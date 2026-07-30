Далеко уплыла

Уроженка Воркуты стала первой женщиной в России, проплывшей 109 км на открытой воде.

Анастасия Кан проплыла 109 км по реке Белой в Башкирии. На рекордный заплыв у нее ушло 19 часов 4 минуты и 17 секунд. «В прошлом году я плыла эту дистанцию, но сошла ночью – из-за темноты и холода. В этом году изменили время старта», – цитирует спортсменку журнал «Марафонец». Анастасия родилась в Воркуте, здесь же начала заниматься плаванием. После школы переехала в Санкт-Петербург, где увлеклась ультрамарафонами. Предыдущий рекорд – 100 км на открытой воде – был установлен в прошлом году.



Недобрые вести о земляках



В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть уроженцы Коми.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Александр Габов и Николай Василевский из села Пажга Сыктывдинского района, Анатолий Рыбин из Вуктыла, Сергей Курыдкашин и Сергей Павлович из поселка Жешарт Усть-Вымского района, Александр Шалыго из Микуни, Сергей Поняшкин из Нижнего Одеса, Георгий Канев, уроженец села Мохча Ижемского района, Владимир Андреев из Усинска, Роман Пашков из Сыктывкара.



Охотники, приготовьтесь!



Утверждены лимиты добычи лося, рыси, медведя на сезон 2026-2027 годов.

В Коми разрешено добыть 1289 особей лося, 41 рысь, 250 соболей, 290 речных выдр, а также 894 медведя. Наибольшие квоты в общедоступных угодьях имеются в Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах.



10 литров водки – на одного



В России объем продаж населению водки составляет в среднем 5 литров на одного человека в год. А в Республике Коми – 9,7 литра.

А если считать алкогольную продукцию в литрах этанола, то Коми и здесь входит в топ самых пьющих регионов. Наш показатель – 12,2 литра. В этой же теплой компании Чукотка, Карелия, Кировская область и Сахалин (от 12 до 14 литров). А безусловный лидер – Ненецкий автономный округ (почти 20 литров).



Композитор оставил рукописи



В фонды Национальной библиотеки Коми передано уникальное собрание нотных рукописей Михаила Герцмана. Их передал в дар библиотеке его сын Лев Герцман.

Рукописи будут сохранены в специальных условиях и доступны для музыкантов и исследователей. Личная библиотека композитора, согласно его желанию, будет распределена по библиотекам региона. Напомним, что композитор, педагог, писатель Михаил Герцман скончался 30 января 2025 года.



Еще одна жертва мошенников



54-летняя жительница Троицко-Печорского района передала телефонным аферистам более 14 млн рублей.

Позвонивший «сотрудник силового ведомства» ввел женщину в заблуждение угрозой привлечения к уголовной ответственности «за помощь террористам». Он предложил ей пройти процедуру «проверки» для подтверждения легальности ее сбережений. Поверив злоумышленникам, потерпевшая обналичила часть средств и выехала в Ухту, где передала курьеру более 2,8 млн рублей. В дальнейшем мошенники выманили у нее еще несколько крупных сумм.

Лидер по лесным пожарам



По размерам пострадавших от огня лесов республика входит в топ-20 по стране.

По данным информационно-аналитической системы «Лесные пожары», на утро 30 июля в Коми действовало четыре лесных пожара общей площадью 236 га, три из них – в Троицко-Печорском районе. Возгорания вблизи поселка Мирный и около деревни Волосница удалось локализовать. А вот огонь недалеко от села Куръя пока не удалось остановить. Всего с начала года в Коми произошло 79 лесных пожаров общей площадью почти в 2 тысячи га. Таким образом, республика оказалась на первом месте в СЗФО по масштабам возгораний. На втором месте с огромным разрывом Архангельская область (65 пожаров площадью 511 га).



Полицейский пошел на поправку



Пострадавший при взрыве в Центре профподготовки МВД по Коми вернулся домой.

Как сообщает Минздрав Коми, пациент выписан из ожогового Центра им. Вишневского в Нижнем Новгороде в конце мая. При поступлении в Центр он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи в буквальном смысле спасли ему жизнь. Напомним, что 15 января произошел взрыв в одном из помещений здания центра профподготовки МВД в Эжве, 200 человек было эвакуировано, четверо были доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу, еще четверо –в реанимацию городской больницы в Эжве. Всем пострадавшим было от 19 до 24 лет. Позже трое пострадавших скончались.



Чужим здесь не место



За полгода из Коми выдворено 42 мигранта-нарушителя.

По информации МВД по Коми, за шесть месяцев сотрудники органов внутренних дел выявили 2995 административных правонарушений в сфере миграции. На 1 января 2026 года в республике находились 4068 иностранных граждан и лиц без гражданства. За год их численность увеличилась на 174 человека. Основная часть мигрантов жила в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Воркуте. Это преимущественно уроженцы Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии.



Герой из Мутного Материка



Павлу Сергеевичу Ванюта присвоено звание Героя Российской Федерации.

36-летний уроженец усинского села погиб 20 октября прошлого года в районе населенных пунктов Новоторецкое и Владимировка ДНР. 22 августа, в День Республики Коми, высшую боевую награду России торжественно передадут вдове солдата. Кроме того, в военно-морском музее Северного флота в Мурманске, где Павел проходил военную подготовку перед отправкой на СВО, установят мемориальную табличку.



Гуляйте и размножайтесь



Олени используют территорию сосногорского заказника для размножения.

Сотрудники Института биологии КНЦ УрО РАН завершили обработку материалов полевого этапа по проекту «Северный олень заказника «Дзервад». Быть или не быть?». Наблюдения подтверждают устойчивое присутствие северного оленя в границах заказника в весенне-летний сезон. Фотоловушки зафиксировали самок с сеголетками, что указывает на использование данной территории не только для транзита и нагула, но и для размножения.



Отдыхать – не работать



Россиян ожидает 118 выходных дней в 2027 году.

В будущем году у россиян с пятидневной рабочей неделей будет 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. На один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Отдельного внимания заслуживает 20 февраля. В 2027 году эта дата выпадает на субботу, однако по проекту она станет рабочей: выходной с этого дня планируется перенести на понедельник, 22 февраля, чтобы россияне могли отдохнуть три дня подряд – с 21 по 23 февраля.