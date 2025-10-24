Шестнадцать тысяч «заложников»Глава кабинета министров Коми не считает приоритетным вопрос о переселении северян

Назначение Дмитрия Братыненко председателем правительства Республики Коми ожидаемо не было гладким. Его кандидатуру не поддержали депутаты парламента от КПРФ, посчитавшие, что у него нет конструктивной позиции по решению застарелой проблемы – переселению пенсионеров и инвалидов из Воркуты и Инты куда-нибудь южнее.

Конечно, коммунисты никак не могли повлиять на итоги голосования по кандидатуре Дмитрия Братыненко, поскольку их в парламенте всего двое. Тем не менее, именно проблема переселения северян оказалась самой резонансной, поскольку не решается десятилетиями. И впереди не видно никакого просвета, да и, похоже, никто его не ищет, кроме общественников и оппозиции.





Очередь на 150 лет



Владимир Жарук.

На сессии Госсовета Коми, прошедшей 21 октября, и перед ней тему переселения 16 тысяч северян (12 тысяч из них пенсионеры) в «сто первый» раз озвучивал депутат из Воркуты (фракция КПРФ) Владимир Жарук, возглавляющий общественную организацию «Заложники Крайнего Севера». Дмитрий Братыненко каждый раз отвечал вполне конкретно и очень прямолинейно: «Исходим из того, что есть…».

То есть если федеральный центр ежегодно выделяет средства на переселение чуть больше ста семей, проживающих в Коми (переселение такими темпами может растянуться на 150 лет), то мы ничего поделать не можем, нет у нас финансовых возможностей изменить безнадежную ситуацию. И вообще, Арктику надо развивать, а не переселять людей. «Вы хотите, чтобы мы освободили эти территории?» Встречный вопрос, адресованный Владимиру Жаруку, прозвучал даже угрожающе.

Видимо, для большей убедительности был зачем-то упомянут еще и Владимир Путин. Хотя лучше бы господин Братыненко этого не делал. Ведь в отличие от нашего чиновника, президент страны выступает как раз за то, чтобы ускорить темпы переселения северян. Об этом он заявлял неоднократно, в том числе на своей «прямой линии» с населением.



Рабочий вариант



Путин у нас сегодня как Заратустра – на него все ссылаются. Но приводить мнение главы государства надо все же корректно. Как говорится, не плюй в первоисточник.

А первоисточник, то бишь ВВП, еще в декабре 2023 года ответил на вопрос журналиста из Коми о переселении. Собственно, это был даже не вопрос, а предложение: ускорить решение проблемы можно путем строительства в южных районах Коми жилья под переселение тех же воркутинцев и интинцев. Всего-то нужно властям Коми – это предоставление федеральным центром кредита региону.

То есть просим помочь, но деньги вернем. Вполне рабочий вариант, причем поддержанный главой государства. По крайней мере так можно расценить его слова о переселении наших северян: «…Что касается переселения внутри. Да, это вполне возможно. Мы с руководителем республики переговорим. С правительством тоже переговорю на этот счет. Кредиты – тоже непростая вещь. Но это, возможно, более мягкая форма содействия региону и не настолько обременительная для Минфина, хотя это тоже определенное обременение. Но надо подумать и попробовать реализовать. А что касается того, чтобы сосредоточить внимание на льготных категориях – это тоже правильно. Обязательно это обсудим с правительством. Спасибо вам за предложение», – подытожил Владимир Путин.



200 «бумажных» домов



Как дальше развивались события? А дальше – тишина. Республиканские чиновники во главе с Владимиром Уйбой после упомянутой «прямой линии» вообще стали игнорировать тему переселения северян на юг Коми, хотя раньше охотно говорили о новом поселке для воркутинцев в Сысольском районе. Где же тот коттеджный поселок на 200 домов из клееного бруса?

Зато Москва не забыла о переселении северян. Через пару месяцев после памятной «прямой линии» появилось официальное сообщение, размещенное на сайте Кремля. «Представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, рассмотрев вопрос о выделении субъектам Российской Федерации дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для осуществления переселения граждан в пределах одного субъекта Российской Федерации…»

Ответственный за выполнение поручения президента – председатель правительства РФ Михаил Мишустин, срок исполнения – 1 марта 2024 года.

В сообщении Республика Коми не упоминается, но это даже и не важно. Вариант решения жилищных проблем северян, предложенный Желтым домом, нашел отклик в высших коридорах власти. Осталось лишь проработать детали.



«День сурка»



Однако Кремль, похоже, так и не дождался конкретных предложений от Коми. Во всяком случае по официальным каналам. Не проводились хотя бы формальные обсуждения ни в Госсовете РК, ни с жителями Воркуты и Инты.

Не исключено, что из Москвы затем пришла негласная «указивка» для местных чиновников: не будировать тему переселения – уж больно она щекотливая, особенно с учетом бюджетного дефицита.

Проходит время, а ничего не меняется. Какой-то «День сурка» (коми вариант) вырисовывается: северяне жалуются на свою жизнь, на отсутствие внимания к их проблемам, а чиновники имитируют какую-то заботу о людях. Так и живем.



Сергей МОРОХИН.Сергей МОРОХИН.