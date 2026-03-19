Обокрал родственника

16-летний парень похитил 260 тысяч рублей, собираясь купить машину.

По заявлению потерпевшего сотрудники полиции Сыктывдинского района организовали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сделка купли-продажи была пресечена. Выяснилось, что несовершеннолетний состоит на учете в органах профилактики. Свою вину в содеянном он признал. Санкция по статье, которую ему инкриминируют (кража в крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



«Присвоил» снегоход



Глава села Приуральское завладел техникой 10 лет назад.

Печорский городской суд признал чиновника виновным в присвоении имущества администрации поселения, находившегося на ее балансе. Достоверно зная об исправном состоянии техники и отсутствии оснований для ее списания, он с корыстной целью завладел снегоходом «Буран», лодочным мотором Yamaha, рамой и двигателем для снегохода и использовал их в личных целях. Ущерб, причиненный администрации, составил 302 тысячи рублей. Чиновнику назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Также он лишен права занимать руководящие должности представителя власти, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в органе местного самоуправления в течение двух лет.



Смерть от снежной глыбы



В СНТ «Мечта» сыктывдинской деревни Морово 13 марта погибла женщина.

Поздно вечером на 64-летнюю дачницу сошли снежные глыбы с хозпостроек. На место трагедии выехал отряд «СПАС-КОМИ». Тело извлекли из-под завалов лишь спустя два часа. По факту произошедшего организована проверка. Это уже второй смертельный случай в марте. Напомним, 12 марта из-за обрушения снежной массы с крыши сарая на территории частного дома погибла 57-летняя жительница местечка Лесозавод.



Задавил отца



Мужчины приехали в Усть-Куломский район из Омска для закупки грибов и ягод.

Омичи переночевали в своем грузовике на лесовозной дороге, а утром собрались в обратный путь. 43-летний сын стал сдавать задним ходом, а отец, предположительно, в это время пытался снять замок с кузова. Водитель не заметил родственника в зеркалах и переехал его. 82-летний пенсионер скончался через 40 минут после происшествия.



Рыбак-угонщик



В Усть-Куломском районе мужчина угнал машину у «коллеги».

В полицию обратился 39-летний житель райцентра и сообщил, что во время отдыха на рыбалке лишился своего автомобиля ВАЗ-21223. Заявитель пояснил, что оставил машину на дороге Усть-Кулом – Дон – Усть-Нем, однако, вернувшись с реки, на месте парковки его не обнаружил. Угонщиком оказался 28-летний мужчина. Выяснилось, что он также находился в указанном районе на рыбалке и был в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо припаркованной «Нивы», он обратил внимание, что дверь автомобиля не заперта, а ключи оставлены в замке зажигания. Воспользовавшись этим, мужчина сел за руль и уехал.