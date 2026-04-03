Недавно в пабликах Воркуты появился текст, вызвавший большой резонанс. Его автор Ольга Хмара, поэт, журналист, выпускница воркутинской школы. Она задает вопросы, которые волнуют сегодня весь заполярный город: почему реорганизация образования превращается в борьбу за выживание?

Поводом для обсуждения стал официальный документ — План приведения сети муниципальных образовательных учреждений Воркуты в соответствие с фактическим количеством обучающихся на 2025–2027 годы.

Согласно этому плану, детский сад №55 «Чудесница» присоединит к себе детский сад №56 «Смородинка».

Школа №39 имени Г.А. Чернова станет правопреемником школы №13.

К гимназии №6 присоединят школу №43 в поселке Елецкий.

К школе №23 присоединят школу №44 в поселке Сивомаскинский.

Школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов — школу №12.

А муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и вовсе подлежит ликвидации.



К городской школе № 23 собираются присоединить СОШ № 44, которая находится в 150 км от Воркуты.

Методом поглощения



Для Ольги Хмары, чьи дети когда-то учились в двенадцатой школе, реорганизация именно этого учреждения стала личной драмой. О реорганизации ей стало известно постфактум из постановления №279 от 4 марта 2026 года, которое уже доведено до педагогического коллектива.

— «В лучшем случае, ее поглотит СОШ №35, в худшем – школу просто закроют. Творится немыслимая несправедливость! Остановить ее – наш гражданский долг», — пишет она, пересказывая обращение родителей учеников 12-й школы.

Автор письма напоминает недавнюю историю. Когда СОШ №35 встала на капитальный ремонт, ее учеников временно распределили по другим школам. Часть классов перевели в 12-ю школу. Тогда начальник муниципального управления образования Валентина Шукюрова публично заверила родителей: «После ремонта все ученики вернутся в свою школу — федеральная программа не предполагает реорганизации учреждения либо его закрытия».

Сегодня Валентина Валентиновна занимает уже пост заместителя министра образования и науки Республики Коми. А школа №12, согласно постановлению, должна стать частью отремонтированной 35-й.



Что это значит?



Реорганизация в форме присоединения — это когда одно юридическое лицо прекращает существование. Школа теряет директора, завучей, печать, самостоятельный бюджет. Если повезет, ее здание становится «корпусом №2» или филиалом. Если не повезет — после проверки наполняемости и состояния здания могут законсервировать.

Именно этого боятся родители 12-й школы, где сегодня учатся 773 ребенка. Учреждение уникально для Заполярья: здесь есть плавательный бассейн, большой спортзал, зал для самбо. Школа стабильно выпускает медалистов. В 2025 году она входила в почетный список образовательных организаций Воркуты, подготовивших золотых и серебряных медалистов.

— «Школа, которая может дать и дает будущее спортсменам благодаря бассейну!» — цитирует Ольга Хмара слова возмущенных родителей. — «В городе, где все постсоветского времени, все чаще то рушатся перекрытия, то горит проводка. А в МОУ СОШ №12, в бассейне, буквально прошлым летом, сделали ремонт — куда, если что, спортсменам ходить на тренировки?»

Но главная тревога родителей – не только за судьбу здания. После слияния двух школ общая численность учеников превысит полторы тысячи человек. В школе №35, где сейчас идет капитальный ремонт, просто нет физической возможности разместить всех в одну смену. Это приведет к тому, что значительная часть детей (скорее всего, ученики бывшей 12-й школы) перейдут на обучение во вторую смену.

— Что же за учебный такой процесс будет после слияния – полторы тысячи учащихся? В четыре смены, что ли? — задается вопросом Ольга Хмара.

Для семей с детьми младших классов вторая смена — это нарушение привычного режима, проблемы с продленкой, а для спортсменов, которые годами тренируются в бассейне и залах 12-й школы, — невозможность совмещать учебу и занятия. Родители опасаются, что уникальная спортивная инфраструктура после реорганизации перестанет быть доступной для их детей.



