Купи себе креветок, бабуля! Морепродуктов у нас – море, и всякой рыбы навалом, но народ почему-то предпочитает говяжьи сардельки

В России на человека в год приходится примерно 24 килограмма рыбы, но должно быть больше. Об этом 29 октября сказал Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом», – сообщил Путин. Он отметил, что от сбалансированного питания зависит уровень здоровья и продолжительность жизни людей. По норме Минздрава в год человек должен съесть 28 килограммов рыбы.

Россия располагает уникальными запасами биоресурсов. Важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.

«В приоритете должны быть интересы внутреннего рынка, чтобы продукция рыбохозяйственных предприятий поступала на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене», – сказал В. Путин.



Плюс полкило



Совсем недавно, 5 сентября с.г., выступая на Восточном экономическом форуме, В. Путин тоже сетовал, что потребление рыбы не дотягивает до минздравовской нормы. «Где-то 23-23,5 кг», – говорил тогда президент. Выходит, что всего за месяц россияне добавили в свой рацион еще полкило рыбных продуктов? «Теперь у нас 24 килограмма рыбы на человека получается», – в минувшую среду прикинул глава государства.

Вероятно, еще два-три таких совещания на «рыбную тему» – и наши статистики «подрисуют» нужный для Минздрава результат. Однако цифры, которые дает Росстат, вызывают большие сомнения. Особенно начиная с 2012 года, когда «по рыбе» вдруг пошел уверенный прирост – с 17 кг до нынешнего показателя. А все потому, что В. Путин, будучи еще премьер-министром РФ, поставил цель: к 2020 году достичь 28-килограммового показателя. С тех пор много воды из рек в моря утекло – и ВВП, видимо, проявляет теперь уже чисто «спортивный интерес»: а почему, собственно, цифры опять не сходятся?



Головы, хвосты, потроха



Эксперты называют порочной и саму методику подсчета в товарном весе, то есть включая рыбьи хвосты, головы, плавники и потроха. Если убрать несъедобную часть, то на самом деле россиянин потребляет в среднем 14-16 кг рыбы в год.

А с другой стороны, ничего позорного в этих цифрах нет. Жители таких развитых стран, как Германия, Австрия, Швейцария, потребляют примерно столько же – 12-14 кг. Что во многом определяется гастрономическими традициями народов. Трудно заставить, к примеру, жителя Австрии отказаться от сочного Венского шницеля в пользу минтая, замороженного до синевы. А как приказать немцу съесть желтую иваси из бочки вместо привычной для него отбивной?



И рыбку съесть, и на пальму влезть



Чемпионами по поеданию рыбы являются португальцы, норвежцы, японцы (от 50 кг на человека и выше). Но больше всего рыбы едят аборигены Мальдивских островов – до 100 кг в год. Значит ли это, что островные туземцы счастливее нас? Вряд ли. Ведь жизнь на Мальдивах очень трудна и опасна: там фрукты с пальм падают людям прямо на головы.

А вот жители США, Канады традиционно являются мясоедами и потребляют рыбных продуктов (на душу населения) даже меньше, чем россияне.

Но было бы странно, если бы президент США вдруг поставил перед страной такую задачу: довести потребление рыбы до уровня Вьетнама. Дескать, раз вьетнамцы едят по 37 кг в год, то это ориентир для Америки.

Ни один президент, даже экстравагантный Дональд Трамп, такого не скажет. Потому что это очень странная постановка вопроса. Вообще-то в свободной стране человек сам определяет себе рацион питания. Как говорится, были бы деньги…

А в патерналистской России власть считает народ чем-то вроде ребенка, за которым нужен глаз да глаз. И в спальню к нему надо заглянуть, и в обеденную тарелку. Считается, что это и есть проявление заботы о людях.



Омар, но не Хаям



Для многих россиян «нездоровая» тяга к мясу проистекает из бедности. Человеку, в том числе пенсионеру, и особенно северянину, нужна ежедневная порция белка. Он идет в магазин и видит там ценники: куриное мясо – 400 руб., говядина – 700 руб., кило лосося – 1300 руб., а если в виде филе – то 2500-3000 руб. Понятно, что выберет пожилой человек…

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, россияне недобирают еще и свежих овощей с фруктами – 60% от рекомендуемой нормы.

Видимо, с точки зрения властей, наши сограждане просто не разбираются в вопросах питания. Почему бы пенсионеру регулярно не покупать такие полезные для здоровья фрукты, как, например, авокадо – всего-то 120 рублей за штучку? Для министра Мурашко или даже для чиновника средней руки – это сущие копейки.

То же самое и с морепродуктами. В любом супермаркете этих продуктов – море. Но народ у нас какой-то странный: от лобстеров нос воротит, от креветок отказывается. Надо как-то убедить наших старушек в том, что омары, оказывается, полезны для здоровья, не стоит ими брезговать.



Человек с корзинкой



На 1 октября с.г. стоимость средней продуктовой корзины в столице Коми – 15300 рублей в месяц (на севере региона – еще дороже). При средней пенсии в 25 тысяч рублей. А ведь надо оплатить еще лекарства, коммунальные услуги и многое другое.

Сегодняшние пенсионеры живут на грани нищеты. А единственный способ улучшить структуру питания – повысить пенсии и другие социальные выплаты. Только тогда люди будут питаться качественнее и разнообразнее, а жить дольше.

Кстати _________________________________________________________________

«Рыбные регионы» России



Каждый год жители Коми съедают 14 тысяч тонн рыбной продукции (2% – местная, 98% – привозная). На каждого человека получается в среднем по 22,3 кг рыбы в год. То есть на 1 кг меньше, чем в среднем по России.

Абсолютным чемпионом России по потреблению рыбы на душу населения является Ямало-Ненецкий округ – 39,7 кг. На втором месте – Астраханская область – 31,5 кг. На третьем – Приморский край – 30,8 кг.



Виктор СЕМЕНОВ..