ПАДАЕМ В ПРОПАСТЬ?

В Коми обновили прогноз по численности жителей на ближайшие три года.

К 1 февраля 2025 года число жителей республики составило 714 тысяч человек (это на 100 тысяч меньше, чем было в далеком 1959 году). После этого Комистат по федеральному требованию перестал публиковать данные по демографии. Если учесть, что в последнее время численность населения сокращалась на 6-7 тысяч человек ежегодно, то, по прогнозам специалистов, уже в 2027 году в республике останется меньше 700 тысяч человек. По сути мы на краю демографической пропасти. Главных причин две: смертность в регионе превышает рождаемость плюс миграционный отток населения.



Грибов дорос до главы



Депутаты Совета Троицко-Печорского района выбрали главу администрации муниципалитета.

На пост претендовали двое: и.о. главы Ефим Грибов и начальник 25-й пожарной спасательной части Николай Рунов. Депутаты районного Совета отдали предпочтение Е. Грибову. Срок его полномочий составит пять лет. Напомним, в 2025-м глава района Елена Петухова, проработав на должности меньше года, сложила полномочия. Предыдущий руководитель муниципалитета Алексей Целищев стал заместителем министра национальной политики Коми.



Норкин избавился от приставки



Депутаты Совета МР «Ижемский» вновь избрали его главой муниципалитета.

С 25 сентября 2026 года И. Норкин был временно исполняющим полномочия главы – руководителя администрации Ижемского района. Теперь депутаты Совета избавили его от приставки «врио». Норкину 57 лет. С 2011 по 2015 годы он уже был руководителем администрации Ижемского района. Затем пять лет занимал должность замглавы администрации Печоры. С 2020 года вновь возглавил Ижемский район.



Рыба есть, но мало



Предприятия Коми вырастили почти три тонны рыбы. Это незначительный показатель, так как общий объем потребляемой рыбы жителями региона составляет в год почти 18 тысяч тонн.

По данным Минсельхоза Коми, в республике действуют семь рыбоводных хозяйств. Аграрии, занятые в аквакультуре, жалуются, что высокая себестоимость производства снижает рентабельность бизнеса.



Жарим зерна и продаем



Раньше республика экспортировала в основном лес, теперь кофе, ягоды и грибы.

По итогам 2025 года план по экспорту перевыполнен более чем в два раза, сообщает Минсельхоз Коми. Плановые объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2030 году достигнуты уже в 2025 году. Основная поставка на экспорт – кофе жареный и дикоросы.



За долги могут вырубить



Возобновить после отключения подачу электроэнергии теперь будет дороже.

Если задолженность за электроэнергию превышает два норматива потребления, АО «Коми энергосбытовая компания» прекращает подачу электричества. Чтобы возобновить подачу электроэнергии, надо погасить долги, а потом заплатить еще 5 тысяч руб. (было 3 тысячи руб.) за подключение.

Еще десять фамилий



На этой неделе список уроженцев Коми, погибших в ходе СВО, вновь пополнился.

Среди них Сергей Топорков из Емвы, Игорь Суворов из Ухты, Дмитрий Безносиков из Микуня, Дмитрий Фролов из Сыктывкара, Владислав Бояркин из поселка Верхняя Максаковка, Константин Бицадзе из Корткеросского района, Артем Аншуков из села Кослан Удорского района, Дмитрий Тихонов из села Объячево Прилузского района, Александр Тарабукин из села Кужба Усть-Куломского района, Борис Иванов из села Нювчим Сыктывдинского района.



Нейросеть «выучит» коми



Центр языковых технологий работает над наполнением голосового переводчика с коми на русский и обратно.

С 2025 года коми язык доступен в «Яндекс Переводчике», тогда же началось обучение отечественной нейросети «ГигаЧат». Об этом на встрече со СМИ рассказал министр национальной политики республики Роман Носков. В 2026-м планируют завершить работу над мобильным приложением. 2 февраля на площадке Дома дружбы народов стартует новый сезон работы курсов по изучению коми языка. Запись еще идет.



Кубик уехал в Салехард



Экс-руководитель Колледжа искусств Коми стал замдиректора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, Степан Кубик семь лет возглавлял Республиканский колледж искусств, а до этого много лет руководил отделением дизайна этого учебного заведения.



Признали «Лучшим субъектом»



Коми заняла первое место по итогам Всероссийского конкурса в номинации «Лучший субъект РФ по работе с институтами общественного самоуправления».

Награждение победителей состоялось на форуме местного и общественного самоуправления 23 января в Москве. В республике более 150 ТОСов – территориальных общественных советов, проекты которых направлены на благоустройство и организацию досуга населения.



Подряд на отлов бездомных



Администрация Сыктывкара готова потратить 2,5 млн рублей на отлов безнадзорных животных. На портале госзакупок опубликована соответствующая заявка, подрядчик будет определен 3 февраля.

В технической документации указано, что в перечень работ входят также оказание отловленным животным ветеринарной помощи. Собак должны будут стерилизовать, маркировать и выпустить на место отлова. В случае, если животное страдает от болезни или ведет себя агрессивно, подрядчик должен провести эвтаназию и захоронить труп.



6 тысяч оленей – на мясо



В Инте завершается кампания по забою оленей.

Для переработки уже заготовлено 150 тонн оленины. Всего же к началу февраля планируется достигнуть показателя в 200 тонн (это около 6 тысяч голов).



Жилье для узницы гетто



Суд обязал администрацию Сосногорского района предоставить жилье пенсионерке вне очереди.

Жительница поселка Керки пожаловалась в прокуратуру Сосногорска о нарушении ее жилищных прав. Было установлено, что заявительница является инвалидом 2-й группы и относится к категории несовершеннолетних узников гетто. В 2010 году ее поставили на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по территории сельского поселения Керки. Позже поселок вошел в городское поселение Сосногорск, но пенсионерку в очередь нуждающихся не включили. Прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию района обязанности предоставить заявительнице жилье вне очереди.