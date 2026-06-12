В самом центре столицы Коми между Стефановской площадью и Кировским парком находится заброшенное деревянное здание со статусом «культурного наследия», которое со временем должно было возродиться в виде модного бутик-отеля, но, увы, планы поменялись…



Козырное место



12-квартирный деревянный дом (ул. Советская, 27), построенный в 1931 году для семей ответственных работников НКВД, является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Главный фасад здания украшен двумя ризалитами, завершенными треугольными фронтонами и лоджиями. Тимпан полуфронтона, украшенный глухим люнетом и веерно уложенным тесовым заполнением, напоминает восходящее солнце и т.д. Другими словами, это наша история в архитектуре (честно скажем, что не очень богатая по части наследия), в которую свою строку вписали и заключенные, строившие жилье для своего начальства в Сыктывкаре.

Власти столицы уже давно пытаются решить головоломку с этим «культурным наследием». Если бы не особый охранный статус, то тут бы вмиг появился какой-нибудь особняк для богатеев или престижная коммерческая бизнес-застройка. Место во всех смыслах козырное. На сегодняшний день «дом НКВД» представляет из себя обыкновенную «заброшку», вход в которую свободный: заходи и делай что хочешь. Заметим, что на доме есть табличка с надписью «Охраняется государством».





«Рублевое» дело



В 2023 году департамент финансов администрации Сыктывкара через аукцион выбрал подрядчика для обследования здания на Советской. Цена контракта составила 822 тысячи рублей. В 2025 году ООО «Керка» (специализация – деревянное домостроение) выказало желание взять здание в аренду, отреставрировать, а затем открыть здесь бутик-отель и СПА-салон.

Что касается условий аренды, то они были символическими: ставка 1 рубль в год за здание и 1 рубль в год за земельный участок, срок аренды – 25 лет. Согласно договору ООО «Керка» взяло на себя обязательство в 2026-2027 годах подготовить научно-проектную документацию на ремонт и приспособление здания под новый функционал. Все производственные работы должны были быть завершены не позднее 7 лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду. Но гладко было на бумаге.





Налоги придавили



Как сообщил «Трибуне» руководитель ООО «Керка» Дмитрий Ткач, планы на будущее резко поменялись. Все знают, что сегодня в стране и республике возникли большие экономические сложности, в частности, усилилось давление на бизнес через повышение налогов. Тут уже не до инвестиций в новые проекты, надо как-то выживать. Поэтому ООО «Керка» в самое ближайшее время уведомит администрацию Сыктывкара об отказе от обустройства бутик-отеля на ОКН.

По словам Дмитрия Ткача, несмотря на то, что здание на Советской сейчас выглядит весьма убого, его все же можно привести в достойное состояние. Чтобы подправить фундамент, отремонтировать помещения и протекающую крышу, необходимо порядка 20 млн рублей. Чтобы открыть на первом этаже СПА-салон, а на втором гостиничные номера, средств понадобится в три раза больше (это с учетом прокладки инженерных коммуникаций, закупки мебели и так далее). Сегодня ООО «Керка» не готово вкладываться в таком объеме.

Что делать со зданием, теперь опять будет решать столичная администрация. Есть опасение, что если этот вопрос положительно не решится за короткий срок, то ОКН на Советской следующую зиму может и не пережить: того и глядишь сгорит по недогляду или окончательно развалится.



Льгота не привлекает



Долгосрочная аренда за символическую плату исторических зданий, требующих значительных вложений в реконструкцию, уже хорошо отработана в Москве и Санкт-Петербурге. Ее даже можно назвать успешной, но в провинции она плохо приживается по объективным причинам: бизнес здесь мелковат, да и перспективы развития плохо просматриваются не то что на десятилетия (здания передаются в аренду обычно на 25 или 49 лет), а даже на год. Хотя, чего тут удивляться, никто ведь не ожидал, что в 2026 году резко изменятся условия ведения бизнеса для предпринимателей средней руки. А что дальше будет?

Напомним, что еще в 2016 году в Коми была разработана программа льготной аренды (за тот самый 1 рубль) объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и состоящих в республиканской и муниципальной собственности. Но из желающих воспользоваться льготой очередь не выстраивается.

С особой надеждой чиновники ждали инвестора для восстановления здания школы № 13 по улице Савина в Сыктывкаре, включенного в реестр объектов культурного наследия народов России. Здание возвели в период с 1924 по 1928 годы по проекту первого профессионального архитектора Республики Коми Александра Холопова. Но так и не дождались инвестора, время упущено, историческое здание уже не восстановить. Правда, есть планы построить новое по «старым чертежам».



Сергей МОРОХИН.