105 лет назад – 20 января 1921 года – в Усть-Сысольске прошло торжественное открытие Зырянского института народного образования (ЗИНО). Первый вуз города и всего Коми края начал работу в здании бывшего Духовного училища (сейчас здесь Национальная галерея Республики Коми).

В тот день в стенах, где еще недавно готовили священнослужителей, звучали молитвы и духовные песни, большевики распевали «Интернационал». А поэт-чекист Виктор Савин по случаю торжества прочел свои вирши «Коми институт».

«Много ли образованных людей среди коми? Очень мало, пять-шесть человек, – утверждалось в стихотворении (подстрочный перевод). – Коми народ должен сказать «спасибо» советской власти… Пусть Коми земля засияет!»

Насчет «пяти-шести человек» товарищ Савин, конечно, загнул. Но был прав в том, что учителей надо готовить в вузе.





ЗИНО стал ПИНО



Первым ректором ЗИНО стал один из инициаторов его создания – коми ученый-энциклопедист Алексей Сидоров. Еще весной 1919 года он поднимал идею открыть в Коми крае свой вуз.

В институте готовили специалистов по трем направлениям: учителей для школ (для детей и взрослых), а также работников культпросвета. При вузе действовал рабочий факультет и научно-исследовательский отдел по изучению языка и культуры народа коми. В учебный план были включены такие дисциплины, как государство и религия, социология, музееведение, математика, история культуры, русская литература, коми язык, практика зырянского театра и другие. Помимо учебной работы велась методическая, научная и воспитательная.

Просуществовал ЗИНО недолго – около года. Уже в 1922 году институт преобразовали в Практический институт народного образования (ПИНО), главным направлением которого стало повышение квалификации учительских кадров. А в 1923 году ПИНО был преобразован в Педагогический техникум.

21 февраля 1932 года на базе техникума открылся Коми педагогический институт, в состав которого вошли многие преподаватели Зырянского института народного образования. 21 февраля 1932 года его первые студенты пришли на занятия в новое здание, и эта дата стала считаться днем рождения вуза. Хотя официальное разрешение на его открытие было дано 18 ноября 1931 года.

С 1932 по 2014 годы институт подготовил около 30 тысяч специалистов-педагогов, из них более1200 впоследствии были удостоены почетного звания заслуженного учителя республиканского и всесоюзного (всероссийского) уровня.

NB! ____________________________________________________________

Среди выпускников КГПИ есть не только учителя, но и государственные, общественные деятели, писатели, журналисты, ученые.

_________________________________________________________________



Смена прописки



Изначально учебный корпус пединститута располагался в двухэтажном здании постройки 1928 года на перекрестке улиц Пушкина и Советской (с 1992 года в этом здании находится Женская гимназия). Здесь была дюжина комнат, небольшой зал, аудитории, лаборатория и кабинеты. Летом 1932 года вузу передали здание бывшего Духовного училища. Кабинетов стало больше, открылись три лаборатории, библиотека.

В 1938-м вуз получил новый корпус на улице Коммунистической. Учебный корпус построили на пустующей горке за городом по проекту архитектора Минина в стиле постконструктивизма. Пединститут переехал в новое здание 6 апреля 1938 года. Первый этаж отвели для преподавателей и административно-технического персонала, остальные – для занятий. В 1939 году для студентов построили общежитие по улице Советской.



Трагедия ректора № 1



Первым ректором стал Александр Богданов, участник Первой мировой войны, первый коми учитель с высшим педагогическим образованием, он был одним из организаторов Общества изучения Коми края, ответственным редактором журнала «Коми му».

В декабре 1933 года Александр Богданов неожиданно покончил с собой. Скорее всего, предчувствовал, что за ним «скоро придут». В свое время он критиковал советскую власть, в частности, за комбеды. В предсмертной записке педагог написал: «Надо мною довлеет мое прошлое». На самом деле над ним довлели карательные органы – по всей стране уже начались чистки среди интеллигенции, аресты и политические процессы.



Педагоги «в загоне»



21 февраля 1932 года на открытии Коми пединститута присутствовало 12 преподавателей и 122 студента. В институте было три отделения: химико-биологическое, физико-математическое (техническое) и общественно-литературное. Учебные планы тогда составлялись на три года. В 1935 году отделения преобразовали в четыре факультета: физико-математический, естествознания, исторический и языка и литературы (филологический).

