В деревне Эжол Корткеросского района аккурат перед выборами закрыли единственный магазин. Об этом «Трибуне» сообщили местные жители.

Роковая пятница

По словам Николая Каракчиева, в Эжоле проживает около 50 человек, в основном – пенсионеры. До последнего времени в деревне работал магазин ПО «Корткеросское». Но 1 сентября единственную торговую точку закрыли.

– Была последняя пятница августа. Обычно по пятницам привозят товар, а тут, наоборот, смотрим, приехала из Корткероса толпа рабочих и все вынесла. Заранее нам никто не сообщил о закрытии магазина. Ближайший магазин – в соседнем Керосе (Эжол входит в сельское поселение Кероса), туда 10 километров, и в Аныбе, что за 12 километров от нас. Но как нам туда ходить? А маршруток между селами нет, – возмущается Николай Михайлович.

– Вы спрашивали, почему закрыли магазин?

– Конечно. Но официального ответа мы не получили. Якобы продавщица не устраивала хозяина сельпо. Но ведь продавца можно заменить. Скорее всего, причина в другом: торговля оказалась невыгодной. Завозить продукты по бездорожью (деревня находится за рекой, и полгода мы отрезаны от «большой земли») очень затратно. О нас, местных жителях, конечно, никто не подумал. Для торговцев это же бизнес, а не благотворительность.

И куда завозить?

Жители Эжола, конечно, взбунтовались и написали коллективное обращение руководителю Корткеросского района Константину Сажину с просьбой открыть магазин, иначе, как они заявили, никто не пойдет на выборы. Глава района не стал откладывать встречу с сельчанами, приезжал к ним 4 сентября. Однако магазин до сих пор не открыли.

По словам Константина Сажина, он не может этого сделать, но попытается договориться с частником, чтобы завозил продукты эжолцам два раза в неделю по их запросам.

– Но куда будут завозить? – вопрошает Николай Михайлович. – Ведь торговая точка закрыта. Якобы частник будет выдавать продукты с машины по списку: кому яйца, кому молоко, кто что заказал. А вдруг мне еще что-то понадобится, а я это заранее не заказал? Иногда в магазин пойдешь и то забудешь, что хотел купить, приходится возвращаться. И почему мы должны ждать машину на улице? А вдруг и вовсе не приедет: сломается, распутица и т.д. Или я сам не смогу подойти к машине в нужный ему час. Ведь я уже в возрасте, мне 70 лет, давление скачет. Нет уж, открывайте обратно!

Приходите со своим стулом

Закрытие магазина не единственная проблема. Как рассказывают сельчане, точно так же внезапно в прошлом году закрыли и местный ФАП. Фельдшера отправили на пенсию, в здании отрезали электричество.

– Где мы должны проходить курс лечения, делать уколы? – интересуются сельчане. – Нас успокаивают, что медики будут приезжать. Куда? Где мы их должны ждать? Опять на улице под дождем или в мороз? Ведь в машину, если приедет врач, могут пригласить лишь одного пациента. Когда мы в прошлом году поднимали этот вопрос перед руководством Корткеросской центральной больницы, они нам ответили: мол, чтобы мы приходили со своим стулом, раз нам тяжело стоять. Но это же издевательство! Мы считаем, что нужно открыть здание бывшего ФАПа. Да, здание деревянное, с печным отоплением, но это все-таки лучше, чем стоять на улице.

– Ну и часто к вам теперь приезжают медики? – спросили мы у сельчан.

– После закрытия ФАПа, наверное, всего два-три раза.

Умер по дороге в больницу

Также эжолцы рассказали случай, который произошел после закрытия ФАПа. В ноябре прошлого года 65-летний пенсионер упал возле крыльца своего дома, сильно ударился затылком, потерял сознание. Соседи занесли его в дом и вызвали «скорую». По их словам, приехал необорудованный «уазик», причем без медика. Увидев, что ситуация тяжелая, водитель съездил в соседний Лабором за врачом. Травмированного мужчину решили везти в Усть-Куломскую больницу, но не довезли – он скончался по дороге.

После этого трагического случая эжолцы обращались в прокуратуру. Была проверка, но, как говорят сельчане, медиков не наказали за халатность. Даже, наоборот, обвиняли эжолцев: мол, не надо было трогать больного.

Вопрос медицинской помощи обитатели деревни тоже обсуждали с Константином Сажиным. Тот обещал переговорить с главврачом Корткеросской ЦРБ и пригласить его на встречу с жителями. Дату пока не определили.

Голосуем за «светлое будущее»?

– Мы подняли много проблем: закрытие магазина, ФАПа, бездорожье, уличное освещение, ремонт дороги, борщевик, чистка дорог от снега, транспортная проблема, – говорят эжолцы. – Константин Анатольевич, конечно, нас выслушал и пытался успокоить. Потом он спросил, придем ли мы на выборы. А за что мы будем голосовать – за какое светлое будущее, если все закрывается?

Екатерина МАКАРОВА.