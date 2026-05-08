4 мая в Сыктывкаре на улице Коммунистической, возле здания ПАО «Сбербанк», многодетная мать провела одиночный пикет. Цель – привлечь общественное внимание к безвыходной ситуации, в которой оказалась она и еще 35 семей.



Вместе с детьми Ирина ютится в аварийном доме, подлежащем сносу. В 2023 году ее семья взяла кредит (4 млн рублей) на строительство жилого дома в окрестностях Сыктывкара. Сбербанк одобрил заявку, проверил документы на землю и перевел деньги. Началось строительство, в которое были вложены немалые силы и средства.

Как потом оказалось, получить такое разрешение было невозможно, потому что земельный участок для строительства в сыктывкарском местечке Ручек-ты находится на землях сельскохозяйственного назначения за пределами границы города. Это полевая земля, где по закону строить жилье нельзя.

«А теперь – самое страшное, – рассказала Ирина, у которой на иждивении 8 (!) детей. – Сбербанк заявил, что раз мы не предоставили в срок документы о регистрации дома (которые мы никогда не смогли бы получить из-за статуса земли), то мы нарушили условия льготной ипотеки. Льготная ставка (8% годовых) была повышена аж до 18,5%».

Получается замкнутый круг: банк дал деньги на строительство на участке, где строить нельзя, а многодетная семья теперь вынуждена расплачиваться за дом, который не может оформить.

В «кредитной ловушке» оказались еще 35 семей, построивших дома на том же земельном участке. Они залезли в долги, а теперь их могут в судебном порядке заставить снести новостройки. Сейчас отчаявшиеся люди готовят обращение к Владимиру Путину.