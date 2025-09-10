«От звонка до звонка» (Блиц от 11 сентября)

Недавно Тверской областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главы Коми, который отбывает 11-летний срок заключения.

Вячеслав Гайзер трижды просил о замене наказания на более мягкое. Представитель администрации исправительной колонии № 6 в Тверской области, куда экс-глава региона прибыл в 2020 году, заявил, что поведение осужденного «не было стабильно положительным». В. Гайзер направил апелляционную жалобу, однако суд ему вновь отказал. Напомним, что В. Гайзер был арестован в сентябре 2015 года и с тех пор находится под стражей. На свободу он выйдет только через год – в сентябре 2026-го.

С неба может упасть

Три района Коми станут временно опасными из-за запуска ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк.

С 13 сентября с 4.00 до 7.00 часов (резервный день – 14 сентября в то же время) в связи с планируемым пуском ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом с космодрома «Плесецк» возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Районы падения отделяющихся частей – Вашка и Железнодорожный, включающие Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы – на период пуска ракеты-носителя объявляются временно опасными.

На лодках и внедорожниках

С 5 сентября в Коми началось досрочное голосование на выборах главы республики и депутатов регионального парламента.

Как сообщает Избирком Коми, правом на досрочное голосование смогут воспользоваться 10 тысяч 420 человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Члены участковых комиссий будут добираться до них на лодках и автомобилях повышенной проходимости. Первыми сделали свой выбор жители деревень и поселков Абезь, Ягъель, Трубоседъель, Рыбница и работники Баганского месторождения. Основное голосование пройдет с 12 по14 сентября. За ходом выборов будут следить более 700 наблюдателей.

Срочно ищите вакцину!

Минздрав Коми в спешном порядке «прорабатывает» вопрос поставки вакцины от полиомиелита.

На данный момент во всех муниципалитетах отсутствует пероральная (живая) вакцина против полиомиелита. Она предназначена для ревакцинации. Полиомиелит – вирусное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека и вызывающее полный паралич. Вакцинация – основной метод профилактики. Всем детям первого года жизни необходимо сделать три прививки от полиомиелита в три месяца, 4,5 месяца и в полгода. Ревакцинация делается в 18 месяцев, в 20 месяцев и в 14 лет.

Будет как новенький

Работы по реконструкции аэропорта «Воркута» начнутся в 2027 году и завершатся к 2030 году.

Объект включен в комплексный план правительства РФ по развитию транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры России. Соответствующее распоряжение подписал 29 августа премьер-министр Михаил Мишустин.

Титаны из Коми

Уроженцы Коми примут участие в новом сезоне шоу «Титаны».

Скоро на телеканале ТНТ стартует третий сезон масштабного спортивного реалити. Участников, как и в прошлом сезоне, ждут серьезные физические и психологические вызовы. За звание главного «Титана» и приз в 10 млн рублей сразятся более 100 атлетов, в их числе уроженцы Коми – 40-летний Артур Белоус из Воркуты и 30-летний Артем Бабаев из Сыктывкара. Артур – мастер спорта международного класса по жиму лежа, абсолютный чемпион мира и Европы в весовой категории до 75 кг, участник «Гонки Героев». Артем – мастер спорта по лыжным гонкам, марафонец и легкоатлет. Сегодня он работает пожарным спасателем.

Кофейная шелуха для огурцов

Ученые из Коми разработали биодобавку на основе отходов кофейного производства.

Они нашли практичное применение кофейной шелухе, разработав уникальное органическое удобрение. Никакой химии, только натуральные компоненты, которые заставляют помидоры и огурцы расти как на дрожжах. «В состав входят микроводоросли, глауконитовая глина и кофейная шелуха, которые могут применяться на протяжении всего вегетационного сезона, поскольку улучшают почвенную структуру, особенно если это глинистые почвы, и повышают урожайность», – рассказала старший научный сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН Татьяна Шемелина.

Обвенчают бесплатно

14 сентября православные пары смогут бесплатно скрепить свой союз в Свято-Стефановском кафедральном соборе.

В день святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев в Стефановском соборе состоятся благотворительные венчания. Таинство будет совершаться без обязательных денежных пожертвований, сообщает Сыктывкарская епархия. Для участия в таинстве венчания необходимо накануне обязательно посетить беседу со священником. Записаться на венчание можно в свечной лавке собора.

Замрите, подлые твари!

Сезон укусов клещей заканчивается. Этим летом от их укусов пострадали 4 693 жителя Коми.

По информации управления Роспотребнадзора Коми, наибольшее количество обратившихся отмечено в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. С 28 августа по 3 сентября было проведено 8 исследований, из них в одном обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. За тот же период в Коми за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 12 человек, в том числе двое детей.

Баталии на балетной сцене

Театр оперы и балета Коми представит военно-исторический спектакль «Роза ветров».

Премьера оперетты Бориса Мокроусова состоится 12 и 13 сентября. На сцене театра оживет история великих морских сражений, отваги русских моряков и гения флотоводца Федора Ушакова. «Роза ветров» впервые была поставлена в 1947 году в Ленинградском театре музыкальной комедии, а позднее обошла многие театральные сцены страны.

«Газовая атака» в магазине

В Краснозатонском мужчина распылил в лицо уборщице магазина газовый баллончик.

Жители поселка Краснозатонский в Сыктывкаре в социальных сетях сообщили, что в магазине «Магнит» на улице Корабельной, 7 произошло нападение на сотрудника. Мужчина, в котором, со слов местных жителей, узнали вора, распылил газовый баллончик в лицо женщине и убежал. Пострадавшая – уборщица магазина. Участковый уполномоченный проводит проверку, но личность мужчины уже установлена. Это 54-летний местный житель.