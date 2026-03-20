По информации МВД по Коми, на 1 января 2026 года в республике находились 4068 иностранных граждан и лиц без гражданства. Основная часть мигрантов живет в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Воркуте. Это преимущественно уроженцы Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. Главная цель их прибытия – трудовая деятельность.



Первые «звоночки»



1666 мигрантов находятся в республике, имея вид на жительство, 178 — по разрешению на временное проживание. Немало иностранцев работают на основании патентов. Такие заняты преимущественно в сфере строительства. Высококвалифицированных иностранных специалистов в регионе всего 19 человек.

Отметим, что с этого года Правительство РФ ввело ограничения на трудоустройство иностранных граждан, снижая допустимую долю мигрантов в строительстве, сельском хозяйстве, перевозках, а также по некоторым другим видам экономической деятельности, включая общепит.

Принимаемые меры, как заверяют чиновники, направлены, главным образом, на защиту внутреннего рынка труда и приоритетное трудоустройство граждан РФ. Однако первые «звоночки» этих ограничений уже слышны. Очередей из россиян, желающих устроиться работать на стройки, в бригады дорожных рабочих, на кухни ресторанов не появилось, а вот вакансий после начавшегося оттока мигрантов (в том числе их принудительного выдворения) заметно прибавилось.



Рестораторы против



Недавно в Коми чуть было не вспыхнул скандал, который, к счастью, удалось предотвратить. Речь идет о проекте указа главы «О некоторых вопросах трудовой деятельности иностранных граждан на территории Республики Коми», который, в частности, предполагал запрет иностранным гражданам работать в учреждениях общепита. Владельцы местных кафе и ресторанов забили тревогу, опасаясь, что многим из них придется просто закрыть свой бизнес. Известно ведь, что классных поваров (особенно если готовятся блюда национальной кухни) в республике, что называется, днем с огнем не найдешь.

Аккурат перед новогодними праздниками рестораторы, владельцы кафе и столовых из Сыктывкара, Печоры, Усинска и Ухты направили коллективное обращение президенту Торгово-промышленной палаты Коми Юрию Колмакову. Бизнес просил срочно вмешаться, поскольку документ уже находился на подписи у главы республики и мог создать серьезный кадровый кризис. Ю. Колмаков поднял этот вопрос в Госсовете Коми и на уровне правительства региона. Проект указа был направлен на дополнительное рассмотрение.

«Наш бизнес живет в ежедневном стрессе, в том числе в связи с повышением налоговой нагрузки. Не надо лишний раз нервировать бизнес», – заявил президент ТПП Коми. «Прислушаться и не усугублять», – поддержал его позицию и председатель КРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора России» Игорь Киселев.

К слову, из 89 субъектов РФ нормативно-правовые акты, направленные на установление запрета в общепите, приняли только 8. Куда торопиться? Условно говоря, если сегодня «попросить на выход» всех поваров ресторана «Гранат», то завтра столица республики лишится одной из лучших своих точек питания.

Ключевое обсуждение состоялось 2 марта на заседании республиканской межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов. Там господин Колмаков представил позицию предпринимательского сообщества. Он отметил, что иностранные сотрудники в общепите – это не прихоть бизнеса, а вынужденная мера из-за дефицита специалистов. Кроме того, в случае запрета лишиться работы могут не только трудовые мигранты. Закрытие предприятий приведет к сокращению персонала. Жители республики могли бы реально столкнуться не только с закрытием ресторанов, но даже с сокращением обычных столовых на предприятиях.

По итогам обсуждения комиссия приняла решение исключить сферу общественного питания (ОКВЭД 56) из проекта указа. Однако вопрос полностью не снят с повестки. Для контроля за ситуацией ТПП Коми планирует регулярно проводить на своей площадке рабочие встречи с представителями отрасли, чтобы следить за соблюдением законодательства.



Два «лимона» на выдворение



В этом году для нужд регионального Управления федеральной службы судебных приставов на оказание услуг по приобретению авиабилетов для иностранного гражданина и лиц без гражданства запланировано примерно 1,9 млн рублей федеральных денег. Подрядчик, с которым будет заключен договор, должен будет обеспечить восемь видов услуг: бронирование проездных документов с учетом их стоимости, оформление авиабилетов международного сообщения и сверхнормативного багажа, возможный возврат и переоформление билетов.

Задача судебных приставов из отделения спецназначения – доставить иностранцев из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Ухте до пунктов пропуска через государственную границу, которые находятся в аэропортах Внуково, Шереметьево, Пулково.



Египетский цирюльник



Работодатели получают штраф за нарушение законодательства в сфере миграции.

В феврале этого года Печорский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, в отношении жителя Печоры. Установлено, что индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с гражданином Египта, который был принят на работу в кафе поваром. При этом работодатель не предоставил соответствующее уведомление в миграционную службу в течение трех рабочих дней со дня заключения трудового договора с иностранным гражданином и был наказан штрафом в 200 тысяч рублей.

А чуть ранее в Ухте полиция вычислила парикмахера-нелегала. Им также оказался гражданин Египта, который трудился без разрешительных документов. Цирюльника оштрафовали на 6 тысяч рублей и назначили ему принудительное выдворение за пределы России.

Всего, по информации УФССП по Коми, за прошлый год приставы проводили на родину в штатном режиме 65 мигрантов. Самый старший по возрасту мужчина – 1965 года рождения – вернулся в Армению, самый молодой – 2006 года рождения – улетел в Узбекистан. Всем подвергнутым выдворению въезд в Россию запрещен в течение пяти лет.



Игорь ВОЛКОВ.