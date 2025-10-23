КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ (Блиц от 24 октября)

Дмитрий Братыненко.

Дмитрий Братыненко назначен на должность председателя Правительства Коми.

21 октября на внеочередной сессии Госсовета Коми депутаты согласовали кандидатуры, предложенные главой Коми, сразу на четыре ключевых поста. 55-летний Дмитрий Братыненко вновь возглавил кабинет министров. Владимир Казаков сохранил за собой «портфель» министра финансов, но при этом лишился должности заместителя правительства Коми. Николай Миронов и Алиса Науменко стали постпредами республики при президенте России и в Северо-Западном федеральном округе.



Число замов Дмитрия Братыненко осталось тем же, что и до формирования новой структуры правительства. Накануне были назначены три зампреда регионального кабмина: Наталья Якимова, Лариса Максимова и Эдуард Слабиков. Решение по назначению остальных заместителей будет принято после завершения необходимых проверочных процедур, предусмотренных для данных должностей.

Напомним, что 54-летний Дмитрий Братыненко прибыл в Коми в феврале этого года по приглашению Ростислава Гольдштейна, с которым они вместе работали в Еврейской автономии. А еще раньше г-н Братыненко успел поработать в правительстве Самарской области (руководил департаментом по организации процессов управления и административной реформе), первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области, заместителем губернатора Сахалинской области, вице-губернатором Приморского края. В ноябре 2020 года стал вице-губернатором и первым заместителем председателя правительства Еврейской автономной области.

Республика несет потери



В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

При исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции погибли Иван Филиппов из Ижмы, Владислав Степанов из Емвы, Владимир Уляшев из села Помоздино Усть-Куломского района, Руслан Соколов (Чесноков) из села Выльгорт, Владимир Зорин из Усогорска, Алексей Чернов из Усть-Цильмы и Павел Ускорцев из Инты.

Зоны взяты под охрану

В районе Печоры созданы три охранные зоны для памятников природы.

«Соколово», «Кедровка» и «Кременьельский» созданы для защиты кедра, занесенного в Красную книгу Республики Коми. Охранные зоны появились благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие». Всего, по данным Минприроды Коми, в республике насчитывается 46 памятников природы, и для 40 из них требуется установить охранные зоны. В отношении шести памятников природы установление таких зон не требуется, поскольку они и так находятся в границах заказников республиканского значения.



Шотландцы в Прилузье



В селе Ношуль Прилузского района реализуется новый проект по развитию мясного животноводства.

Минсельхоз Коми поддержал инициативу главы крестьянского (фермерского) хозяйства Павла Гериловича и одобрил ему получение гранта почти на 7 млн рублей. На эти средства фермер закупил технику и 27 нетелей абердин-ангусской породы. Животных привезли из Пермской области, они хорошо осваиваются на новом месте. Абердин-ангусская порода коров выведена в XIX веке в Шотландии, в горных районах с суровым климатом.



«Это у нас семейное»



В полуфиналы всероссийского конкурса прошли 12 семейных команд из Коми.

Всего до окружных полуфиналов второго сезона конкурса допущены 1523 команды. Все они будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Интерес к конкурсу очень большой. На сегодня это один из самых массовых конкурсов в России. В прошлом году для участия в нем зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом – 726 тысяч.

Дю или не Дю? – вот вопрос



Совет Сыктывкара определит председателя нового созыва 28 октября.

На сессии заслушают информацию председателя Территориальной избирательной комиссии Сыктывкара о результатах выборов депутатов Совета столицы Коми и рассмотрят главный вопрос – о председателе Совета Сыктывкара на период с 2025 по 2030 годы. Напомним, что в Совете Сыктывкара из 30 депутатских мандатов 27 получили кандидаты от партии «Единая Россия». В том числе – Анна Дю, которая в прошлом созыве возглавляла депутатский корпус. Сохранит ли она свой прежний статус, пока неизвестно. По неофициальной информации, на этот пост в качестве фаворита претендует и Владислав Матвеев, заместитель руководителя столичной администрации, который выиграл сентябрьские выборы и также получил депутатский мандат.



Год на восстановление



По иску прокуратуры суд обязал сельскую власть отремонтировать памятник погибшим воинам в деревне Загарской.

Собственником памятника является администрация села Объячево, которой административно подчиняется деревня. Ранее прокуратура Прилузского района внесла в администрацию поселения представление об устранении нарушений, однако мер по приведению монумента в надлежащий вид не принято: на памятнике по-прежнему имеются многочисленные трещины, а территория заросла борщевиком. Теперь, согласно вердикту суда, установлен предельный срок ремонта – до 1 ноября 2026 года.



«Сосульки» возьмут в лизинг



Мэрия Сыктывкара планирует взять в лизинг украшения к новогодним праздникам на 167 млн рублей.

Департамент финансов администрации столицы разместил на портале госзакупок аукцион на оказание услуг финансовой аренды. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ, которое должно будет приобрести: арт-объект «Герб-Птица», фотозона «Коми сердце», световые цифры «2026», композицию «Звездное небо», 12 световых деревьев, 108 гирлянд «Тающие сосульки» и др. В проекте контракта есть пункт, предусматривающий в последний день лизинга (31 декабря 2026 г.) переход имущества в собственность управления ЖКХ. При этом стоимость украшений составляет примерно 4 млн, остальные 163 млн – это оказание услуг лизинга.



Полосатые, да еще и светятся



К 2030 году в Сыктывкаре планируют установить «световые зебры» на 80 перекрестках.

Об этом на прямой линии в Общественной палате Коми рассказал замначальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации города Борис Зимин. В этом году в Сыктывкаре были установлены первые два проекционных пешеходных перехода.



За границу – по загранпаспорту



С 20 января следующего года оформить железнодорожный билет за рубеж детям до 14 лет можно будет только по загранпаспорту.

Оформление билета по свидетельству о рождении, как было раньше, будет невозможно, сообщает РЖД. Изменения будут действовать в том числе при поездках в республики Беларусь, Казахстан и Абхазия.



Водитель был пьян



44-летний сыктывкарец за рулем электровелосипеда Yamada наехал на двоих детей.

Мужчина ехал по тротуару улицы Коммунистической. Напротив дома №88 он сбил 14-летнюю девочку, которая двигалась в попутном направлении впереди и к тому же держала на руках 9-месячного младенца. Дети были в сопровождении родителей. У грудничка – черепно-мозговая травма, водитель электровелосипеда получил ушиб головы. Электровелосипед помещен на спецстоянку. Мужчина находится под подпиской о невыезде.