Новость, которая была ожидаемой: ремонтные работы на краснозатонском мосту, связывающем Сыктывкар с пригородными поселками, а также с Усть-Куломским, Троицко-Печорским и Корткеросским районами, в этом году производиться не будут, они начнутся не раньше 2027 года.

Было бы удивительно, если бы ремонтные работы начались и закончились, как планировалось, поскольку вся современная история, связанная с возведением мостов и их ремонтом в Республике Коми показывает, что этот процесс обычно затягивается на долгие годы и даже десятилетия. Причины, которые приводят к такой откровенной бесхозяйственности, чиновникам хорошо известны, но они публично о них не говорят.



Подарок к юбилею



Для начала напомним, что мост через Сысолу в районе Сыктывкара был сдан в эксплуатацию в 1971 году, аккурат к празднованию 50-летия государственности Коми. С тех пор он морально и физически устарел. Здесь давно уже не редкость автомобильные пробки (особенно в разгар дачного сезона), и периодически ведется ремонт, пока только косметический.

Краснозатонский мост считается стратегическим, поскольку связывает со столицей и со всей Россией ряд населенных пунктов Сыктывдинского района, а также Троицко-Печорский, Усть-Куломский и Корткеросский районы.

В конце «нулевых» годов рассматривались варианты развития жилищного строительства в Сыктывкаре за счет освоения городских территорий в районе Максаковки и Красного Затона. Но опять тупик! Сделать Сыктывкар полноценным двубережным городом невозможно из-за неразвитой инфраструктуры. А как ее развивать, если единственный мост уже давно требует капитального ремонта?



И дождь смывает все следы…



В 2024 году был заключен контракт на капитальный ремонт моста с компанией из Смоленской области «СмолДорСтрой». Его финансовая сторона – 475 млн рублей (первый этап). За 2,5 года (к осени 2026 года) планировалось привести мост в полноценное рабочее состояние.

Планировалось, что на время ремонтных работ движение сохранится на одной половине моста, пока другую будут приводить в порядок. Еще должен был появиться понтонный мост, но тут случился ливень, размыл подъездную дорогу к нему. Конечно, рано или поздно пошли бы сильные дожди, но почему к ним оказались не готовы строители? И кто будет покрывать убытки – щебень и песок с подъездной дороги «забрала» Сысола.

В ноябре прошлого года Управление автомобильными дорогами Республики Коми в одностороннем порядке расторгло договор с компанией «СмолДорСтрой», которая благодаря такой неожиданной инициативе чиновников из Коми попала в список неблагонадежных организаций и лишилась на два года права участвовать в госзакупках. Свое честное имя смоленские строители пытаются восстановить в Арбитражном суде Коми, а также там же хотят отбиться от финансовых претензий со стороны заказчика ремонтных работ. Речь идет о возврате не отработанного аванса в размере 45,5 млн рублей.



«Нерадивый подрядчик»



На прошлой неделе руководитель Министерства транспорта Коми Николай Соколов в Общественной палате РК заявил, что после того, как в судах разберутся с «нерадивым подрядчиком», начнутся ремонтные работы на краснозатонском мосту. Понятно, что этот процесс еще затянется на несколько лет и начнется не раньше 2027 года.

История с ливнем напомнила другую историю. Еще когда в Коми у власти находился Вячеслав Гайзер, ливнем смыло недоделанную набережную в Кировском парке Сыктывкара. С тех пор, казалось бы, обычная для наших мест природная стихия не раз ломала планы строителей. Сегодня на месте так и не обустроенной набережной мы имеем зеленый забор, загораживающий подступы к реке, и отсутствие хотя бы минимального интереса к набережной со стороны чиновников. То есть в Сыктывкаре появилась очередная «заброшка».

Понятно, что «заброшку» из краснозатонского моста делать никто не позволит, учитывая его стратегическое значение для значительной части региона. Но вполне вероятно, что сам ремонт будет затягиваться до тех пор, пока сооружение не начнет представлять реальную опасность для автотранспорта.



Растеряли и угробили



Ситуация с возведением и ремонтом мостов в Коми везде одна и та же: работы ведутся ни шатко ни валко, да еще с большими временными паузами.

Ремонтные работы на мосту через Вычегду в районе Малой Слуды (Сыктывдинский район) велись в течение нескольких лет (с 2020 года), хотя должны были завершиться в течение года. Хорошо еще, что речь тогда шла лишь об обновлении дорожного полотна, а не о ремонте опорных конструкций моста.

