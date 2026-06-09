Свадьба на площади

В День России, 12 июня, в Сыктывкаре пройдет «Свадьба года».

Эдуард и Евгения вступят в брак на церемонии, воссозданной на основе коми традиций. Обрядовая программа и официальная церемония бракосочетания пройдут на Стефановской площади. Эдуард родом из Усть-Вымского района, трудится на лесопромышленном предприятии. Евгения – лауреат Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.



Скорбные вести с полей сражений



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Михаил Бугуев, уроженец поселка Междуреченск Удорского района, Александр Самотейкин и Валентин Шучалин из Сыктывкара, Андрей Иванов из Инты, Михаил Филиппов из поселка Щельяюр, Олег Турков из села Летка, Владимир Шулепов из села Ношуль и Владимир Ашуров из села Черемуховка Прилузского района.



Месторождение – с молотка



Угольный разрез Верхне-Сыръягинский, что находится в 30 км от Воркуты, выставлен на аукцион. Начальная цена – 60 млн рублей.

Этот относительно небольшой (6 км в длину) участок является частью Юньягинского месторождения, где уголь можно добывать открытым способом.



Битум для ремонта дорог



На Петербургском экономическом форуме Коми и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает расширение поставок высокотехнологичных битумных материалов и применение современных инженерных решений при реализации дорожных проектов в республике. Современные материалы планируется использовать при реконструкции автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар, а также при ремонте мостовых сооружений через реки Вычегду, Турунъель и Евсявис.



СПИД не спит



На диспансерном наблюдении в Коми находится 3 493 ВИЧ-инфицированных.

В ходе недавней «прямой линии» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Татьяна Раевская сообщила, что в 2024 году в республике зафиксировано 285 новых случаев, в 2025 году – 250.



Клещи свирепствуют



В Коми клещи покусали с начала года уже почти две тысячи человек. Средний многолетний уровень превышен на 32%.

Наибольшее число пострадавших – жители Сыктывкара (718), Прилузского (216) и Усть-Вымского (161) районов. Присасывание клещей в 40% случаев произошло на придомовой территории, в 32% случаев – во время охоты, рыбалки, посещения лесных массивов, в 25% случаев – на дачных участках.

Малыша назвали Вовой



В семье ухтинского священника родился 14-й ребенок.

Малыш появился на свет 14 мая в 14.00. Радостную новость в соцетях сообщили сотрудники Республиканской детской клинической больницы. Грудничок сначала находился в отделении реанимации новорожденных, а сейчас его готовят перевести в палату для совместного пребывания с мамой. Супруга о. Иакова, настоятеля храма Архистратига Михаила, Елена поделилась, что беременность была непростой, но счастье от рождения новой жизни безмерно. Дни, проведенные в больнице, она вспоминает с благодарностью, а врачей назвала «ангелами в белых халатах». Отец Иаков про свою многодетность высказался так: «Покой нам только снится».



С места – в карьер!



Компания РУСАЛ начала добычу руды на территории Северных залежей Верхне-Щугорского месторождения.

По данным компании, общий объем запасов нового карьера превышает 32 млн тонн бокситов. Этого достаточно для обеспечения сырьем предприятий алюминиевой отрасли на ближайшие 25 лет. При этом качество руды здесь оценивается как более высокое по сравнению с рядом других участков рудника. Подготовка к запуску карьера велась на протяжении четырех лет. За это время были выполнены вскрышные работы, построены технологические дороги, закуплена современная техника.



«Водоканал» – банкрот



1 июня Арбитражный суд Коми признал Воркутинский водоканал банкротом и открыл конкурсное производство.

Сумма требований превышает 321 млн рублей.Одним из первых с заявлением о включении в реестр требований кредиторов обратилось УФНС с суммой требований более 222,5 млн рублей. Это 207,1 млн рублей долгов по налогам, 15,3 миллиона пеней, 5,2 тысячи рублей штрафа. Ранее свои требования заявили: Минприроды Коми (более 22 млн основного долга и более 2 млн пеней) и АО «Коми энергосбытовая компания» (более 43 млн) и др. Мэр Воркуты Игорь Гурьев пообещал, что задолженность по зарплате перед работниками МУП «Воркутинский водоканал» и МУП «Северные тепловые сети» будет погашена.



40 миллионов алиментов



Накануне Дня защиты детей приставы усилили претензионную работу.

В течение двух недель в ежедневных рейдах участвовали 37 судебных приставов-исполнителей. И вот таких результатов они добились: взыскано 40 млн 203 тыс. рублей алиментов; в рамках исполнительных производств арестовано 5 транспортных средств и 6 объектов недвижимости; вынесено 18 постановлений о временном ограничении на пользование должником специальным правом; вынесено 106 постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.



Деньги есть, ловить некому



Администрация Воркуты ищет организацию, которая займется отловом и содержанием бездомных собак.

На портале госзакупок размещена заявка по обращению с животными без владельцев во 2 полугодии 2026 г. Начальная стоимость закупки составляет 2,5 млн рублей. Организации, желающие принять участие в аукционе, могут подать документы до 15 июня. 17 июня конкурсная комиссия определит подрядчика, который должен будет приступить к работам 1 июля. В комплекс услуг входит: отлов, транспортировка, ветеринарный осмотр, стерилизация и содержание безнадзорных собак и кошек, а также возвращение их в прежнее место обитания. Если животное проявляет агрессию или болеет бешенством, то контрактом предусмотрена эвтаназия с последующей утилизацией трупа.​​



Доить коров будут роботы



В селе Шошка Сыктывдинского района завершается создание «Умной фермы».

Проект реализует ООО «Сыктывдинское» под управлением Сыктывкарского молочного завода. На предприятие уже доставлены две роботизированные доильные установки. Запуск фермы намечен на август.