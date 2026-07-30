На «лечение бесплодия»

В Печоре девушка «развела» парня на 1,7 млн рублей.

25-летняя аферистка неоднократно обращалась к молодому человеку, с которым находилась в близких отношениях, с просьбой о денежном переводе якобы для лечения бесплодия. Обманным путем она похитила у парня более 1,7 млн рублей. В итоге суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Мобильный телефон, который она использовала при совершении преступления, обращен в собственность государства.



Не шутите в очереди



34-летний усинец не понял юмора и побил шутника.

Мужчина отправился в круглосуточный магазин за манной крупой. Дело было поздним вечером, поэтому выбор продукта вызвал иронию у другого покупателя в очереди. Он позволил себе усмехнуться над гастрономическими предпочтениями земляка в столь поздний час. Обвиняемый не стерпел насмешки, отнес крупу домой, взял бейсбольную биту и вернулся к магазину. Возле входа он набросился на шутника, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Дело направлено в суд.



Обе остались недовольны.



За оскорбления друг друга обе женщины заплатят штраф в казну Сыктывкара.

Обе женщины являются индивидуальными предпринимателями. Одной 59 лет, другой 45. Каждая уже по пять раз привлекалась к административной ответственности за словесные оскорбления и плевки друг в друга. Всего за 10 зафиксированных фактов вражды они заплатят штрафы и пополнят бюджет города на 34 тысячи рублей.



Будет время подумать



Ухтинка получила 9 лет колонии за доведение сына до самоубийства.

46-летняя мать на протяжении длительного времени относилась к сыну пренебрежительно. Она злоупотребляла спиртными напитками и нередко приводила домой собутыльников. Просьбы сына прекратить такие посиделки игнорировала. Жаловаться на мать в органы профилактики мальчик не хотел из страха, что его, а также младших брата и сестру определят в детский дом. Подросток покончил с собой за несколько дней до своего 15-летия.



Захотелось «легких» денег



37-летняя сотрудница банка похитила 261 тысячу рублей со счета пенсионерки.

Жительница Ухты сумела убедить доверчивую пожилую клиентку подписать ряд распорядительных документов якобы для продления срока действия вкладов, а фактически предоставив себе возможность распоряжаться деньгами пенсионерки. Свою вину она признала только по окончании расследования. Причиненный ущерб пожилой женщине в полном объеме возмещен банком.