Состав первых студентов был разномастным. Только у 81 процента абитуриентов имелось законченное среднее образование. Среди первого набора оказались даже учителя со стажем, но без образования.

Осенью 1933 года на первый курс смогли принять только 67 человек при плане 120. Это было связано с непопулярностью учительской профессии среди молодежи. На ХVI съезде партии в 1934 году Иосиф Сталин заявил, что «педагогические факультеты все еще находятся у нас в загоне. Это большой недостаток, граничащий с нарушением интересов государства. С этим недостатком надо обязательно покончить» .

К 1940 году в КГПИ обу-чалось уже 800 человек. Для увеличения выпуска учителей в 1930-е годы в институте было организовано заочное обучение. С 1935 года на базе трех отделений вуза были созданы четыре факультета: физико-математический, естествознания, филологический (языка и литературы) и исторический. Одним из первых выпускников вуза стал писатель Василий Юхнин.



При свете керосинок



Становление института выпало на трудные годы. Не было учебников, тетрадей, письменных принадлежностей. Студенты сшивали самодельные тетради, лекции записывали карандашами. Электрическое освещение было слабое, поэтому на столах стояли керосиновые лампы. Были сложности с продуктами, обувью и одеждой. Стипендию не платили до 1934 года.

Зато профессорско-преподавательский состав был прикреплен к закрытым столовым и распределителям и получал улучшенный спецпаек. Помимо приглашенных научных работников из Москвы и Ленинграда в педсостав института вошли некоторые сотрудники педтехникума (бывшего ЗИНО). В числе первых преподавателей были известные ученые Георгий Старцев, Василий Лыткин, Михаил Богомолов, Алексей Сидоров. Преподавателями пединститута в разные годы были ученые: Василий Базанов, Дмитрий Бубрих, Павел Виттенбург, Василий Дембовецкий, Александр Попов.

В 1936 году пединститут выпустил своих первых студентов. С 1936 по 1941 годы в школы республики пришли около 800 дипломированных специалистов, подготовленных в КГПИ. Многие из выпускников тех лет в годы войны защищали Родину, четверо из них стали Героями Советского Союза.

Факт ______________________________________________________

С осени 1941 года по июль 1944-го в здании пединститута работал эвакуированный из Петрозаводска Карело-Финский государственный университет (ныне Петрозаводский государственный университет).

______________________________________________________________



Вы чьи, кирпичи?



Первый корпус Коми государственного пединститута являлся одним из старейших кирпичных зданий в Сыктывкаре. Говорят, что для завоза кирпича сюда от кирпичного завода протянули временную узкоколейку. По другой версии, использовали крепкие кирпичи от разрушенных городских храмов.

Столица застраивалась, и здание оказалось в центре города. Студенты обучались здесь до 2016 года. К этому времени пединститут вошел в состав Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина и стал корпусом № 10 этого вуза. Несколько лет назад здание признали аварийным. Его снесли и на том же месте возвели новый корпус. Фасад после реконструкции остался узнаваемым, но площадь помещений значительно увеличилась, а здание выросло до семи этажей.

В 1966 году был построен второй корпус КГПИ. Тогда в корпусе №1 остались филфак, инфак и факультет педагогики и методики начального образования. В 1977 году возвели еще один корпус, который занял индустриально-педагогический факультет КГПИ.

С 1990 по 2014 годы в составе института действовали очное и заочное отделения, восемь факультетов: географо-биологический, филологический, иностранных языков, физико-математический, педагогики и методики начального образования, технологии и предпринимательства, дополнительных педагогических профессий, дополнительного профессионального образования. В 1991 году при институте был создан Коми республиканский лицей-интернат очно-заочного обу-

чения для одаренных детей из сельской местности.

14 февраля 2013 года приказом Минобрнауки России в результате реорганизации Коми государственный педагогический институт был присоединен к Сыктывкарскому государственному университету.

Кстати _____________________________________________________

Сегодня в столице Коми три вуза: Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина (СГУ), Сыктывкарский лесной институт (СЛИ), Коми республиканская академия государственной службы и управления (КРАГСиУ).



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.