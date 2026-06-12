4 июня мини-футбольный клуб «Ухта» стал двукратным чемпионом страны, а 8 июня появилась информация о том, что команда прекращает свое выступление в Суперлиге из-за финансовых проблем.

Причины столь неожиданного решения были неочевидными, но теперь выясняется, что о них просто особо не распространялись. Зачем заранее расстраивать болельщиков, которые сегодня есть у «Ухты» не только в Коми, но и по всей стране.



«Плохая новость»: деньги кончились



Бизнесмен и президент клуба Виталий Габуев 8 июня выступил с заявлением в адрес болельщиков (назвал его «плохой новостью»), в котором все разложил по полочкам: «В силу того, что значительно уменьшилось количество денег, которые зарабатываем, и мои возможности финансировать клуб, я решил приостановить наше участие в Суперлиге. Оставить только дублирующий состав в Высшей лиге.

Почему объявляю об этом сейчас? Потому что руководящим органам Суперлиги нужно формировать календарь, проходить лицензирование. Мы могли бы попозже объявить, но, чтобы не создавать никому проблем, делаем это сейчас.

Мы вообще не планировали такое развитие событий, но при этом ситуация ухудшалась не только в течение этого сезона, а уже год-полтора. Нам удалось дотянуть до этого сезона и, надеюсь, порадовать вас вторым чемпионством. У нас были запланированы подписания на следующий сезон – и иностранцев, и не иностранцев. Будем разбираться, как-то пристраивать ребят. Все обязательства перед ребятами, которые у нас еще остаются, мы будем, безусловно, выполнять. Может быть, что-то будет растянуто во времени.

Хочу сказать, что в этой ситуации есть наверняка часть моей вины. Я неправильно, может быть, как-то рассмотрел перспективы, неправильно занимался какими-то бизнесами. Но думаю, что ситуация не только связана с моей виной. У нас вообще в стране ситуация такая, что все доходы падают, все затраты растут. И вот это явилось причиной падения доходов, которое привело к таким последствиям», – сказал Виталий Габуев.



Спорт и бизнес



Что еще важно отметить в заявлении. Президент клуба пообещал сохранить и развивать местные футбольные таланты, подтягивать к спорту молодежь. Со временем воспитанники ухтинской школы футбола смогут усилить другие команды Суперлиги.

Можно ли считать закономерным столь грустный финал «Ухты»? Вполне. Ведь в российском спорте элитные команды держатся на энтузиазме и деньгах крупных бизнесменов, на поддержке государства через бюджетные вливания. Конечно, это все не очень здорово, поскольку профессиональный спорт должен сам себя окупать. Но в этом плане нам пока рано тягаться с развитыми странами, да и болельщики российские по большей части не очень-то и богатые, на них денег не заработать.

По поводу упомянутых выше казенных денег есть один важный момент – губернаторы отдельно проговаривают в высоких московских кабинетах вопросы финансирования своих региональных спортивных команд. Поэтому никто не удивляется тому, что глубоко дотационные южные республики имеют свои богатые профессиональные футбольные клубы и могут позволить приглашать игроков за совершенно фантастические деньги.



В хоккее – не лучше



В нашей северной глубинке все устроено гораздо проще. Так, к примеру, небольшие бюджетные средства выделяются сыктывкарскому «Строителю», играющему в хоккей с мячом во второй по значимости лиге.

Для сыктывкарской команды это сегодня потолок, поскольку нет финансов для перехода в главный спортивный турнир для команд по хоккею с мячом, где она участвовала на протяжении нескольких десятилетий (до 2022 года), становилась даже призером. Каких-то перспектив роста в спортивном плане не видно даже в отдаленном будущем. Зато осталась спортивная школа, воспитанники которой уезжают за хоккейным счастьем в другие регионы.



«Звезды» уехали, долги остались



Напомним, что 20 апреля свою последнюю игру провела женская баскетбольная команда «Ника-Лузалес» из Сыктывкара. В 2020 году команда впервые сыграла в премьер-лиге чемпионата страны.

История клуба после того, как шефство над ним взял бизнесмен Руслан Семенюк, вышла короткой, но яркой: лучший результат – второе место в сезоне 2023/2024, есть опыт выступлений в Кубке Европы. Понятно, что солидные результаты были достигнуты за счет приезжих звезд, в том числе и иностранных (в прошедшем сезоне играли девушки из США и Бразилии), а их услуги стоят очень и очень дорого.

Руслан Семенюк не ссылается на финансовые проблемы, но они, как говорится, у всех на виду. Согласно официальным данным, долг клуба по налогам составляет более 15 млн рублей, счета заморожены. Увы, тут все ясно. Также ясно, что бюджет республики не возьмет на себя расходы на содержание клуба.



Последняя команда



Таким образом за короткое время Республика Коми лишилась сразу двух своих представителей в первенствах страны в игровых видах спорта. Осталась только «Новая генерация» в Суперлиге по мини-футболу (выступает там с 2009 года, лучший результат 7 место в сезоне 2020/2021). В прошедшем сезоне команда заняла скромное 11 место, в прошлом году была на 10.

«Новая генерация» на сегодняшний день держится в Суперлиге в основном благодаря спонсорской поддержке Сыктывкарского ЛПК. Надо понимать, что деньги идут и на дублирующий состав, и на академию, в которой занимаются дети от 3 до 10 лет. В общем, расходов много, как у всех профессиональных спортивных клубов. Сегодня на содержание клуба деньги есть, но завтра может все резко измениться. К плохим новостям, к сожалению, мы уже начинаем привыкать.



Сергей МОРОХИН.