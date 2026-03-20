В Печоре случилось то, о чем последние несколько лет с тревогой говорили местные жители. Старое здание морга при Центральной районной больнице, помнившее еще 1972 год, не выдержало времени. На этой неделе там частично обрушилась стена.

К счастью, обошлось без пострадавших. Но для небольшого города, где ритуальные вопросы всегда стоят остро, это ЧП обернулось логистическим ребусом. Сегодня тела умерших печорцев, чтобы пройти необходимые процедуры, везут за 250 километров – в Ухту.



Ждали шесть лет



История эта тянется как минимум с 2021 года. Уже тогда здание патологоанатомического отделения называли «катастрофическим». В Минздраве Коми, комментируя ситуацию, использовали более мягкую формулировку – «ограниченно-работоспособное состояние». Но сути это не меняло: коробка старела, а вместе с ней росло и беспокойство людей.

Сначала речь шла о капитальном ремонте. Но, прикинув стоимость работ и износ конструкций, в правительстве республики решили, что дешевле и надежнее поставить новое модульное здание. Идея звучала здраво: быстровозводимые конструкции сегодня ставят и под ФАПы, и под амбулатории.

В декабре 2022 года нашли подрядчика, который за 21,4 миллиона рублей (при стартовой цене 27,1 млн) обязался построить современный модуль за 120 дней. В проекте значились и гистологические лаборатории, и секционные залы, и кассетные холодильники — все, как положено. Строительство завершили в срок. Но именно тогда выяснилась досадная деталь: коробка есть, а пользоваться ею нельзя.



Парадоксы подключения



Как позже объяснили в Минздраве, новое здание оказалось фактически отрезанным от коммуникаций. В соцсетях тут же появились едкие комментарии про отсутствие канализации: мол, врачам пришлось бы мыть руки в соседнем травмпункте. Официально проблема звучит солиднее – не удалось подключить инженерные сети.

Чтобы решить вопрос с подключением, объявили аукционы. Но они не состоялись. Причем три раза подряд. Причина банальная – не нашлось подрядчиков, готовых взяться за эту работу. В ведомстве признают: есть сложности, сейчас ведут переговоры с потенциальными исполнителями из других городов.

А старое здание, которое продолжали эксплуатировать, потому что новое стояло «мертвым грузом», в итоге рухнуло. В Минздраве уточняют: обрушилась именно кирпичная кладка стены, кровля устояла. Но здание, и без того аварийное, окончательно признано непригодным.



250 километров



Пока чиновники ищут подрядчиков для подключения сетей, жизнь берет свое. Транспортировка тел в Ухту, по заверению министерства, процесс не критичный. Там напоминают: раньше из отдаленных деревень и поселков (а Печора – это еще и Кожва, и Каджером) покойников возили и за сотню километров. Схема, дескать, отработана.

Но для родственников, которые и так переживают горе, поездка в другой город — это дополнительные расходы и нервы. Да и для следственных органов, если речь идет о криминальных смертях, оперативность важна. Понятно, что «логистика не критична» с точки зрения бюрократической процедуры, но для обычной семьи, оформляющей похороны, любое расстояние становится испытанием.

В Минздраве Коми дают сдержанный прогноз. Новое модульное здание уже стоит на месте. Как только решат проблему с сетями и проведут все необходимые работы, оно получит лицензию. Ориентировочный срок – сентябрь 2026 года.

Получается, что Печоре, которая первой в республике столкнулась с таким резонансным обрушением социального объекта, придется много месяцев жить в режиме «удаленного доступа» к патологоанатомическим услугам.

В Печоре сегодня в последний путь провожают по-новому: сначала в Ухту. А старый морг, рассыпавшийся под тяжестью лет, останется теперь не только в памяти горожан, но и в судебных исках, которые, скорее всего, последуют. Ведь обещали отремонтировать еще в

2021-м. Но дождались только обрушения.



Нина АНАНИНА.