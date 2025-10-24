Обычно в СМИ принято рассказывать об общественных организациях и их активистах, которые у всех на слуху, но рано или поздно они уходят по разным причинам из информационного поля. Никуда не деться и от того же фактора времени, как в случае с территориальными организациями «чернобыльцев».

Об одной из них из Печоры речь пойдет в сегодняшней публикации. Именно на примере «чернобыльцев» хорошо видно, как государство относится к тем, кто в свое время рисковал жизнью, чтобы минимизировать последствия страшной катастрофы 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции. И у этого – «как государство относится» – есть положительные и отрицательные стороны, но обо всем по порядку.





Их осталось только восемь



Если говорить о печорских «чернобыльцах», то никак не обойти вниманием Михаила Ивановича Филиппова, который стал одним из организаторов общественной организации «Чернобыль-Печора». В Чернобыль он призвался через военкомат Усинска в 1989 году. Переподготовку на химика проходил в городе Златоуст Челябинской области. Занимался разведкой местности в 30-километровой зоне заражения, а также на территории Белоруссии. За свою сложную и опасную работу имеет различные награды, награжден знаком «Ликвидатор аварии на ЧАЭС».

– Всего из Коми в ликвидации последствий чернобыльской аварии участвовало порядка трех тысяч человек, – рассказывает Михаил Иванович. – У нас в Печоре и Печорском районе в начале 90-х проживало примерно 250 «чернобыльцев», а сейчас – всего восемь. Конечно, кто-то уехал на ПМЖ в другие муниципалитеты или за пределы нашего региона, но все же среди моих товарищей смертность очень высокая. Понимаю, что тут надо быть поделикатней, но скажу, что фактор чернобыльской радиации тоже надо брать во внимание, когда говорим о продолжительности жизни. Многие не дожили до 50-60 лет.



Юг больше не предлагают



По словам Михаила Филиппова, до распада Советского Союза все участники ликвидации аварии имели возможность ежегодно выезжать на лечение в южные санатории (все расходы на себя брало государство). Сам он в разное время побывал в Минеральных водах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске. Еще путевки выделяли профсоюзные организаций предприятий, так что были годы, когда «чернобыльцам» дважды за короткое время удавалось выезжать в санатории. Сегодня юг страны соцучреждения уже не предлагают, хочешь оздоравливаться – езжай в оздоровительный центр «Максаковка» под Сыктывкаром или за свой счет. И тут без вариантов.

Хотя насчет «вариантов» есть вполне заслуживающий внимания. Сам я в «нулевые» годы ездил оздоравливаться в санаторий «Колос» в Кировской области, там познакомился с одним местным «чернобыльцем», который также пользовался возможностью получить бесплатные путевки в любой санаторий своего региона. Все знают, что санаторий «Колос», который, кстати, сейчас находится в собственности Республики Коми, далеко не самый лучший в Кировской области. Поэтому новому знакомому и задал естественный вопрос насчет не совсем логичного выбора места для оздоровления. Оказалось, что именно в «Колосе» лечебная грязь (она там своя, а не привозная) очень хорошо борется с последствиями радиации. Никакими бассейнами и кулинарными изысками в другой санаторий его не заманить, главное – «волшебная» грязь! Но мы чуток отошли от темы.



Как «резали» льготы



У «чернобыльцев» была еще одна важная льгота – по оплате жилищно-коммунальных услуг. Они платили за квартиру лишь половину от выставляемой суммы независимо от количества проживающих на жилой площади. Но потом эта льгота при Борисе Ельцине стала точечно распространяться только на участников ликвидации аварии. Можно назвать чудом, что хоть не стали «резать» другую важную льготу – возможность выхода на пенсию в 50 лет. Но, судя по печальной статистике, до нее доживали немногие.

В 2001 году вместо льгот по «коммуналке» дали пенсию для «чернобыльцев». Она варьировалась от 600 до 800 рублей, потом каждый год индексировалась. У Михаила Филиппова на данный момент эта пенсия составляет 5070 рублей. Все, других льгот больше не заслужили! Конечно, какие-то дополнительные льготы есть еще у инвалидов, но это уже частные случаи.

