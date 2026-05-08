Сыктывкарская прокуратура обязала столичную администрацию убрать из Кировского парка опасную для здоровья граждан новогоднюю иллюминацию.

Речь в данном случае идет о более сотни бетонных «квадратов», установленных в парковой зоне. Они действительно представляют реальную опасность для тех же велосипедистов и самокатчиков.



«Утерли нос»



Бетонные конструкции – это часть той самой новогодней иллюминации, благодаря которой Сыктывкар в минувшем декабре вошел в тройку российских городов, где были зафиксированы самые крупные бюджетные траты на организацию новогоднего празднества. Первые две строчки в рейтинге новогодних трат ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург, а вот мы «утерли нос» своим третьим местом всей остальной России, потратив порядка 167 миллионов рублей! Эту сумму приходится отдавать частями – до следующих новогодних праздников.

Попутно отметим, что чиновники пошли на такие траты при «дырявом» бюджете: только по судебным решениям администрация Сыктывкара должна выплатить более 15 млрд рублей (доходная часть бюджета на 2026 год – 13,6 млрд рублей).



К лампочкам претензий нет



По «просьбе трудящихся» чиновники решили не демонтировать в Кировском парке новогоднюю иллюминацию в пешеходной зоне, поскольку ее можно использовать во время организации других праздничных мероприятий. И вообще в парке это вполне подходящее место, где на фоне разноцветных лампочек можно делать эффектные фото и видео. Но лампочки – это одно, к ним претензий нет, а вот к бетонным конструкциям – есть!

Неравнодушный сыктывкарец Андрей Кустов обратился в городскую прокуратуру со своими опасениями насчет тех самых бетонных конструкций. В апреле он получил ответ за подписью первого заместителя прокурора города Николая Булышева. Из ответа следует, что обращение направлено градоначальнику Максиму Мартышину для «рассмотрения вопроса о демонтировании бетонных конструкций» в Кировском парке и врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Сыктывкару Денису Кнутареву «для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности». Речь идет о несоблюдении требований по обеспечению безопасности граждан с последующим возможным наложением штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей.



«Влажные» фантазии с видом на речку



Можно предположить, что уже к июню бетонные конструкции из Кировского парка уберут. Интересно, в какую «копеечку» их изготовление обошлось налогоплательщикам? И куда их потом денут? Хотя бетонные блоки вполне бы сгодились для укрепления берега Сысолы в том же Кировском парке.

Кстати, ровно 10 лет назад тогдашний столичный градоначальник Андрей Самоделкин представил на обсуждение общественности новую концепцию Кировского парка, где нашлось место самым смелым фантазиям разработчиков. В концепции было все: зоны отдыха, каскадные фонтаны, сувенирные лавки, детские аттракционы… Вся эта красота вместе с новой набережной должна была засверкать к юбилею республики, то есть к 2021 году.

Но не было сделано ровным счетом ничего! От той концепции остался разве что главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.



Жертва вандалов



Раз уж речь пошла о безумных тратах на украшение Сыктывкара, то нельзя обойти вниманием «Яблоневую аллею» (расположена между улицами Интернациональная и Ленина), на обустройство которой были потрачены десятки миллионов рублей (изначально «яблоневый проект» оценивался в 50 миллионов рублей). Сколько было потрачено на самом деле, администрация не распространяется.

Значительная часть средств ушла на замену коммунальных сетей, чтобы в будущем минимизировать проведение на аллее разного рода аварийных работ. Вполне разумный ход, поскольку здесь должен был появиться «чудо-сад». Планировалось высадить 539 зеленых насаждений: яблони, клены, березы, стефанандры и так далее.

А что мы имеем на сегодняшний день? Примерно лишь на десятке саженцев, привезенных из Средней Азии, в мае стали пробиваться зеленые листочки. Значит, они выдержали свою первую зиму, наши северные холода. Но такого ли результата мы ждали?

За короткое лето, по идее, надо завершить обустройство «Яблоневой аллеи». Судя по текущей информационной повестке, чиновники о ней, похоже, не вспоминают. Или не хотят вспоминать? Понять их можно: деньги были потрачены, а результата нет. Ситуация тупиковая, учитывая бедственное состояние городской казны.

Аллея периодически попадает в инфополе, но только исключительно в качестве жертвы вандалов. Так, в марте с.г. с арт-объекта в очередной раз украли «латунные яблоки». А других здесь и нет. Настоящие яблоки если и появятся, то нескоро.



Сергей МОРОХИН.