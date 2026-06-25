На каникулы – в тундру (блиц)

Шесть специальных авиарейсов «школьных вертолетов» доставили к родителям в отдаленные районы тундры около 100 юных жителей республики из Инты, Ижмы и Усинского района.

Большую часть года дети оленеводов живут и учатся в школах-интернатах, в то время как их родители ведут кочевой образ жизни, перемещаясь с оленьими стадами по просторам тундры. Все финансовые расходы по авиасообщению берет на себя правительство Коми.

Новые имена в скорбном списке

В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Алексей Костин из Сыктывкара, Владислав Тарабукин, житель села Кужба, Максим Смирнов, уроженец поселка Чернореченский Княжпогостского района, Михаил Рочев из села Усть-Цильма, Сергей Расов из поселка Малая Пера Сосногорского района, Степан Зубов из Сыктывдинского района.



Угольщиков наградили



Президент России наградил коллектив угольного предприятия «Воркутауголь» орденом Почета.

Награда, конечно, дело приятное. Однако само предприятие переживает сегодня не лучшие времена. В течение года две шахты компании временно останавливались из-за нарушений, выявленных Ростехнадзором. А из-за угольного кризиса «Воркутауголь» разрабатывает программу сокращения объемов производства, отказа от большинства услуг подрядных организаций и выхода из отраслевого тарифного соглашения.



В День молодежи – ни капли!



27 июня в Республике Коми будет запрещена продажа алкоголя.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.



«Гости Гаррисона» – в Корткеросе



4 июля в Корткеросе на территории базы отдыха «У дяди Вани» пройдет музыкальный фестиваль «Ю МузФест».

Программа разделена на две части. С 10 утра и до полудня запланированы бард-акустические выступления со спокойными композициями. После обеда наступит время кантри, поп, рэп и рок-музыки. Среди заявленных музыкантов – сыктывкарская группа «Своя компания». Хедлайнером станет поп-рок коллектив «Гости Гаррисона» из Санкт-Петербурга.



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Дожди уже всем надоели



В ближайшие три дня погода существенно не изменится: на всей территории Коми будет прохладно, пасмурно и дождливо.

В начале следующей недели воздух прогреется до 19-20ОС, наконец-то выглянет солнце. Тепло ожидается и в первые дни июля.

Исаев уедет на Сахалин



На должность и.о. руководителя Следственного управления по Коми назначен полковник юстиции Михаил Нибараков. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя СУ по Архангельской области и НАО.

Напомним, с 2016 по 2026 годы Следственным управлением Следственного комитета по Коми руководил Исаев Андрей. По предварительной информации, он продолжит службу на острове Сахалин.



Крым закрыт для детей



Бронирование мест и прием детей в санаториях и лагерях на территории полуострова приостановлены. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал соответствующий указ.

Ограничения касаются и детских массовых мероприятий (турслеты, фестивали, спортивные сборы, экскурсии) и действуют до 1 сентября 2026 года. Эта мера принята с целью обеспечения общественной безопасности, сообщают власти Крыма.



«Главный по наркотикам»



Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми возглавил Дамир Губайдуллин, уроженец поселка Митрофан Троицко-Печорского района.

Ранее он занимал ряд руководящих должностей в отделении МВД России по Ухте. В августе 2022 года был назначен заместителем командира отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми.



В Воркуте – новый начальник



Начальником отдела МВД России «Воркутинский» стал полковник полиции Сергей Зонов.

В органах внутренних дел он с 1997 года, служил опером угрозыска в поселке Воргашор, затем руководил различными подразделениями в Воркутинском ОМВД.



Умники и умницы



На сегодня в Коми уже 25 выпускников получили максимальные сто баллов на ЕГЭ.

По информации Минобрнауки Коми, восемь – по физике, одна – по обществознанию и одна – по истории. Ранее четыре выпускницы получили 100 баллов по литературе, три – по русскому языку и семь – по химии. Еще один – выпускник Коми республиканского лицея при СыктГУ Тимофей Юркин – набрал максимум на экзамене по профильной математике. Пока неизвестны результаты ЕГЭ по биологии, информатике и иностранным языкам.



Выльгорт приглашает на «Завалинку»



С 3 по 4 июля на площадках села пройдет XXI Всероссийский фестиваль народной песни «Завалинка».

Ожидается, что в творческом состязании примут участие 15 коллективов: восемь из них представляют различные регионы страны, еще семь – местные артисты. 4 июля будет полностью посвящен работе интерактивных площадок и гала-концерту. В 9 часов утра начнет работу «Аллея мастеров» с изделиями ручной работы, а с 11.00 для гостей откроются интерактивные площадки (фотовыставки, викторины, мастер-классы). В 17.00 состоится торжественное награждение победителей, затем на центральной площади села выступят специальная гостья Екатерина Рожкова и вокальная группа ViVA.



У руля остается Колпащикова



Так решили делегаты отчетно-выборной конференции КРО ВОИ.

Делегаты конференции единогласно избрали председателем республиканской организации Всероссийского общества инвалидов 67-летнюю Маргариту Колпащикову. Стратегические направления развития организации намечены вплоть до 2031 года.

Напомним, что Маргарита Колпащикова возглавляет Коми республиканскую организацию инвалидов с 2011 года. С 2010-го по 2014-й

она была председателем Общественной палаты Коми.