Конечно, у людей, чей период взросления проходил в СССР, были другие взгляды на жизнь. Невозможно было представить, чтобы кто-то шел спасать страну от ядерной катастрофы за отдельную плату. Все делалось тогда по зову души и сердца.



«Мы вас туда не посылали»



Что такое капиталистическая Россия, Михаил Филиппов прочувствовал на себе, когда получал новое, уже российское взамен советского, удостоверение участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Чиновница его вроде как не самую сложную фамилию в удостоверении написала с ошибкой. На исправление ошибки и на подготовку правильного документа ушло два года!

А еще «чернобыльцам» приходилось не раз слышать распространенный в чиновничьих кругах посыл: «Это было не при нас. И вас мы туда не посылали…»



Собирали всем миром



Именно «по зову души и сердца» создавались повсеместно в 90-е и «нулевые» годы общественные организации «чернобыльцев». Денег они у государства не просили (но если давали, то не отказывались), все старались делать сами.

В Печоре сами изыскали средства на выпуск книги «Посвящается памяти героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных катастроф». Материалы для книги собирали помимо Михаила Филиппова Петр Герасимов и Владимир Лопатко.

22 августа 2012 года в Печоре был открыт памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и атомных техногенных катастроф. Монумент, состоящий из трех черных гранитных плит с надписями-посвящениями, установлен в сквере перед зданием бывшей школы № 5. Средства собирали, как говорится, всем миром. Что-то получили от спонсоров – деньги и строительные материалы, что-то вложили сами «чернобыльцы» из личных средств (чаще всего перечисляли свою пенсию), лично помог тогдашний глава администрации Печоры Василий Торлопов. Он же помог и с помещением для общественной организации.

Кстати, книгу о «чернобыльцах» выпустили и в Ухте. Там же в 2013 году благодаря активной общественнице и председателю местной организации «Чернобыль-Ухта» был открыт музей ликвидаторов техногенных катастроф. Только здесь в республике можно увидеть защитные костюмы ликвидаторов, различные дозиметры, различные фото, книги и даже детские рисунки, посвященные героям тех тревожных событий.



Живые и мертвые



Михаил Филиппов с некоторой обидой в голосе заметил, что в 2016 году, когда отмечалось 30-летие со дня аварии, как-никак, пусть и страшная, но все же памятная дата, но власти почти не заметили ее, хотя могли бы выпустить, например, памятные медали для ветеранов. Вручили бы их, а заодно и узнали, сколько ветеранов еще в строю, кто в чем нуждается. На будущий год стукнет уже 40 лет. Вспомнят ли о «чернобыльцах»?

Конечно, какие-нибудь дежурные мероприятия пройдут. А другого и ждать не стоит, уходят «чернобыльцы». В Печоре выделенное для них помещение уже лет восемь, как власти забрали, общественная организация тоже ушла в историю. И это вполне объяснимо. Забвения тут по объективным причинам не избежать, зато останется в городе монумент, посвященный «чернобыльцам». А еще рядом с ним установлен памятный знак с именами участников ликвидации аварии на АЭС. Специально его задумывали так, чтобы в одном ряду были живые и мертвые. А то ведь со временем и пополнять список будет некому.

Кстати ________________________________________________________________

Европа едва не погибла, а Советский Союз после этого развалился



26 апреля 1986 года взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС. В результате произошел выброс радиоактивных веществ. Над всей Европой нависла угроза радиоактивного заражения.

Пожар на аварийном реакторе удалось потушить лишь 1 мая. Но это было только начало. Работы по ликвидации последствий аварии велись всей страной и продолжались в течение нескольких лет. В них в разные годы принимали участие около 600 тысяч человек, которых называют ликвидаторами. Сейчас их в России осталось всего 150 тысяч.

Сергей МОРОХИН.