Поселки могут исчезнуть



Однако самый тревожный пункт плана — не городские школы, а отдаленные территории. В списке на реорганизацию — СОШ №43 в поселке городского типа Елецкий и СОШ №44 в поселке Сивомаскинский.

Согласно данным, которые размещены на сайтах учреждений, в школе №43 сегодня учатся 11 детей (еще 10 — в дошкольной группе). В школе №44 — 15 учеников. Расстояние от Елецкого до Воркуты — 133 километра по железной дороге, время в пути — около пяти часов (по расписанию 2026 года — 4 часа 46 минут). От Сивомаскинского до города — 153 километра.

Для жителей этих поселков школа — не просто учреждение. В Елецком, основанном в 1949 году как железнодорожный узел, школа — это центр поселковой жизни, единственное место, где дети могут получить образование рядом с домом. Если школу закроют или превратят в филиал, куда придется ездить за сотню километров, семьи с детьми неизбежно начнут уезжать.

«Ликвидация школы равна ликвидации поселка. Если дети будут жить в 100 км от родителей, то и родители за ними поедут», — констатируют горожане.

В истории Воркуты это не первый случай. В городе уже есть примеры, когда школа закрывалась, а поселок постепенно пустел. Сейчас, по данным последней переписи, в Елецком проживает около 300 человек, в основном работники РЖД. Их дети учатся в малокомплектной школе. Именно их судьба и решается сегодня.



Асимметрия оптимизации



В своем письме Ольга Хмара задает неудобный вопрос, который актуален и для Воркуты, и для всей республики: почему реорганизация касается только школ, а не управленческого аппарата?

— «В Воркуте восемь этажей [в административном здании, – Ред.] на Центральной площади, где полно оснований провести сокращение. И на площади Просвещения, д.1 — три. Когда и в каком количестве будут уволены чиновники администрации, управления образования, управления культуры Воркуты на фоне «реорганизаций»?» — спрашивает журналист.

Она сравнивает: СОШ №12 с 773 учениками присоединяют к 35-й, где 752 ученика. При этом в соседних дворах школы с меньшей наполняемостью реорганизации не подлежат. «СОШ № 40 (895 учеников) и гимназия №2 (514 учеников) находятся в одном дворе, в десяти шагах друг от друга, но под реорганизацию не попали. СОШ №26 с наименьшим количеством учащихся (499 учеников) территориально находится ближе к СОШ №39, располагается в здании старой постройки, но реорганизации избежала», — удивляется О. Хмара.

Почему происходит именно так, воркутинцы не знают.



«Робкий протест»



Пока администрация муниципального округа готовится утвердить план, педагоги и родители пытаются понять, как им действовать. Согласно законодательству, реорганизация образовательного учреждения не может проводиться без учета мнения граждан. Но на практике этот учет часто сводится к формальному оповещению.

Родители 12-й школы, по словам автора письма, уже начали собирать подписи. В социальных сетях обсуждают возможность видеообращений в надзорные органы. Бывшие выпускники школы, разлетевшиеся по всей стране, узнают новости с малой родины и пытаются помочь.

«Робкий протест родителей попросту и намеренно не был услышан. Заслуженная школа с богатой и славной историей, имея на обучении 745 учеников, становится «вассалом» 35-й», — пишет Ольга Хмара.

И заканчивает письмо обращением, которое сегодня звучит как набат: «Мальчишѝ! Ау! Вас ведь выучила школа, на ноги поставила, так помогите теперь ей!»



Порочная экономия



У каждого города есть своя память. Для Воркуты это память о строителях, шахтерах, железнодорожниках, которые приехали осваивать угольное месторождение и остались здесь навсегда. Они строили школы, детские сады, бассейны. Сегодня их дети и внуки пытаются сохранить то, что создавалось десятилетиями.

В официальных документах реорганизация объясняется уменьшением количества обучающихся и необходимостью экономии бюджетных средств. Но в открытом письме Ольги Хмары звучит другой посыл: экономия должна быть экономной, и она не должна разрушать ту среду, которая пока еще держит людей на Севере.

Сегодня в Воркуте ждут окончательных решений. Родители собирают подписи. А педагоги готовятся к непростому разговору с администрацией школ.



Нина АНАНИНА.