этот критический момент, когда «скорая» и пожарные с трудом могли бы пробиться к участкам, а жители всерьез заговорили о необходимости звонить в 112, администрация города предприняла экстренные меры. На участок завезли материал и оперативно отсыпали дорогу.

В соцсетях тут же появились сдержанные благодарности. Впрочем, эйфория продлилась недолго. Уже через сутки очевидцы заметили: на свежей отсыпке, в основном из песка, проступила глубокая колея.



Квест для водителей



История с дорогой на Дырнос – это почти фольклорный сюжет. О том, чтобы привести ее в порядок, говорил, кажется, каждый градоначальник, начиная с 2015 года. Слова звучали весомо, но реальное дорожное покрытие от них тверже не становилось. Есть и железобетонный аргумент — решение суда, которое предписывало появление нормальной дороги здесь еще к концу 2021 года.

Но пока люди видят другую, суровую реальность: из-за того, что с 24 апреля привычный заезд со стороны газовой заправки перекрыт на капитальный ремонт, весь поток машин хлынул туда, где дороги, по сути, никогда и не было – через въезд с объездной.

Участок без твердого покрытия и нормальных водоотводных канав принял на себя удар, которого не выдержал. «После поворота с объездной на дачи – квест даже для водителей авто. Для такой не дороги и вертолет бы не помешал», – мрачно шутят местные. Лавина транспорта в первые майские праздники, когда все массово ринулись открывать сезон, просто размолотила грунт до состояния «каши».



«Кирпич» и цепи



Стихийное бедствие на дороге породило новую проблему, которая грозит перерасти в конфликт между соседними обществами. Чтобы не убивать подвеску и не тонуть в грязи у официального въезда, автомобилисты начали искать альтернативные пути – через сквозные проезды местных СНТ.

И вот тут начались настоящие дачные страсти. Узкие внутренние улочки «Рябинки», «Восхода», «Энергетика», «Вербы», «Дружбы» и «Елочки», созданные под редкий трафик, внезапно ощутили на себе поток «чужаков». «Сейчас через наши общества, по которым мы со скоростью 10 км/ч ползали, начали летать, как ошпаренные», – возмущаются садоводы.

Нервы не выдержали у собственников «Рябинки». На 4-м проезде появился знак «кирпич», а главное – столбы с цепью, блокирующие сквозной проезд. Решение жесткое, но, как пояснили жители, законное по сути: земли проездов находятся в общей долевой собственности СНТ, и восстанавливать разбитую чужаками дорогу придется за свой счет. Приезд ГИБДД, по словам садоводов, не выявил нарушений.

Однако «свято место пусто не бывает». Кто-то из отчаявшихся водителей, не найдя пути, пошел на крайние меры – взялся за болгарку. «Спилили цепь! Это уже неуважение к людям и порча имущества. Кто будет возмещать?» – задают резонный вопрос жители «Рябинки». Чтобы урезонить транзитный трафик, жителям «Севера» пришлось и вовсе завалить свой проезд строительным мусором.

Стороны можно понять: одни хотят сохранить в порядке свои дороги, другие – просто попасть домой. Отсутствие безопасного проезда сеет раздор там, где раньше царило добрососедство.



Сложный пазл



И все же зерно надежды на будущее уже посеяно. Идет капитальный ремонт. Подрядчик – АО «Коми дорожная компания» – приступил к работам две недели назад. Сейчас на участке со стороны газовой заправки кипит работа: снят старый асфальт, обустраиваются дренажные канавы, убираются пучины. Контракт на сумму 396,5 млн рублей расписан поэтапно. В этом году планируют сделать чуть более двух километров – примерно по километру с каждого конца. Отфрезированный материал, как обещают, измельчат, смешают со щебнем и вернут на дорогу.

В будущем – а точнее, в течение двух лет – здесь появится 5 километров полноценной дороги с тротуарами, освещением и 13-ю современными остановочными комплексами для пассажиров маршрутов № 30, 36 и 38.

Но здесь и кроется клубок противоречий. Ситуация с временным объездом, оставшимся без твердого покрытия, как будто выпала из поля зрения планировщиков. Люди задают резонный вопрос: неужели сложно было на время «большой стройки» укрепить альтернативный въезд снятым асфальтом? «Старое покрытие, которое фрезеруют прямо сейчас, почему бы не бросить в ямы на объездной? Это временная мера, но она спасла бы тысячи нервных клеток», – говорят дачники.

Пока же жители гадают, выдержит ли экстренная отсыпка грядущие майские праздники с их трафиком и обещанными дождями. Не повторится ли сценарий, когда дети в потемках идут пешком, а люди часами не могут выбраться из собственного дома?



Работа над ошибками



Администрация Сыктывкара ситуацию мониторит. В официальном комментарии представители мэрии сослались на то, что после схода снега грунты стали подвижными, поднялась глина, что вкупе с возросшим трафиком дало неизбежные задержки. «Но мы не молчали. Город среагировал быстро», – считают чиновники.

Однако жители сомневаются в быстроте этой реакции: первые сигналы о «волнах» на дороге пошли еще на первых майских. Автобусы начали ломаться и застревать с понедельника, 4 мая. Экстренная отсыпка началась лишь после того, как в среду два автобуса намертво перегородили въезд. В соцсетях люди горько иронизируют: «Зато на Максаковку кладут асфальт, новый на новый меняют. А нам остается «набраться терпения»».

В этой ситуации видится не только «дачный вопрос», но и тест на способность власти обеспечивать комфорт в моменте. Большой ремонт – это, конечно, благо, за которое жители говорят «спасибо», но цена этого блага пока измеряется разбитыми бамперами машин, оборванной цепью в «Рябинке» и ежедневным стрессом для тех, кто утром садится в автобус с мыслью: «Застрянет или нет?».



Своими силами



Несмотря на весь драматизм, история в Дырносе высветила и примеры настоящей человеческой взаимовыручки. Когда автобусы перестали ходить дальше СНТ «Ранчо», а людям нужно было на работу, в школу и детский сад, в чатах стихийно возникла система попутных перевозок. Водители с пустыми машинами забирали пассажиров у конечной, довозили до домов.

«Все сейчас в непростой ситуации, – напоминали друг другу в чатах. – Приходите на выручку! Едешь пустой – возьми попутчиков». Именно так, между строк, читается настоящий кодекс северных дачников: когда система дает сбой, выручает сосед.

Администрация обещает, что ремонт вот-вот войдет в активную фазу и горожане получат не просто проезжую часть, а полноценную дорогу с тротуарами, освещением и остановками. Пока же единственное, что остается тысячам дырносцев, – запасаться терпением, объединять усилия и надеяться, что свежая отсыпка выдержит хотя бы до того момента, когда на объект зайдет тяжелая техника уже не в режиме ЧС, а в статусе планового ремонта.



Нина АНАНИНА.