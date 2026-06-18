«ДЕНЬ ИКС» (Блиц)

Президент России подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва.

Помимо выборов депутатов Госдумы, 20 сентября, в единый день голосования, предполагается провести более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.



Республика несет потери



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки из разных уголков Коми.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Геннадий Пятков из Сыктывкара, Максим Чупров из Усть-Цилемского района, Михаил Чуманов из села Усть-Кулом, Сергей Иевлев из села Объячево Прилузского района.



Получим деньги на лекарства



Коми получит дополнительно более 11,7 млн рублей из федерального бюджета.

Средства пойдут на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, «чернобыльцам», ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.



В Вуктыле – новый прокурор



9 июня зампрокурора республики Сергей Душкин представил руководству Вуктыла нового городского прокурора – Игоря Дреева.

Назначенцу поставлены конкретные задачи: контролировать состояние ЖКХ, ситуацию с задолженностью по оплате исполненных контрактов Вуктыльской ЦРБ и муниципальными заказчиками. На особом внимании – соблюдение требований закона при проведении капремонта школы № 1 и работа по отлову безнадзорных собак.



Золотая медаль за картошку



Проект «Арктический картофель», разработанный учеными Коми, удостоен золотой медали на Международном конкурсе в Белграде.

Это достижение стало результатом многолетней селекционной работы ученых Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, в ходе которой были созданы три уникальных сорта, адаптированных к суровым климатическим условиям.



Вертолет сел на стадион



Борт санавиации приземлился в Объячево 17 июня на стадионе местной школы.

Врачи прибыли в район на вертолете для госпитализации пациента с инсультом. Транспортировку больного от машины скорой помощи до вертолета организовали спасатели Прилузского отряда «СПАС-КОМИ». Это уже второй вылет санавиации в райцентр за месяц. Всего с начала года вертолет приземлялся в Объячево 7 раз.



Молния убила женщину



Происшествие произошло в селе Парчег 15 июня.

На место выезжала бригада скорой помощи, которая зафиксировала смерть пострадавшей женщины. Как сообщили местные жители, в момент, когда произошел разряд молнии, она разговаривала с мужем по телефону. «Женщина работала в огороде, началась гроза, она забежала в постройку, позвонила мужу…» – рассказали они.

Воевали на всех фронтах



22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В те суровые годы Коми АССР была тыловым регионом. Линия фронта проходила далеко, но жители республики сражались на фронте и активно «ковали победу» в тылу.

За годы войны через военкоматы республики на фронт ушли более 170 тысяч человек. Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной. В первый период войны большая часть призывников республики ушла защищать Ленинград, Карелию, Заполярье. Воины Коми АССР пополнили ряды 26 дивизий.



Турецкий посадил черемуху



Участники «Хора Турецкого» высадили «Северный сад» в Усинске.

Именитые гости приняли участие в реализации экологической инициативы НК «ЛУКОЙЛ», приуроченной к 35-летию компании: «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев».140 саженцев для усинского парка «Мультидром» приобрели в рамках реализации проекта «Северный сад», одного из победителей грантового конкурса нефтяников этого года. В высадке растений вместе с работниками парка приняли участие глава МО «Усинск» Николай Такаев, а также артисты «Хора Турецкого» вместе со своим руководителем, народным артистом РФ Михаилом Турецким. Они посадили в парке 20 саженцев с музыкальным названием – черемуха Шуберта.​​



В школы придут специалисты



По информации Минобразования и науки Коми, сейчас в отрасли трудятся около 15 тысяч педагогов.

Средний возраст школьного учителя – 45 лет. Педагоги до 35 лет составляют 22%, пенсионного возраста – 27%. Школам нужны математики, учителя русского и иностранных языков. В новом учебном году в образовательные организации республики придут 200 молодых специалистов, в том числе 15 учителей в рамках программы «Земский учитель». В порядке допуска к осуществлению педагогической деятельности трудовые договоры заключены с 50 студентами, успешно окончившими третий курс.



Сдали на все сто



12 выпускников Коми смогли набрать максимально возможные баллы на ЕГЭ.

На 100 баллов сдала историю Екатерина Квашнина – выпускница школы № 2 из Печоры. Блестящих результатов по литературе добились сразу три выпускницы из Сыктывкара: Мария Белитская из школы № 7, Любовь Конакова из школы № 12 и Ангелина Кучерявых из Лицея народной дипломатии, а также ухтинка Мирослава Викторова из школы № 16. Семь ребят взяли максимум по химии: Ника Панюкова из Женской гимназии Сыктывкара, Арина Бикчурина из Гимназии при главе в Сосногорске, Ольга Беззубенко из Ухтинского технического лицея и четверо выпускников из Физматлицея Сыктывкара: Арина Ананьева, Сергей Ануфриев, Алексей Прокушев и Анастасия Проскурова.



Главное небесное шоу лета



В Коми готовятся к старту фестиваля «Живой воздух».

Всероссийский фестиваль воздухоплавания традиционно пройдет на территории Финно-угорского этнопарка в селе Ыб с 17 по 19 июля. Главным событием, конечно, станут полеты

аэростатов. Для тех, кто останется на земле, готовится не менее насыщенная программа по направлениям: «Живая вода», «Живой огонь» и «Живая земля».



Ай да Пушкин!



«Пушкинскую карту» имеют в Коми 40 458 человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Напомним, с помощью карты можно осуществить покупку билетов в театры, музеи, филармонии, кинотеатры на средства из федерального бюджета. Номинал «Пушкинской карты» составляет 5 000 рублей (из них 2000 рублей на кино отечественного производства). Оператором программы является банк ВТБ.