Мост через реку Лыжа в Усинском районе возводится уже более 30 лет. Уже сменился не один подрядчик, а результата все нет. Хотя в свое время деньги выделялись в полном объеме, и мост должен был быть сдан в эксплуатацию еще в конце 2022 года. И ведь власти не удосужились даже объясниться, что вообще происходит, – нет ни моста, ни денег. Причем сегодня о мосте через Лыжу вообще никто из чиновников не вспоминает. Заметим, что этот мост также имеет стратегическое значение, поскольку является важным звеном транспортного коридора Нарьян-Мар – Сыктывкар, который начали прокладывать еще в советские времена. В результате такого долгостроя дошли до того, что некоторые ранее построенные сооружения приходится уже капитально ремонтировать.

У всех упомянутых выше объектов есть одно общее – ими занимались компании из-за пределов Коми. Отсюда следует грустный вывод: наш регион потерял свой строительный потенциал, поэтому приходится иметь дело со случайными организациями, у многих из которых одна цель – побольше денег урвать «с северов».

Даже если представить, что неожиданно появились средства в достатке, сложная техника, то все равно ничего не удастся построить, поскольку кадров нет, как нет и учебной базы для их подготовки. Мы все растеряли и угробили!



Тут Мамаев не пробегал?



Кстати, по поводу «случайных организаций». С 3 июня в Санкт-Петербурге работает международный экономический форум, самое масштабное деловое мероприятие в стране. Так вот пять лет назад на ПМЭФ состоялось подписание соглашения между правительством Коми и компанией «Системные концессии» (председатель совета директоров Олег Мамаев) о сотрудничестве (речь шла о 20 млрд рублей в виде инвестиций в экономику Коми), которое включало и возведение нового краснозатонского моста.

Потом выяснилось, что тогдашний глава Коми Владимир Уйба связался «не с теми людьми». Оперативники ФСБ задержали Олега Мамаева в Москве в аэропорту при попытке вылететь в Дубай и там затеряться. Речь тогда шла о планах хищения крупных бюджетных средств в Архангельской области через заключение сомнительных договоров. Так что можно сказать, что Коми еще повезло, что «взаимовыгодное сотрудничество» с компанией господина Мамаева так неожиданно оборвалось.



Ефремовский мост



Если кто-то думает, что с мостами такая беда только в Коми, могу успокоить: такая же ситуация и у наших соседей. После развала Советского Союза был только один пример, когда крупная стройка завершилась церемонией перерезания красной ленточки под звуки духового оркестра. Четверть века назад в Котласе (Архангельская область) был открыт автомобильный мост через Северную Двину (длина 6 километров), который связал три региона – Архангельскую, Вологодскую области и Республику Коми. Причем этот мост возводили в условиях хронического безденежья.

А еще этот мост в Котласе называют Ефремовским, в честь тогдашнего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова, который лично контролировал ход работ и всеми правдами и неправдами выбивал средства на строительство.

Сегодня таких по-хорошему упертых Ефремовых в коридорах власти на Европейском Севере нет, в коридорах власти все больше Мамаевых.

Кстати ________________________________________________________

А что у наших соседей?

Через Кую собираются строить мост



В конце мая Нарьян-Мар посетил министр транспорта России Андрей Никитин. Совместно с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт он обсудил в том числе и возведение постоянного моста через реку Кую на автомобильной дороге Нарьян-Мар – Усинск.

Напомним, что этот дорожный участок является частью автодороги Нарьян-Мар – Усинск – Печора – Ухта – Сыктывкар, которую планируется передать в федеральную собственность, что станет стратегическим шагом для развития Арктической зоны России и снизит финансовую нагрузку на бюджеты Республики Коми и НАО.

О «дороге жизни» говорилось на декабрьской «прямой линии» Владимира Путина (вопрос задала журналистка из Коми). Президент тогда не дал никаких поручений, но отметил: «Сейчас упор делается на развитии и доведении до нормативного состояния региональных дорог. Здесь несколько важных вопросов. Это северный завоз и безопасность на дорогах. Согласен. Но прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу. Вы понимаете, надо все это считать, посмотреть планы развития дорожной сети страны, опорной дорожной сети страны. Обязательно переговорим с правительством и отреагируем».

Пока вопрос о передаче этой дороги на баланс федералов окончательно не решен. Однако ситуация все же сдвинулась с мертвой точки, если судить по итогам визита г-на Никитина в НАО. Теперь ждем его приезда и в Сыктывкар.





Сергей МОРОХИН.