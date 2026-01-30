Так называемая «оптимизация» сельского здравоохранения разворачивается в Коми по худшему из всех возможных сценариев. Если этот процесс не остановить, возможна настоящая гуманитарная катастрофа – жители отдаленных поселков и деревень останутся без медицинской помощи. Разберем эту ситуацию на примере отдельных районов.



Троицко-Печорск: призраки в белых халатах



Центральная районная больница, опора для почти десяти тысяч человек, дышит на ладан не метафорически, а юридически и финансово. Счета арестованы из-за кредиторской задолженности налоговой службой еще в феврале 2025 года. Это не просто «трудности» – это паралич. Нельзя закупить продукты, лекарства, заключить договор на стирку белья или содержание здания. С 1 февраля 2026 года стационары закрыты официально – кормить пациентов нечем. Это не «оптимизация», это коллапс.

И что же Минздрав Коми? Он «активно работает». Но не над разблокировкой счетов, а над… оформлением ликвидации. Стационары сокращены до пяти коек. Закрыто инфекционное отделение. Утверждена маршрутизация пациентов за 180 километров в Ухту по дороге, которая зимой превращается в экстремальный маршрут. Апофеозом стал проект нового штатного расписания, где врачи превращаются в призраков: онколог – 0,3 ставки, эндокринолог – 0,5, хирург – 0,8. Это не реформа, это способ вынудить людей уволиться «по собственному желанию», чтобы затем констатировать: «кадров нет, больница нежизнеспособна».

А ведь в сентябре 2025-го власти заверяли жителей Троицко-Печорска: «Ни о каком закрытии речи не идет». Однако эти слова не стоят и ломаного гроша, если в больнице не хватает лекарств, а в пищеблоке – еды.



Прилузье: 100 км до койки



Если в Троицко-Печорске трагедия разворачивается в открытую, то в Летке Прилузского района власть оттачивает мастерство лицемерия. Здесь кризис оброс деталями настолько абсурдными, что в них с трудом верится.

В селе трудно утаить изменения, даже еще только запланированные – каждый друг другу родня, друг, однокашник. Поэтому, когда в Летской ЦРБ по-тихому решили провести оптимизацию, народ закономерно стал возмущаться.

В итоге власти Летки назначили встречу по судьбе больницы. Но не с народом – с избранными. Главврач Татьяна Соколова должна была пообщаться с советом ветеранов. А когда помощник депутата Госсовета Коми Николая Удоратина Валерия Пантелеева поинтересовалась деталями, отправив запрос, администрация сельского поселения выдала такую формулировку: встреча «не является формой участия граждан». Получается, что уведомлять население не нужно? Пускать местных жителей не предполагается? Судьбу единственного медучреждения для куста деревень, включая отдаленные Черемуховку и Мутницу, планировали решать за закрытыми дверями. Для народа это был «неформат».

А за дверями зрел план, который лучше всего описывает суть «оптимизации»:

Окончательная ликвидация круглосуточного стационара, уже фактически упраздненного в 2025 году. Это означает, что тяжелобольного с острым приступом надо будет везти 100 км до больничной койки. Повезет тем, кто не помрет по дороге. Переселение интерната в медицинские площади. Освободившиеся помещения – лакомый кусок. Куда денут рентген-аппарат или лабораторное оборудование – вопрос второстепенный. Добивание кадров. Перевод медиков на ставки 0,75 с призрачной угрозой лишения «северных» надбавок. Знакомая схема: сделать труд в сельской больнице экономически бессмысленным, чтобы люди ушли сами.

Узнав о «встрече с народом», часть народа все же сумела прорваться в зал. Но диалога, мягко говоря, не вышло. Так, на вопрос сотрудницы Галины Поповой о сокращениях главврач Соколова публично одернула ее: «Замолчи! Сядьте!». А глава поселения Владимир Косолапов на требование вернуть стационар нашел гениальное решение всех демографических и медицинских проблем района: «Больше рожать». Эта фраза – не случайная оговорка. Это «новая философия» власти: ваши проблемы – значит, и решать их вам. Не нравится, что нет врача? Рожай больше, и он по волшебству, может, появится. А пока – есть госпаблик «ВКонтакте», читайте объявления.



Усть-Цильма и Удора: финансовая удавка



Пока в кабинетах спорят о нормативах и «неформатных» встречах, в других районах республики наступает физическое вымирание медучреждений.

В Усть-Цильме все случилось стремительно и наглядно. В ноябре 2025-го пациенты нового корпуса остались без еды – кухня была «закрыта». Голодных больных отпускали домой или их кормили с рук родственники. И это в муниципальном стационаре! Параллельно под предлогом нарушений пожарной безопасности закрыли родильное и детское отделения. Финал закономерен: корпуса полностью обесточили, отключили от тепла и воды. Мертвые кирпичные коробки в центре села – вот памятник «эффективному менеджменту». Вернуть их к жизни как медицинские учреждения теперь почти нереально.

В Удорском районе кризис принял форму прямого грабежа работников. Государство, установившее когда-то северные гарантии, само же их и нарушило. Из-за блокировки счетов больница перестала оплачивать сотрудникам проезд к месту отпуска – накопилось свыше 120 тысяч рублей долга. Прокуратуре пришлось силой, через представление, заставить исполняющего обязанности главврача выплатить эти копейки. Системная же проблема – полное финансовое удушение – осталась. «Единственное, что можем позволить, – оплачивать лекарства. Все остальное – как в Троицко-Печорске», – горько констатировали в больнице.



Это и есть Год села?



Так к чему же привела многолетняя «оптимизация» здравоохранения в Коми? Картина, увы, безрадостная.

Сельская медицина , и без того хромавшая, сегодня поражена смертельным вирусом безденежья. Под лозунгами о «концентрации ресурсов» ресурсы концентрируются где угодно, только не у постели больного в отдаленном районе. Красивые слова о развитии села разбиваются о суровую реальность: закрытые роддома, развернутые по скользкой дороге «санитарные такси», врачи на голодном пайке в 0,25 ставки и т.д.

Это уже не реформа, а демонтаж системы жизнеобеспечения целых районов. И происходит он не в результате стихийного бедствия, а по воле людей, сидящих в теплых кабинетах. Они пишут стандарты, утверждают маршрутизации, блокируют счета. А жителям, которые осмеливаются возмущаться, с высоких трибун предлагают… больше рожать. Рожать – в селе без круглосуточной больницы. Вот она, новая реальность 2026-го, объявленного в Коми Годом села.



Нина АНАНИНА.