Лодка пошла ко дну (Криминал от 11 сентября)

Сотрудники отдела Рыбоохраны спасли утопающих.

Госинспекторы находились на посту контроля Окунев Нос на реке Печора. В какой-то момент они обратили внимание на то, что по реке движутся три маломерных судна. Одно из них захлестнуло высокой волной, лодка ушла под воду, а люди начали тонуть. Инспекторы пришли на помощь, достали людей из воды и эвакуировали на берег.

Не оценил вокал подруги

33-летняя воркутинка до смерти избила сожителя.

Во время совместного распития спиртного между дамой и мужчиной возникла ссора. Сожитель посмел грубо высказаться по поводу вокальных способностей подруги. Оскорбленная женщина нанесла ему не менее 10 ударов руками и ногами. Потерпевший ударился головой о чугунную батарею и от полученных травм скончался. Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы. Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.

Парни стреляли в полицейских

В нападении на представителей власти обвиняются четверо молодых усинцев.

Инцидент произошел на окраине деревни Койтыбож Сыктывдинского района. Полицейские хотели задержать подозрительных парней, но те оказали активное сопротивление: применили газовые баллоны и даже произвели выстрелы из травматического пистолета. Они также похитили имущество одного из полицейских, после чего скрылись с места происшествия. Полицейские получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Подозреваемые задержаны.

Угнать не смог – продал

43-летний сыктывкарец продал чужой автомобиль.

Увидев во дворе помятый после ДТП ВАЗ с ключами и документами внутри, он хотел сначала его угнать, но не смог завести. Тогда, оформив поддельный договор купли-продажи на свое имя, он продал автомобиль знакомому за 22 500 рублей. Для передачи авто покупателю он вызвал эвакуатор и вывез его с места стоянки. После того, как полицейские задержали похитителя, «жигуленок» был возвращен законному владельцу.

За подделку документов

Усть-Вымский районный суд вынес приговор жителю поселка Жешарт.

По данным следствия, подсудимый через интернет приобрел фальшивое водительское удостоверение за 60 тысяч рублей. Документ был обнаружен сотрудниками ДПС во время проверки. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы, которое было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.

Почем нынче интимный отдых?

Зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сыктывкарок.

Сначала одна из девиц провела с молодым человеком несколько дней в гостинице и на съемной квартире. С помощью банковского приложения на его телефоне она перевела на свой счет 1,4 млн рублей. Затем они отправились на базу отдыха, где к теплой компании присоединилась другая девушка. Там сильно пьяный мужчина лишился еще 300 тысяч рублей, часть из которых была списана с его карты.