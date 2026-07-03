«Яблоки снова на скамьях. Вернули, как и обещали», – сообщил на этой неделе через социальные сети столичный градоначальник Максим Мартышин. Речь идет о той самой «Яблоневой аллее», которую два года чиновники подавали как будущую уникальную зону отдыха.

Но пока что вся «уникальность» сводится к тому, что на аллее вандалы периодически выламывают «металлические яблоки», в последний раз это случилось в марте этого года. Вот как раз об этих «яблоках», которые по идее должны дополнять красоту зоны отдыха, и говорил М. Мартышин. Теперь, чтобы их больше не крали (остается загадкой, зачем это делают подростки, вероятно, по глупости), установлено ограждение, а еще ведется видеонаблюдение.

Теперь за «металлические яблоки» можно не беспокоиться, а вот насчет всего остального есть вопросы.



50 миллионов – на зелень



В 2024 году чиновники решили, что между улицами Интернациональная и Ленина, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», должен появиться «чудо-сад». Здесь планировалось высадить 539 зеленых насаждений: яблони, клены, стефанандры, пузыреплодники и так далее.

Но в итоге вышла какая-то ерунда. Саженцы деревьев длительное время (на жаре) просто валялись на улице, превращаясь в «веники». По этому поводу горожане возмущались, а чиновники, как обычно, отмалчивались. Хотя было о чем рассказать. Например, что за умники догадались завозить сюда на Север саженцы из Туркмении. Изначально было понятно, что они здесь не приживутся.

В итоге из полузаброшенного пустыря не получилось настоящей «Яблоневой аллеи». Подрядчики вроде как были наказаны, их даже на какое-то время отлучили от государственных заказов. Но что с этого рядовым горожанам? О том, сколько было потрачено средств на так называемую «Яблоневую аллею», администрация Сыктывкара не распространяется, но в разных источниках называется цифра в 50 миллионов рублей, причем сами чиновники ее никак не комментируют и не опровергают. Сразу отметим, что значительная часть от указанной суммы ушла на обновление ветхих коммунальных сетей, чтобы в будущем минимизировать возможные ремонтные работы в зоне отдыха.



Деньги освоены, забудьте?



В прошлом году, когда стало ясно, что чиновникам попросту наплевать на «Яблоневую аллею», Максим Мартышин только приступил к временному исполнению обязанностей градоначальника. Была какая-то надежда, что нынешней весной он вплотную займется аллеей и на ней посадят пусть не 539 зеленых насаждений, но хотя бы несколько десятков. Но нет даже намеков, что здесь будут проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

Хотя откуда взяться переменам и озеленению, когда все средства уже освоены, отчеты по выполнению регионального проекта по формированию комфортной городской среды одобрены. Так что «Яблоневая аллея» по бумагам есть, а по факту ее нет, по крайней мере, в том виде, в котором она задумывалась.

И еще одно важное наблюдение. На месте аллеи раньше росли дикие яблони, местные жители их защищали от рубки как могли, мотивируя это тем, что из затеи чиновников, как обычно, ничего путного не выйдет. Так и вышло.

И все-таки на «Яблоневой аллее» сегодня можно увидеть плодоносящую яблоню, но только дикую – ту, до которой два года назад не дотянулся топор.



Сергей ПАВЛОВ.