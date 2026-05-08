Трагедия на пилораме

В Корткеросском районе погибли трое мужчин.

29 апреля в балке на территории пилорамы, расположенной в селе Пезмег, в результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар, в котором погибли три человека, временно проживавших в этом помещении. Предварительной причиной пожара стало неосторожное курение. По уголовному делу назначена судебная экспертиза.



Разбил лобовое стекло



Ухтинец приехал в Сосногорск в гости к знакомой, но застал ее в компании другого мужчины.

В полицию Сосногорского района обратился местный житель с заявлением о повреждении принадлежащего ему автомобиля. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Ухты. Заметив во дворе дома машину соперника, мужчина запустил в нее камнем. Предварительная сумма ущерба – 30 тысяч рублей. С подозреваемого взята подписки о невыезде.



Печорца зарезали возле дома



В Печоре прохожие обнаружили у подъезда жилого дома по ул. Социалистической мужчину с телесными повреждениями. Пострадавший – 50-летний местный житель – скончался в карете «скорой».

Сотрудники угрозыска установили личность причастного к преступлению. Предварительно установлено, что между погибшим и 36-летним подозреваемым произошла ссора. Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес мужчине ножевое ранение в грудь, после чего скрылся. Оперативникам удалось задержать его на съемной квартире.



Ухтинка предстанет перед судом



В суд направлено дело 50-летней ухтинки, которая, будучи пьяной, подожгла коляску на первом этаже дома, из-за чего два человека погибли.

В результате возгорания находившегося в подъезде имущества 46-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые покинули квартиру и спускались по лестнице к выходу, погибли от отравления угарным газом. 20-летняя жительница дома и ее малолетняя дочь получили ожоги. Кроме того, причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 млн рублей.



Избил ботинком до полусмерти



В Ижемском районе 41-летний бомж, используя в качестве оружия зимний ботинок, нанес 36-летней женщине не менее десяти ударов по голове и телу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии на следующий день во время подворового обхода обнаружили сотрудники полиции. Они же вызвали скорую помощь. Вину в содеянном мужчина признал. Уголовное дело направлено в Ижемский районный суд.



Экс-полицейский попал за решетку



В Усинске сотрудник миграционной службы безосновательно продлевал сроки пребывания иностранцев в России.

Полицейский незаконно ставил иностранных граждан на миграционный учет, продлевал сроки их пребывания, помогал нарушителям избегать ответственности. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.