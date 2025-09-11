4 сентября на 72-м году жизни скончался бывший мэр Инты Владимир Вейгандт. В последние годы он вел бизнес за пределами Коми, однако интинцы не забыли этого человека. В свое время Владимир Филиппович сыграл немалую роль в судьбе приполярного города.

Немец из Казахстана

В. Вейгандт родился в 1954 году в Кустанайской области в семье немцев, насильственно переселенных в Казахстан из Поволжья. В 1976 году он окончил Челябинский политехнический институт, затем работал инженером-конструктором в Ярославле.

В 1979 году В. Вейгандт приехал в Инту, устроился рядовым инженером на Ремонтно-механический завод, а уже через 7 лет стал директором этого предприятия.

В 2003-2007 годах он руководил ОАО «Марганец Коми», был депутатом и председателем Интинского городского Совета. А с июля 2007 года по сентябрь 2010-го возглавлял Интинскую городскую администрацию.

Долги и банкротства

Вейгандт стал мэром в самые мрачные для Инты времена. У города были огромные долги, разрушенное коммунальное хозяйство и безнадежная очередь по программе переселения северян в южные районы.

Республиканская власть и федералы не предпринимали должных мер, чтобы помочь Инте. Горожане, естественно, возмущались, а чиновники мэрии принимали весь негатив на себя. Социальная напряженность росла, доходило и до эксцессов. Так, 29 августа 2007 года прямо на рабочем месте была убита заведующая отделом администрации по жилищным субсидиям Любовь Сацуро. Ее застрелил из обреза 74-летний пенсионер, который был в том самом списке очередников.

В «нулевые» годы население Инты стремительно сокращалось. Шахта «Восточная» была доведена до банкротства и закрыта. А последняя шахта – «Интинская» – лишилась рынка сбыта угля. Владимир Вейгандт, по воспоминаниям горожан, как мог, старался спасти это и другие оставшиеся в городе предприятия, но в условиях хронического безденежья это было неразрешимой задачей.

Тогдашний глава Коми Вячеслав Гайзер, сам уроженец Инты, тоже пытался что-то сделать для родного города. Однако антикризисный план, представленный ему мэром, не устроил руководителя республики. В результате Вейгандт попал в опалу и лишился своего поста. После чего его перевели в Сыктывкар – на малозначительную должность в администрации главы РК. Вейгандт продержался там всего несколько месяцев, а затем уехал из Коми.

С 2020-го Владимир Филиппович работал генеральным директором ООО «ЯККИМО», которое базируется в Карелии, в городе Сортавала. Предприятие занимается добычей строительного и декоративного камня.

«Расстрельная» должность

Но если В. Вейгандта просто заставили покинуть кресло мэра, то его преемников ожидала куда более страшная участь.

В ноябре 2015 года был арестован Павел Смирнов, его приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. В 2020 году на скамье подсудимых оказалась глава Интинской администрации Лариса Титовец – она получила условный срок. И, наконец, градоначальник Владимир Киселев тоже попал под уголовное преследование, которое до сих пор не закончилось.

Наконец, в феврале 2025 года, после долгого периода безвластия, Совет Инты избрал нового руководителя городской администрации. Им стал 48-летний Григорий Николаев, бывший вице-мэр, курировавший жилищно-коммунальное хозяйство.

Виктор СЕМЕНОВ.