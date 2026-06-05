Петрунь, Косьювом, Адзьвавом – это северные села, отрезанные от «большой земли». Местные жители по сути находятся в транспортной изоляции. Как и обитатели далекой планеты Плюк из советского кинохита «Кин-дза-дза!».

Плюкане передвигались на большие расстояния с помощью пепелаца. А для сельчан такой «машинкой перемещения» является вертолет. И когда замолкают вертолетные винты, их мир сжимается до размеров утлой лодки или разбитой грунтовой дороги.

Помочь жителям Интинского района сегодня могут только правительственные чиновники. Но они находятся далеко – в Сыктывкаре. Можно сказать, на другой планете, где есть все блага цивилизации и не надо по три недели ждать «вертушки», чтобы попасть на прием к врачу.



Инта, от винта!



19 мая в аэропорту Инты людям, которые пришли отправить посылки или купить билеты, объявили: все, сегодня летит последний вертолет. Кто успел, тот успел. Никто заранее не предупреждал, расписания не меняли. Просто в небе наступила тишина.

Обеспокоенные сельчане направили обращение в администрацию Президента РФ. Когда 25 мая пришел ответ (уже из администрации Инты), выяснилась причина. Оказывается, АО «Комиавиатранс» еще 1 апреля выпустило внутренний приказ №164: с 5 июня 2026 года исключить посадочную площадку «Инта» из своей структуры. Формально авиасообщение должно было продолжаться до этой даты. А на деле – гораздо раньше. Перевозчик, погрязший в долгах, либо не смог, либо не захотел поддерживать рейсы до последнего дня.

Но есть главный вопрос: кто и на каком основании решил ликвидировать посадочную площадку, от которой зависит жизнь почти тысячи жителей отдаленных интинских сел и деревень?

Администрация Инты в том же ответе, кстати, сама признает: площадка критически важна, альтернативы ей нет. И добавляет, что еще 6 апреля руководство округа направило требования зампреду правительства Коми Эдуарду Слабикову, министру транспорта Николаю Соколову и в само АО «Комиавиатранс» – сохранить площадку. Однако официального ответа от Минтранса до сих пор нет.

По идее, персональную ответственность за ситуацию в Интинском районе несет руководитель транспортного ведомства Коми господин Соколов. Но знают ли в Петруни или Адзьвавоме его фамилию? Вряд ли. Он назначен на должность только с 1 января 2026 года, до этого курировал строительство и ЖКХ. А главное – родился и вырос в Перми, вся его карьера связана с Кировской областью и Ненецким округом.

Местную специфику, когда до родного села можно добраться только по разбитой грунтовке или бурной реке, новый министр, скорее всего, на себе не прочувствовал.



Финансы поют романсы



АО «Комиавиатранс» снова в глубоком финансовом кризисе, несмотря на все попытки спасти компанию. По итогам 2025 года чистый убыток предприятия вырос до 592,4 млн рублей. Даже почти миллиард рублей господдержки не вытащили авиаперевозчика в плюс. Это уже третий убыточный год подряд.

При этом фискалы не дремлют. В мае 2026 года Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам «Комиавиатранса» – для взыскания задолженности в размере более 458 миллионов рублей.

Надеяться, что такой перевозчик сможет обеспечить стабильное авиасообщение с отдаленными селами, – примерно то же самое, что ждать у моря погоды.



90 верст по реке



От города Инты до пристани на реке Косью – 20 километров. Дорога там, по словам местных жителей, «грунтовка хреновая». Далее – 45 километров по воде до села Косьювом, 90 – до Петруни и столько же до Адзьвавома. Это расстояния, которые вертолет преодолевал за полчаса-час. На лодке, с учетом ветра и волнения на Косью и Усе, – это рискованный многочасовой маршрут.

Официального транспорта, как сами иронизируют сельчане, «кто ж обеспечит-то». Сейчас частники берут три тысячи с человека до Петруни. Это больше, чем стоил билет на вертолет. А на дворе лето, пора каникул – к бабушкам и дедушкам из города везут внуков.



С трупом в одной лодке



Самый тревожный вопрос: что делать, если кто-то тяжело заболеет? В Петруни, к слову, недавно отстроили новый фельдшерско-акушерский пункт со всем необходимым оборудованием. Да только толку от нового здания, если работать там некому? Местные власти ищут фельдшера, но найти не могут.

В других селах возможности фельдшерских пунктов тоже ограничены. А ведь при сложных диагнозах, например, при подозрении на аппендицит или сердечный приступ – счет идет на часы.

Экстренная эвакуация возможна только через санитарную авиацию – санрейс по вызову Минздрава. Но, как поясняют жители, это не «скорая» по звонку». Список показаний жесткий: угроза жизни, инфаркт, инсульт, тяжелые травмы. С высокой температурой или обострением хронической болезни, которая не угрожает смерти прямо сейчас, вертолет может и не прилететь.

И тогда у семьи остается единственный выход: лодка, 90 километров по опасным волнам в надежде, что успеют.

Есть и другая, еще более мрачная сторона. Закон запрещает проводить медицинскую экспертизу в необорудованном помещении на месте. Поэтому тела умерших приходится везти в морг в Инту. Кого-то кладут на дно лодки, кого-то – в сани снегохода. И в долгую дорогу. А потом – обратно.



Где выход?



Формально власти не отказывались от авиаплощадки. Есть надежда, что до 5 июня Минтранс успеет «принять правильное решение». Иначе 800 жителей сел Петрунь, Косьювом, Адзьвавом и прилегающих деревень Роговая, Кочмес, Ягъель окажутся в отчаянной ситуации. Пока чиновники ведут переписку, реки Косью и Уса остаются единственными рабочими магистралями.

При этом решить проблему все-таки можно. Не нужно ждать, пока «Комиавиатранс» разберется со своими финансовыми проблемами. Вспомнить хотя бы 90-е и начало «нулевых» – тогда по рекам Усе и Косью ходил катер от местного ПАТП строго по расписанию. Люди знали, когда ждать рейс до Петруни. Потом ПАТП развалилось, как и практически все предприятия города.

Можно запустить по тем же рекам субсидируемый катер хотя бы два раза в неделю. Опыт у республики есть: в Ижемском и Усть-Цилемском районах речные перевозки внутри муниципалитетов уже субсидируются из бюджета на регулярной основе.

Стоимость проезда для местных жителей можно сделать адекватной, а не такой, как сейчас, когда частник дерет три тысячи за «лодку-прогулку». Это не решит всех проблем, но хотя бы даст людям гарантированную и безопасную связь с «большой землей».



Нина АНАНИНА.